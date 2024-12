Il 2025 sarà un anno di riflessione e pianificazione: Saturno in Pesci sarà d’aiuto a mettere ordine nella vostra vita, sia personale che professionale. Nel lavoro, grazie alla precisione e all’affidabilità sarete apprezzati e ricompensati, avrete belle opportunità per fare passi avanti nella carriera ma evitate di strafare, accollarvi più responsabilità di quante in realtà possiate gestire.

Le vostre energie non sono inesauribili! Nei primi mesi dell’anno, avvertirete un forte bisogno di stabilità e al contempo di ampliare i vostri orizzonti: è il periodo ideale per investire in alcuni progetti a lungo termine. In generale, il 2025 è un anno importante sul fronte delle relazioni con il partner, gli amici, i colleghi, i familiari: dovrete essere più consapevoli di eventuali dinamiche in cui vi sentite al sicuro ma che vi impediscono di crescere. Con Saturno che da fine a maggio a fine agosto si sposta in Ariete, potrebbero esserci profonde trasformazioni. La presenza di Giove in Cancro, dall’inizio di giugno, vi permetterà di entrare in contatto con persone giuste per voi!

Oroscopo Ariete 2025: denaro

Nel 2025, sarete motivati a migliorare la vostra situazione economica ma dovrete evitare spese impulsive e investire invece in progetti che nel prossimo futuro vi garantiranno bei guadagni. Collaborazioni o partnership lavorative potrebbero rivelarsi fruttuose, dunque non esitate a sfruttare le relazioni professionali per ottenere vantaggi economici.

Amore

Il 2025 sarà un anno di chiarimenti. In coppia, potresti sentire il bisogno di ridefinire le priorità della relazione. Privilegiate il dialogo: vi metterete al riparo dai malintesi e rafforzerete l’unione. Soli: è a partire dall’autunno che avrete occasione di fare incontri significativi, che sfoceranno in una storia importante.

Forma fisica

La salute psicofisica non rappresenterà un problema ma sarà importante tenere a bada lo stress, anche dedicando del tempo a pratiche che favoriscono il rilassamento, ad esempio lo yoga o la meditazione.

Prima decade

Il 2025 è un anno di grandi cambiamenti, di trasformazioni! Liberi finalmente dalla dissonanza di Saturno in Pesci, siete avidi di novità, di cambiamenti, di tutto ciò a cui fino a ieri non pensavate affatto, a uscire dalla vostra zona di comfort. E va bene così, è l’atteggiamento giusto: dovete insistere a cambiare direzione, lasciare la strada vecchia perché sarà entusiasmante! A giugno e luglio, grazie alla presenza di Giove in Cancro, potreste decidere di rinnovare l’abitazione o cambiare casa. Avrete a cuore il benessere e l’armonia vostra e dei familiari. Il buon aspetto con Marte vi mette in grado di affrontare qualsiasi compito con energia, entusiasmo e ottimismo. Attenzione al periodo da agosto a settembre: Urano fa capolino in Gemelli e potreste più che mai desiderare dei cambiamenti, soprattutto se non siete stati in grado di vivere come desiderate veramente.

Seconda decade

Il 2025 si apre con un consiglio astrale: a gennaio e febbraio evitate di essere idealisti e buttare nel cassonetto realismo e obbiettività. Potreste lanciarvi in progetti utopici o zoppicanti o sognare situazioni lavorative che hanno poche possibilità di realizzarsi. A partire dal 23 febbraio, Saturno smetterà di guardare la vostra decade, comunicherete in modo più fluido e guadagnerete punti sul lavoro, non è esclusa una promozione. Il momento più positivo dell’anno è da fine luglio a fine settembre: in questo periodo la presenza di Giove in Cancro: il pianeta della fortuna vi permette di stringere nuove relazioni, vi permette di ampliare gli orizzonti e accende il desiderio di lanciarvi con entusiasmo in un futuro diverso. A quel punto entrerete in azione e concretizzerete i progetti. Ad attendervi c’è un nuovo inizio!

Terza decade

Il 2025 alla vostra terza decade offre delle belle opportunità: grazie alle splendide vibrazioni di Urano in Toro che accentuerà la creatività e vi spingerà a vivere nuove esperienze, a uscire dalla zona di comfort. Tra aprile e maggio, con il buon aspetto tra Marte e Urano, può essere che cambierete abitazione e ciò regalarvi entusiasmo e tonnellate di energie. Tra il 23 febbraio e il 25 maggio vorrete capire se il lavoro vi offre la solidità, la sicurezza che desiderate, non avrete intenzione di rimanere in una posizione che non offre prospettive di avanzamento. Di sicuro, con Giove in Cancro tra settembre e dicembre, avrete delle occasioni di crescita , potreste ricevere una proposta di lavoro interessante o essere coinvolti in un progetto importante e redditizio. Ciò comporterà maggiore impegno e organizzazione per cui dovrete mettervi al riparo dallo stress. Concluderete l’anno con belle gratificazioni, ma al contempo con nuove responsabilità.