Oroscopo settimanale fino all’11 agosto, brutte notizie per questo segno zodiacali: discussioni infinite con il partner

Brutte notizie per uno dei segni dello zodiaco, l’oroscopo fino all’11 agosto non lo mette tra i favoriti: i nervi saranno a fior di pelle.

Siamo ormai entrati nel vivo di questa estate, che, seppur leggermente insolita rispetto ai soliti anni, ha finalmente preso il via. In molti stanno programmando le ultime cose prima della partenza, altri invece (già di ritorno) hanno ripreso la solita routine e magari son anche ritornati al lavoro.

Quello che, però, accomuna tutti è cercare di capire come sarà l’andamento delle stelle per i prossimi giorni. Infatti, basterà anche un solo pianeta contro, per vedere la fortuna lentamente scivolare via dalle dita. Uno scenario per nulla piacevole, soprattutto se tutto questo va ad intaccare la propria serenità e stabilità mentale e non solo. Ebbene, quello che si presterà a vivere uno dei segni dello zodiaco non sarà affatto piacevole e spesso si troverà ad avere i nervi a fiori di pelle.

Brutte notizie per un segno dello zodiaco: l’oroscopo fino all’11 agosto è terribile

Siamo ormai abituati ai vari cambiamenti astrali e ad aspettarci l’imprevisto che è sempre in agguato. In questa settimana, infatti, con Venere che abbandona il segno del Leone per entrare in quello della Vergine, ci saranno delle novità da non sottovalutare. E in particolare, sarà il segno dell’Ariete ad avere purtroppo la peggio.

Cari amici, quella che verrà sarà per voi una settimana piuttosto particolare, infatti, se avrete la fortuna dal punto di vista economico, grazie ancora alla presenza di Venere, lo stesso non si può dire dal punto di vista sentimentale. Già dalla giornata di martedì andrete a vivere dei giorni piuttosto burrascosi, dove spesso sarete sull’orlo di una crisi di nervi.

Vi sentirete piuttosto agitati in questi giorni e ciò vi porterà a commettere anche qualche piccolo passo falso. Non è il momento di osare, né di intraprendere nuova strade. Meglio restare, al momento, nella vostra zona di comfort ed evitare il passo più lungo della gamba.

Giovedì, venerdì e sabato avrete la Luna contro e questo andrà a creare una situazione di caos e stress. Questo vi farà rientrare in casa piuttosto nervosi e ciò si andrà a ripercuotere sulla vita di coppia. Le discussioni saranno all’ordine del giorno e non mancherà la voglia di lasciare tutto e tutti. Tuttavia, non è una situazione destinata a durare, perché arriverà Giove che metterà tutte le cose al proprio posto.