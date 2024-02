Oroscopo settimana dal 4 all’11 febbraio 2024: Mercurio entra in Acquario

Oroscopo della settimana dal 4 all’11 febbraio 2024. Con Mercurio che entra in Acquario prima della Luna Nuova, è tempo di innovazione.

ARIETE

21 marzo – 20 aprile

I cambiamenti potrebbero essere sottili, ma sono significativi. Al giorno d’oggi usiamo parole come “fantastico” ed “epico” per descrivere eventi regolari. Ciò può influenzare la nostra percezione, quindi finiamo per vedere i problemi banali come enormi. Mentre la Luna Nuova evidenzia una situazione nella tua vita, guardala in modo equilibrato. Una risposta calma ti mostrerà un modo efficace per rispondere.

TORO

21 aprile – 21 maggio

Dato che non possiamo sempre prevedere le nostre reazioni, è sorprendente che riusciamo ad andare d’accordo con gli altri così bene! La Luna Nuova porta un momento di auto-rivelazione che rafforza il legame con qualcuno di speciale. Con la Luna Nuova si presentano incredibili opportunità.

GEMELLI

22 maggio – 22 giugno

Questa settimana, quando il tuo sovrano arriva in Acquario, la tua mente è sovraccarica. Potresti non essere in grado di spostare gli oggetti, ma puoi creare un cambiamento positivo. In che modo la Luna Nuova trasformerà la tua vita?

CANCRO

23 giugno – 23 luglio

Dato che siamo così bravi a risolvere i problemi, penseresti che ci sarebbero meno problemi da risolvere. Ma in qualche modo, nel processo di ricerca delle soluzioni, creiamo nuove sfide. Il progresso non sempre rende la vita più facile. A volte è meglio lasciare le cose da sole. Questa settimana ti offre la possibilità di rivalutare. Se ti ritiri da una situazione difficile, sarai in grado di andare avanti. La Luna Nuova porta un potente cambiamento positivo!

LEONE

24 luglio – 23 agosto

Stai investendo molte energie cercando di correggere un pezzo di disinformazione. Qualcuno ha fatto una supposizione su di te. E anche se ti mette in buona luce, è impreciso e ti fa sentire a disagio. Eppure tendiamo tutti a pensare di sapere più di quanto sappiamo sulle persone a cui teniamo. La Luna Nuova offre la possibilità di spiegare e raggiungere una migliore comprensione.

VERGINE

24 agosto – 23 settembre

Ti sei mai ritrovato a guardare le notizie, chiedendoti dove il presentatore ha comprato il suo vestito? Gli esseri umani sono curiosi. Ma solo perché la nostra attenzione divaga non significa che non siamo interessati a ciò che viene detto. Possiamo assimilare le informazioni in molti modi diversi contemporaneamente. Questa settimana, la tua mente è la tua super forza. Quella decisione con cui stai lottando? Vai tranquillo.

BILANCIA

24 settembre – 23 ottobre

Quando descriviamo qualcosa come “essere in giro per sempre”, intendiamo che è durato a lungo. Ma in realtà tutte le cose devono passare. Tienilo a mente quando consideri un invito o richiedi questa settimana di Luna Nuova. Una situazione che sembra urgente potrebbe diventare irrilevante più rapidamente di quanto pensi. Qualcosa che consideri insignificante potrebbe essere il catalizzatore per un cambiamento positivo soddisfacente.

SCORPIONE

24 ottobre – 22 novembre

Ti stai destreggiando tra sfide nuove e vecchie. Riuscirai a rimanere in equilibrio sul filo del rasoio? Riuscirai a gestire nuove complicazioni e riuscire comunque ad arrivare dall’altra parte? A seconda del tuo umore, la Luna Nuova aggiunge eccitazione o irritazione. Finché rimani calmo, ce la farai. Fai un respiro profondo, decidi di rimanere imperturbabile e realizzerai il potenziale di questa settimana.

SAGITTARIO

23 novembre – 21 dicembre

Supponiamo che tu affronti una sfida come un cruciverba? Se non conosci la risposta, passa a quella successiva. Se non sei sicuro, sii paziente. Anche sapere cosa non funziona è utile. Man mano che acquisirai familiarità con gli indizi, farai progressi. Ogni volta che ottieni una risposta, sarà utile. Usando questa tecnica, puoi trovare una soluzione a un problema complesso. Che soddisfazione.

CAPRICORNO

22 dicembre – 20 gennaio

Quando il tuo cuore dice una cosa e la tua testa un’altra, cosa dovresti seguire? Sembra un incontro di wrestling interiore. Il tentativo di pacificare entrambe le parti rende impossibile un buon processo decisionale. La Luna Nuova ti mostra che mentre hai lasciato che la tua testa pensasse di essere al comando, hai trascurato qualcosa. Facendo pace con te stesso, una relazione chiave migliorerà.

ACQUARIO

21 gennaio – 19 febbraio

Con la Luna Nuova nel tuo segno, questa settimana sei sotto i riflettori celesti. Puoi usare l’energia per apportare un cambiamento di cui vale la pena scrivere.

PESCI

20 febbraio – 20 marzo

Siamo stati tutti tentati da quei prodotti di grandi dimensioni. Come gigantesche tavolette di cioccolato. Sono un sintomo di una mentalità basata sulla “quantità piuttosto che sulla qualità”, che può portarci a esagerare alcuni aspetti della nostra vita. La Luna Nuova evidenzia la possibilità di acquisire una prospettiva su un problema di relazione. Qualcosa di piccolo si è trasformato in un problema XXL. Quando lo vedrai nelle sue giuste proporzioni, lo gestirai con facilità.