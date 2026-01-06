La settimana che va dal 6 al 12 gennaio 2026 si preannuncia ricca di eventi significativi dal punto di vista astrologico.

In particolare, l’influsso di Giove, Venere e Marte porterà a sviluppi sorprendenti in ambito economico, amoroso e personale.

Secondo le previsioni dell’oroscopo della settimana, un segno zodiacale sarà protagonista di una fase di grande abbondanza finanziaria. Grazie all’azione combinata di Giove, pianeta della fortuna e dell’espansione, e del dinamismo di Marte, l’energia vitale si tradurrà in opportunità di guadagno e investimenti proficui. Questo segno potrà contare su un vero e proprio “flusso di denaro”, che lo porterà a consolidare la propria posizione economica, con possibili incrementi di entrate o riconoscimenti professionali. È il momento ideale per chi ha progetti imprenditoriali o intende avviare nuovi investimenti.

Due segni protagonisti in amore

La settimana si farà particolarmente intensa per due segni, che saranno i grandi favoriti dell’amore. L’influsso di Venere, pianeta dell’affettività e delle relazioni, regalerà loro un periodo di grande passionalità e serenità nei rapporti di coppia. Per chi è single, si apriranno porte inaspettate verso incontri significativi, con possibilità di instaurare legami duraturi e profondi. Per le coppie consolidate, invece, sarà un momento di rafforzamento dei sentimenti, con occasioni per rinnovare il legame e superare eventuali difficoltà passate.

Tre segni perdono la protezione di Giove

Non tutte le energie celesti saranno favorevoli: tre segni zodiacali, infatti, si troveranno a dover affrontare la perdita della “protezione” di Giove, che fino a questo momento aveva garantito loro fortuna e opportunità. Questo cambiamento comporterà una maggiore necessità di cautela e di attenzione nelle scelte da compiere, soprattutto sul piano professionale e finanziario. Sarà fondamentale per questi segni mantenere un atteggiamento prudente, evitando azzardi e valutando con cura ogni decisione, per non incorrere in spiacevoli conseguenze.

Il passaggio di Giove in una nuova posizione astrologica sta modificando sensibilmente gli equilibri energetici della settimana. In molti casi, sarà necessario fare un bilancio delle proprie risorse e focalizzarsi su obiettivi realistici, senza farsi prendere da eccessi di ottimismo. Marte, con la sua carica di aggressività e forza, inviterà a non arrendersi di fronte alle difficoltà, mentre Venere spingerà verso il dialogo e l’empatia nelle relazioni interpersonali.

Gli astri consigliano inoltre di prestare attenzione al benessere fisico e mentale, per affrontare al meglio i momenti di stress e tensione. Attività come la meditazione, lo sport e una corretta alimentazione saranno alleate preziose per mantenere l’equilibrio necessario a gestire le sfide di questa settimana.

In sintesi, il periodo dal 6 al 12 gennaio 2026 sarà caratterizzato da forti contrasti, con segni che vivranno momenti di grande successo e altri chiamati a una maggiore prudenza. La chiave per navigare con successo queste giornate risiede nella capacità di adattarsi ai cambiamenti celesti, sfruttando al meglio le opportunità offerte e evitando rischi inutili.