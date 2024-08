Oroscopo metà agosto, questi 3 segni zodiacali devono avere gli occhi aperti: brutti problemi a lavoro

Attenzione a quello che accadrà a metà agosto, per questi segni l’oroscopo parla chiaro: ci saranno guai all’orizzonte.

Agosto è ormai entrato nel vivo di questa ‘insolita’ estate 2024, che, se dal punto di vista meteorologico ci ha mandato letteralmente in confusione, per quanto riguarda quello astrale ha avuto decisamente le idee ben chiaro dal suo primo giorno. Cambiamenti continui e pianeti che entrano e che escono, hanno caratterizzato queste prime settimane.

Dopo i primi tumulti estivi e i primi cambiamenti delle stelle, quello che tutti si chiedono e cosa accadrà ancora nelle prossime settimane. Ebbene, gli appassionati di oroscopo farebbero bene a segnare questa data sul calendario: 19 agosto. Infatti, sarà proprio in questo giorno preciso che per tre segni le cose potrebbero avere un repentino cambiamento di rotta.

Se fino ad ora tutto a seguito un percorso lineare, in questo giorno i pianeti più potenti e antagonisti Giove e Saturno formeranno un angolo di 90 gradi e tutto questo potrebbe avere delle ripercussioni non da poco per tre segni in particolare.

Oroscopo del 19 agosto: guai in vista per questi 3 segni, dovranno fare i conti con degli imprevisti non calcolati

Agosto è per molto uno di mesi più desiderati dell’anno, proprio perché si ha la possibilità di andare in vacanza e godere del meritato relax. Tuttavia, per alcuni in particolare, questo mese potrebbe rivelarsi una vera catastrofe, soprattutto se le stelle non gli sono favorevoli.

Se ne accorgeranno ben presto questi 3 segni zodiacali che vivranno, il 19 agosto come uno dei più brutti del periodo. Problemi sotto ogni punto di vista li metteranno a dura prova e potrebbero anche rovinarsi definitivamente l’estate.

Abbiamo parlato di Giove e Saturno che si uniranno e questo per gli astrologi potrebbe richiedere più concentrazione e attenzione da parte di tutti i segni. Purtroppo, però, questo non sarà sufficiente per 3 di loro, che si appresteranno a vivere un periodo turbolento.

Il primo segno che verrà messo sotto pressione è la Bilancia, i problemi professionali non mancheranno e saranno anche piuttosto seri. L’unico consiglio che possiamo darvi è quello di restare focalizzati sul vostro obiettivo, perché ben presto la nube svanirà.

Anche l’Acquario vivrà questo 19 agosto in modo piuttosto particolare, siete svogliati e avete voglia solo di tornare a casa, ma sarà proprio questo atteggiamento che non passerà inosservato e potrebbe crearvi ulteriori guai lavorativi.

Infine, anche per i Pesci le cose non andranno di certo per il meglio. Vivete un periodo di confusione generale e questo si riverserà anche sul lavoro. Attenzione a non sbagliare troppo, perché potrebbe non esserci una seconda occasione.