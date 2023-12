Oroscopo del mese di dicembre, le previsioni degli astri per il segno dell’ariete, una rassegna dai siti del mondo.



Ariete (21 marzo-21 aprile)



Dicembre sarà un mese, almeno per le prime tre settimane, in cui sarai preoccupato per la tua vita professionale .

Mercurio zigzagherà attraverso la tua decima casa della carriera. Forse sei pronto per la revisione annuale con il tuo capo, o forse sarai impegnato a mettere insieme una presentazione che riassuma i tuoi progressi negli ultimi 12 mesi.

Forse è più grande di così e stai riconsiderando il tuo intero percorso professionale o il tuo marchio. Ripensa a ciò su cui stavi lavorando in questo periodo l’anno scorso.

Aspettatevi che questa riflessione abbia inizio sul serio intorno al 13, quando Mercurio si posiziona retrogrado in Capricorno. Il 22, quando Mercurio si congiunge al Sole, avrai un rapido momento di illuminazione che ti avvicinerà alla risoluzione.

Poi, il 23, Mercurio ritorna nel Sagittario, in particolare intorno al 27 e 28. Questi potrebbero presentarsi come giorni di viaggio stressanti se ti capita di essere in viaggio, o potenzialmente come una mini crisi di confusione riguardo alle tue convinzioni.

Però dicembre si chiude con un transito per regalarti abbondanza. Che tipo di abbondanza, chiedi? Bene, gli astrologi non possono promettere denaro, soprattutto in questa economia, ma possiamo incrociare le dita per assicurarti che ti darà una spinta per tutto ciò di cui hai più bisogno in questo momento:

Il pianeta dell’amore, Venere, entra in Scorpione e nella tua ottava casa trasformativa lunedì 2 dicembre, la tua sfida è abbracciare una diversa forma di amore. Per alcuni Ariete, questo potrebbe significare fare una nuova amicizia. Per gli altri (sei testardo), questa potrebbe essere semplicemente una direzione per abbassare la guardia e lasciare entrare coloro che già adori. Non lasciare che i tuoi punti di forza diventino un’arma come debolezza, Ariete.

Preparati a circondarti dei tuoi modi preferiti per calmarti perché Nettuno va diretto nel suo segno di casa dei Pesci mercoledì 6 dicembre.

Di solito, quando un pianeta va diretto, come il loquace Mercurio, è una buona notizia. Nettuno diretto non è nulla di cui preoccuparsi, ma significa che le stelle vogliono portarti via la luce notturna. Nettuno è il pianeta della fantasia.

Tuttavia, le dure verità verranno alla luce, non importa quanto sia bella la tua creazione.

Durante la luna nuova in Sagittario martedì 12 dicembre, potresti apprendere che un amico del bel tempo sta spettegolando alle tue spalle o che il tuo capo non è il mentore dei sogni che speravi. Per rendere questa giornata ancora più stressante, Mercurio diventa retrogrado. La danza all’indietro del pianeta della comunicazione significa ritardi di viaggio ed errori di battitura.

Ma il lato positivo è che funziona benissimo come scusa per rilassarsi a casa con una comoda coperta, il tuo programma televisivo preferito e una tazza di tè o un bicchiere di vino. In questa stessa data, martedì 12 dicembre, Mercurio diventa retrogrado. Niente panico. Concedi solo più tempo di viaggio e correggi eventuali e-mail importanti.

Il Capricorno, segno e stagione associato alla produttività (pensa ai primi giorni del nuovo anno in cui torni al lavoro), inizia giovedì 21 dicembre. Puoi rilassarti completamente durante l’ultima settimana del 2023. Anche I Capricorno procrastinano durante l’inizio della loro conquista del cielo. Mentre la stagione del Capricorno ti vede impegnato, illumina anche la tua decima casa dello stato sociale, indicando un riconoscimento creativo o professionale. Lavorare sodo è molto meglio quando le persone se ne accorgono.

Il nuovo anno non solo ti farà sentire famoso, ma ti farà anche sentire adeguatamente ricompensato.

Ma, per approfondire il punto riguardo ai valori della procrastinazione, prova a cedere all’indolenza durante la luna piena nel comodo Cancro martedì 26 dicembre. Indipendentemente dal fatto che festeggi Kwanzaa, Natale o una qualsiasi delle vacanze invernali, ogni Ariete dovrebbe usa questa luna piena come scusa per disconnetterti. Sei un segno ambizioso e desideroso con un cervello per gli affari. Ma non dimenticare che i tempi di inattività sono di per sé un investimento. Una volta iniziato il 2024, sarai meglio attrezzato per dare il massimo se sarai in uno stato d’animo riposato.

E i primi giorni del 2024 sono pronti a elogiarti (e idealmente a ricompensarti) per il tuo valore. Sabato 30 dicembre, Giove, un pianeta associato alla ricchezza, termina la sua fase retrograda, iniziata a settembre, e si dirige direttamente in Toro e nella tua 2a Casa dei Beni. Brindiamo all’ottimismo.