Eclissi totale di sole, 8 aprile 2024: riflessi astrologici per tutti i segni zodiacali. Soumi Pyne approfondisce sull’Industan Times e Bryanna Collier su CBC, radio canadese. Queste potenti lunazioni possono aiutarci ad avvicinarci al nostro destino, se siamo disposti a impegnarci, scrive Bryanna Collier. E aggiunge.

Nel 2024 vivremo quattro eclissi, ognuna delle quali potrebbe avvicinarci al nostro destino, se siamo disposti a guardarci dentro e ad affrontare ciò che non ci serve più.

La prima lunazione significativa dell’anno si verifica il 25 marzo, quando la luna che governa le emozioni si oppone al sole che governa l’ego, creando un’eclissi lunare penombrale nella diplomatica Bilancia. Questo potente evento potrebbe illuminare come appoggiarsi alle nostre abitudini egoistiche, alla competitività e all’impazienza possa inasprire anche le connessioni più armoniose. Usala come un’opportunità per rivalutare il modo in cui ti sei presentato nelle tue relazioni.

Quindi, preparati a prendere le redini quando la prima eclissi solare del 2024 arriverà l’8 aprile. Quando il sole che guida lo spirito si congiunge all’empatico luna nel coraggioso Ariete, ci verranno dati gli strumenti per riconoscere e rivendicare ciò di cui abbiamo bisogno per prosperare veramente. . Potrebbero anche emergere epifanie e sorprese, benedicendoci con una saggezza potenziante: assicurati solo di utilizzare questa nuova conoscenza in modo da poter continuare ad evolversi e crescere.

Durante l’eclissi lunare in Pesci intuitivi il 17/18 settembre (a seconda del fuso orario), ci verrà chiesto di sintonizzarci veramente su come i nostri sentimenti influenzano le nostre azioni. In questo momento, la luna che governa l’istinto si opporrà al sole che guida la coscienza, permettendoci di vedere il mondo così com’è veramente. Prova a incanalare queste intuizioni per apportare alcuni cambiamenti concreti al modo in cui operi nella tua vita quotidiana.

L’eclissi solare finale dell’anno arriverà il 2 ottobre quando il sole orgoglioso e la luna che governa l’umore si congiungeranno nell’equilibrata Bilancia. Questa lunazione potrebbe farci sentire come se stessimo vacillando sul filo di un rasoio mentre cerchiamo di accontentare tutti e seguire le regole senza essere presi in giro. Fai del tuo meglio per affrontare i tuoi problemi a testa alta in questo momento e difendi ciò in cui credi senza rinunciare troppo al tuo potere.

E ora le previsioni dell’astrologo indiano. Gli indiani sono notoriamente i più bravi al mondo.

Ariete:

L’eclissi di aprile sta per scuotere le cose, ma se ti aiuta a liberarti dalla routine, allora ne vale la pena. Potrebbe essere necessario superare alcuni momenti difficili, specialmente con la congiunzione Marte-Saturno che ti colpisce.

Potresti anche vedere nuove opportunità arrivare sulla tua strada, soprattutto a livello finanziario. La congiunzione Giove-Urano potrebbe portare alcune idee o soluzioni innovative per aiutarti ad andare avanti e liberarti dai tuoi limiti.

Toro

Aprile sarà un mese in cui affronteremo alcune dure verità. L’eclissi solare dell’Ariete l’8, insieme a una congiunzione Marte-Saturno il 10, potrebbe sembrare una spinta a lasciare dietro di sé un gruppo di amici o una comunità che non ti sostiene veramente.

E dopo questo periodo buio, le cose iniziano a migliorare per te. Il Sole si sposta nel Toro il 19, seguito da una potente congiunzione tra Giove e Urano nel tuo segno ascendente il 20. È come l’alba di una nuova era per te, in cui finalmente ti liberi dai vecchi limiti e abbracci il tuo vero potenziale.

Gemelli

Che si tratti dell’eclissi dell’8 aprile che ti spinge alla leadership o di una resa dei conti pubblica, sei chiamato a rappresentare il tuo gruppo o ad essere responsabile. Questo mese può comportare riflessioni e aggiustamenti all’interno del tuo gruppo di amici o comunità, con Mercurio retrogrado in Ariete che porta a rivisitare discussioni e potenziali cambiamenti nel tuo ruolo. Nonostante lo stress, stai imparando a conoscere te stesso e la congiunzione Giove-Urano del 20 aprile porterà scoperte, liberandoti dai vecchi schemi e aprendo nuove possibilità di crescita e comprensione.

Cancro

Questo mese, la tua vita professionale fa un significativo balzo in avanti, con l’eclissi dell’Ariete che dà energia alla tua decima casa l’8. Tuttavia, oltre al potenziale riconoscimento pubblico, potresti anche dover affrontare dilemmi esistenziali o confini morali che mettono alla prova i tuoi principi.

La congiunzione Marte-Saturno il 10 può ostacolare progetti a lunga distanza o attività accademiche, costringendovi ad affrontare sacrifici legati all’avanzamento di carriera. Tuttavia, queste sfide offrono opportunità di crescita e riconoscimento della tua resilienza.

Leone

Con Mercurio retrogrado dall’1 al 25 aprile e l’eclissi solare dell’8, la tua attenzione sarà focalizzata sui viaggi, sull’istruzione e sulla spiritualità, spingendoti avanti nella tua ricerca di significato nonostante potenziali deviazioni e sfide.

Preoccupazioni finanziarie, iniziative condivise o processi di lutto potrebbero contribuire a questa tumultuosa transizione. La congiunzione Marte-Saturno del 10 aprile potrebbe portare un rinnovato senso di perdita, spingendo un necessario reindirizzamento sul tuo percorso.

Nel frattempo, la brillante idea che hai coltivato si sta avvicinando alla realizzazione. Intorno al 20, la congiunzione Giove-Urano segna il culmine del vostro percorso vocazionale, offrendo sia una progressione naturale che un significativo balzo in avanti.

Vergine

Il mese di aprile rappresenta un’opportunità cruciale per te per creare più libertà nella tua vita per viaggiare, imparare ed esplorare la vita all’estero. Tuttavia, ciò potrebbe comportare cambiamenti significativi, come la fine di relazioni chiave o collaborazioni commerciali, costringendoti ad adattarti ed evolverti. Sebbene lo scioglimento di queste partnership possa consumare la tua attenzione, potrebbe anche aprire la strada a nuove avventure e opportunità.

L’eclissi solare dell’8, abbinata alla congiunzione Marte-Saturno, segna una transizione significativa e forse stridente, sottolineando la necessità di riconoscere quando le cose non funzionano e di abbracciare nuovi percorsi. Il culmine si verifica intorno al 20 aprile con la congiunzione Giove-Urano, che offre opportunità tangibili per esperienze trasformative, sia esternamente che internamente, mentre intraprendi un viaggio di liberazione e crescita dell’anima.

Bilancia

Mentre attraversi cambiamenti significativi, riconosci che lasciare andare il bagaglio del passato ha creato spazio per la verità e la crescita, influenzando non solo la tua vita ma anche quella degli altri.

Durante Mercurio retrogrado dall’1 al 25, ti ritroverai a rivisitare conversazioni e rinegoziare contratti. L’imminente eclissi dell’8 aprile segna un momento cruciale che richiede coraggio e convinzione. Affronterai le ferite delle relazioni passate o ti impegnerai a risolvere i problemi invece di scappare?

Internamente, stai sperimentando profondi cambiamenti, forse accompagnati da opportunità redditizie o nuove risorse che espandono le tue possibilità. Con la congiunzione Giove-Urano del 20 aprile, potresti ritrovarti a liberare la paura e ad abbracciare la crescita spirituale.

Scorpione

La combinazione di Mercurio retrogrado e l’eclissi nella tua sesta casa di lavoro e salute scuoterà le cose, ma in mezzo al caos c’è il potenziale per trovare soluzioni migliori che risolvano i problemi di fondo.

La congiunzione Marte-Saturno del 10 aprile segnala una crisi o un punto di svolta, richiedendo i cambiamenti necessari. Potrebbe essere necessario dare priorità alla propria salute o modificare le routine familiari per sostenere il benessere.

La congiunzione Giove-Urano il 20 evidenzia l’importanza delle connessioni di supporto, rivelando la benedizione di avere qualcuno al proprio fianco durante i momenti difficili. Che si tratti di un partner romantico o di un collaboratore d’affari, la loro presenza e il sostegno reciproco possono portare alla crescita personale e al successo condiviso.

Sagittario

Anche nel mezzo delle turbolenze della tua vita personale questo mese, le sfide a casa potrebbero fungere da catalizzatore per un percorso più appagante? Se sorgono problemi familiari, dare priorità al benessere dei membri più giovani ti spingerà verso un futuro migliore?

Con Mercurio retrogrado e un’eclissi nella tua quinta casa della creatività e dei bambini, la gioia diventa una priorità, spingendo ad apportare modifiche per perseguire un’espressione più appagante della tua vita. Intorno all’8-10 aprile, l’eclissi solare e la congiunzione Marte-Saturno potrebbero innescare cambiamenti a casa.

La congiunzione Giove-Urano il 20 indica una svolta significativa, che si tratti di un passaggio al lavoro a distanza, di un miglioramento del benessere o di trasformazioni interne riguardanti il ​​tuo senso del dovere e i modelli di avversità nella tua vita.

Capricorno

Questo aprile, ostacoli come ingorghi e interruzioni della comunicazione potrebbero rallentare i tuoi progressi, ma non considerarli come battute d’arresto: questi ostacoli potrebbero essere gli ingredienti mancanti per migliorare la tua creazione.

Anche la vita domestica e i legami familiari sono fattori significativi questo mese. Con Mercurio retrogrado attraverso la tua quarta casa delle radici e un’eclissi solare l’8 aprile, potresti contemplare un trasloco o approfondire la storia della tua famiglia più profondamente di prima.

Per quanto riguarda il tuo impegno creativo, la congiunzione Giove-Urano il 20 segna un momento di svolta. Il tuo progetto potrebbe evolversi in qualcosa di più grande, influenzato dalle sfide che hai affrontato questo mese.

Acquario:

A volte, quando le cose non vanno come previsto, possono effettivamente spingerti nella giusta direzione. Questo mese, mentre affronti problemi finanziari e abitativi, ti avvicini anche alla tua famiglia e ripensi vecchie storie.

Trascorrerai molto tempo guardando indietro e fissando le routine. Affronta direttamente le sfide, anche se riguardano i soldi. Potrebbero cambiare il modo in cui fai le cose, ma possono anche aiutarti a crescere e ad apprezzare ciò che ti circonda.

Pesci

Questo mese, un evento potente il 10 aprile, la congiunzione Marte-Saturno, sostenuta da un’eclissi in Ariete, potrebbe scuotere le tue finanze e spingerti a fare più affidamento su te stesso. A volte, le scelte difficili non sono opzioni che scegliamo, ma che accettiamo quando siamo messi alle strette.

Per tutto il mese, il retrogrado di Mercurio nella tua zona monetaria ti spinge a rivedere le tue finanze. L’8 aprile, l’eclissi offre opportunità per aumentare il reddito o risparmiare per il futuro. Mentre ti prepari per la congiunzione Giove-Urano del 20, la tua creatività fiorisce quando ti impegni con l’ambiente circostante.