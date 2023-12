Oroscopo del mese di dicembre 2023, cosa prevedono gli astri per il segno dello Scorpione per l’ultimo mese dell’anno

Oroscopo del mese di dicembre 2023, cosa prevedono gli astri per il segno dello Scorpione per l’ultimo mese dell’anno.

Dicembre ti fa il regalo che desideri. Ma solo se lo chiedi.

benvenuto al tuo oroscopo di dicembre Scorpione. È l’ultimo mese del 2023, ma se riesci a completare

Venere, il pianeta delle relazioni (romantiche e platoniche), entra nel tuo segno lunedì 2 dicembre, puoi rilassarti in amore?

Nettuno termina la sua fase retrograda nella sua segno di casa dei Pesci e della tua quinta casa del piacere mercoledì 6 dicembre, ti sentirai al meglio il minimo che fai. .

Il tuo compito questo dicembre è realizzare tutti i tuoi desideri facendo il minimo sforzo. Martedì 12 dicembre è un giorno incredibilmente potente per chiedere ciò che desideri a livello professionale o monetario e ottenerlo grazie alla luna nuova nel generoso Sagittario. Ma devi chiedere. Non ti apparirà in grembo come un miracolo natalizio. In questa data anche Mercurio inizia uno dei suoi movimenti retrogradi. Ti trovi di fronte a errori e ritardi di comunicazione. Devi davvero affermarti per fare qualche progresso.

Mentre il sole lascia il Sagittario in uscita per il Capricorno giovedì 21 dicembre, dopo ogni spinta che fai intorno alla luna nuova, cerca di prenderti più tempo libero possibile durante la prima settimana circa della stagione del Capricorno. La luna piena è nel segno d’acqua del Cancro e nella tua 9a Casa della Filosofia martedì 26 dicembre. È vero: i tempi di inattività e il riposo sono un investimento.

Venerdì 29 dicembre, Venere entra in Sagittario e nella tua seconda casa di possesso. Sebbene quella parte del tuo grafico suoni come denaro e possa effettivamente indicare denaro, racchiude anche emozioni. Che godiamo sempre o meno di questa responsabilità, dobbiamo anche assumerci la responsabilità di quella.

Sabato 30 dicembre, il pianeta Giove termina la sua retrogradazione e diventa diretto in Toro . Con un pianeta così fortuito che si sposta nella tua settima casa di partenariato, le stelle sono destinate a darti una vita amorosa stabile, sana e felice.