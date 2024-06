Oroscopo del mese di giugno 2024 per tutti i segni dello zodiaco: amore, lavoro, soldi, salute. Qui trovate i link alle informazioni di dettaglio per il vostro oroscopo personale.Elenco di sintesi, con rimando ai dettagli dei singoli oroscopi, segno per segno, con i particolari di amore, lavoro, denaro e salute. Un appuntamento da non perdere se volete essere preparati al peggio o al meglio di quel che vi può capitare.

Il solstizio d’estate si avvicina, scrive Valerie Mesa su People. Il mese ha inizio con Giove in Gemelli che incontra Plutone retrogrado in Acquario in trigono positivo il 2 giugno. Questo è un raro allineamento che si verifica tra due segni d’Aria, poiché non solo ci sosterrà mentre ci liberiamo dalle convinzioni limitanti. e processi di pensiero, ma ci aiutano anche a elevare il nostro stile di comunicazione.

Mercurio ritornerà al suo segno di governo, i Gemelli, il giorno seguente, unendosi al sole, Venere e Giove in questo mutevole segno d’Aria. Le idee e la comunicazione diventano più fluide e versatili in questo momento, rendendolo ideale per il brainstorming e il networking con i tuoi colleghi.

Il 6 giugno, una luna nuova in Gemelli ci offre l’opportunità di stabilire intenzioni, in particolare quando si considerano temi mercuriali come la comunicazione, i processi di pensiero e la dinamica nel proprio ambiente immediato.

Marte intraprendente entra in Toro il 9 giugno, radicando i nostri desideri e aggiungendo uno strato di determinazione e praticità alle nostre attività. Sebbene il pianeta rosso sia in esilio nel segno del Toro (il che significa che non è a suo agio o in grado di esprimersi pienamente, poiché è governato da Venere).

Il sole fa il suo debutto in Cancro il 20 giugno, inaugurando un periodo di introspezione e rinnovamento emotivo. I temi che circondano la casa e la famiglia vengono portati in primo piano poiché questa stagione ci incoraggia a trovare conforto nel nostro santuario personale.

La luna piena di questo mese non potrebbe arrivare in un momento migliore, poiché raggiungerà il picco in Capricorno durante il solstizio del 21 giugno, portando in superficie sentimenti che devono essere liberati, in particolare quelli che hanno ostacolato il nostro potere e la nostra realizzazione emotiva. Anche il governatore planetario del Capricorno, Saturno, sarà retrogrado il 29 giugno, esortandoci a rivalutare i nostri confini e rivalutare i nostri piani a lungo termine.