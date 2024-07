L’oroscopo del 1 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 1 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Cancro scatena emozioni forti ma la presenza di Marte in Gemelli oggi sarà d’aiuto a riprendere in mano il timone delle situazioni di lavoro facendo comunque leva sulle esperienze del passato. Forse è arrivato il momento di mollare, anche se difficile, tutto ciò che non accende il vostro entusiasmo. E’ un’ottima giornata per risolvere questioni complesse e trovare la soluzione a problemi di tipo pratico. Stasera concedetevi un po’ di relax nel comfort della casa evitando di trascurare le persone a cui volete bene. Amore: in coppia, circolano tensioni ma sapete bene che c’è sempre un modo per appianare le cose. Per oggi è meglio tacere! Soli; se sentite che con una persona non c’è sintonia, è inutile insistere. Andate oltre, non perdete tempo.

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una bella giornata, il vostro stato d’animo è tranquillo e qualsiasi conversazione di lavoro o personale, si snoderà in modo sereno. Esprimerete le vostre idee e opinioni con calma e chi vi circonda non vi contrasterà anzi sarà disposto ad accettarle con entusiasmo. E’ il momento ideale per risolvere alcune questioni riguardanti il denaro, il vostro comfort e la sicurezza, probabilmente chiedendo otterrete un aiuto. Avete chiare le priorità, gli obbiettivi da raggiungere e la motivazione per imboccare la direzione giusta. Amore: in coppia, potreste dover fare una scelta riguardante il futuro della relazione. Non agitatevi, sarà positiva! Soli: una persona vi corteggia in modo pressante, vi chiederà di impegnarvi in una storia seria. Arriva l’amore!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se avete commesso un errore nei confronti di una persona o avete avuto un atteggiamento sbagliato è il giovedì perfetto per chiedere scusa entrando in contatto con la persona. Se invece è stato l’altro ad avere un comportamento irrispettoso o ha fatto delle spiacevoli critiche, accettate le sue scuse senza fare inutili polemiche. E’ il momento di fare la pace e lasciare tutto alle spalle. Al contempo è un’ottima giornata per stringere nuove e stimolanti amicizie. Amore: in coppia, Venere in Leone riscalda il vostro cuore e vorrete trascorrere più tempo con la dolce metà così da sentirvi più vicini e più innamorati. Soli: un appuntamento o un flirt potrebbero prendere una piega molto interessante. Sfruttate al meglio questa opportunità romantica.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna nel vostro segno in buon aspetto con Mercurio se avete intenzione di promuovere un progetto o un’idea personale bando all’esitazione e fatevi avanti oggi stesso! Siete molto convincenti, motivati e potete ottenere il loro consenso, saranno pronte a dare una mano o a partecipare attivamente con entusiasmo. Avere una visione positiva della vita lavorativa può portare a un successo incredibile. Unica accortezza: occhio a lanciarvi negli acquisti, anche online: con la dissonanza Venere e Urano il rischio è di fare spese eccessive. Amore: in coppia, che vi succede? Oggi avete difficoltà a capire cosa volete e cosa non volete dalla relazione! Soli: le aspettative sono troppo alte per essere appagate! Se volete vivere una storia, datevi una regolata.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Cancro vi rende molto emotivi, oggi siete una sorta di spugna che assorbe lo stato d’animo di chi vi circonda. Lavoro o vita personale evitate di farvi carico di qualsiasi situazione e pensate prima di tutto a voi! I transiti odierni rappresentano un invito a prendere una pausa da esperienze troppo impegnative o coinvolgenti. È un buon momento, infine, per introdurre un po’ di ordine nelle vostre relazioni, ricordando alle persone care le responsabilità che hanno nei vostri confronti! Amore: in coppia, non riuscite a vedere le concessioni che il partner fa quotidianamente per semplificare la vostra vita. Occhio alle tensioni. Soli: conquisterete il cuore di una persona salvo poi iniziare un altro gioco di seduzione. Oggi va così: vi annoiate velocemente.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

L’odierna Luna in Cancro attenua il nervosismo dei giorni scorsi, le tensioni e accentua la vostra empatia, il lato altruista: sarete pronti più del solito a dare una mano a chi pensate ne abbia bisogno o ve la chiederà per risolvere un problema. In ogni caso prima di raccogliere un SOS, cercate di essere molto selettivi. C’è da dire, per fortuna, che se sarete voi ad aver bisogno di un aiuto, lo riceverete immediatamente, avrete prove di affetto e di amicizia. Amore: in coppia, è possibile che la dolce metà abbia programmato una sorpresa. Forse un regalo o una cenetta romantica? Soli: potreste perdere la testa per una persona che incontrerete per caso. Ma non si tratterà di un sogno romantico che svanirà: avrà un seguito e l’altro/a ricambierà!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il buon aspetto Luna-Mercurio rappresenta un’eccellente opportunità per condividere le idee poiché da qualsiasi conversazione nascerà la possibilità di dare il via a progetti o piani, nuovi ed entusiasmanti. Ma non solo, parlando potreste trovare soluzioni a problemi rimasti in sospeso. Infine, potrebbe arrivare un’opportunità di lavoro del tutto inaspettata. In serata, le persone care potrebbero fare parecchie richieste e se non avrete voglia di accontentarle, ciò scatenerà delle inevitabili tensioni. Probabilmente le avete abituate male… Amore: in coppia, vorreste che il partner si comportasse in modo diverso ma che ne dite di fare un passo indietro? Ha dei piccoli difetti ma delle qualità. Soli: se delle persone coglierete il lato positivo sarete più felici.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto Luna-Mercurio, una chiacchierata con un amico potrebbe rivelarsi illuminante, farvi capire che vi siete preoccupati eccessivamente per una situazione o un problema. Oltre a sentirvi supportati, il suo punto di vista sarà di grande aiuto a chiarire la questione e permetterà di rilassarvi. A volte riflettete in modo negativo su possibili risultati disastrosi che non accadranno mai. Questa giornata rappresenta un invito a placare la mente! Amore: in coppia, se state attraversando un periodo complicato, il partner sarà pronto a sostenervi, a rassicurarvi! Vi ama ogni giorno di più! Soli: nel vostro caso, la spalla su cui appoggiarvi e confidare le vostre pene è un amico oppure potete contare sul sostegno di una persona che vi corteggia.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con i passaggi odierni con vostra grande sorpresa, potrebbe entrare una somma di denaro. Arriverà al momento giusto, i soldi saranno utili a pagare una bolletta o acquistare un regalo per voi o una persona cara. È inoltre possibile che abbiate un’idea brillante, di cui sarete entusiasti, per svolgere un’attività da casa o per risolvere definitivamente un problema. In serata l’atmosfera sarà elettrica, potreste provare nervosismo: fate attenzione che una diversità di punti di vista con un amico o un conoscente, vi irriti al punto da avere reazioni un po’ aggressive. Amore: in coppia, dopo una spiegazione, tornerà la la tenerezza, il rispetto e l’accordo. Soli: un incontro inatteso soddisferà il vostro desiderio di vivere un’esperienza amorosa eccezionale.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con i passaggi astrali odierni, trovare la soluzione a un problema personale o di lavoro, potrebbe essere più semplice di quanto pensiate. Potrebbe sembrarvi complicato solo perché non riuscite a vedere una facile e veloce via d’uscita. Il buon aspetto Luna-Mercurio indica che chiedere consiglio a un amico vi permetterà di avere un punto di vista diverso e risolvere. Sapere di essere sulla buona strada vi mette in grado di provare tranquillità. In serata, evitate di accentuare gli sbalzi d’umore dei familiari attraverso qualche provocazione. Amore: in coppia, se avete bisogno di rassicurazioni il partner lo capirà e vi darà prova dell’amore che prova per voi! Soli: sfruttate il vostro sex appeal e il gioco sarà fatto! Nascerà una coinvolgente storia passionale.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui dovrete impegnare parecchie energie in un progetto, studiare i minimi dettagli, trovare delle informazioni utili a definirlo e fare dei progressi. Diciamo che sarà la vostra principale preoccupazione ma tuttavia vi imporrete alcuni limiti così da non commettere errori e rischiare di stressarvi. In generale, con i passaggi odierni avete molto da fare e al contempo provate il timore di non avere il tempo per portare a termine ciò che avete in programma. Fare una lista delle priorità sarà d’aiuto. Amore: in coppia, il bisogno di sicurezza del partner non va d’accordo con il vostro desiderio di libertà. Ne parlerete e ammetterete quanto sia preziosa la sua affidabilità! Soli: con una persona stringerete un’amicizia romantica. Non andrete oltre.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Sebbene i prossimi giorni potrebbero essere impegnativi tenete presente che al contempo saranno promettenti. Grazie ad alcuni eventi nella vita sociale potrebbero arrivare ottime opportunità di lavoro. Vedere i vostri obiettivi e le priorità in modo più chiaro accentua la vostra motivazione e il desiderio di migliorare ed eccellere. Sfruttate questa energia super per realizzare qualcosa di costruttivo. Potreste inoltre essere attratti da una persona che pensate abbia belle qualità e non è escluso che nasca un’amicizia. Amore: in coppia, avete una visione molto lucida della relazione e che sia o meno soddisfacente, prenderete sicuramente delle decisioni giuste. Soli: incontro con una persona speciale e questa volta permetterete che faccia suo il vostro cuore.