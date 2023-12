Oroscopo per la settimana dal 10 al 16 dicembre 2023.

Con Venere (amore) opposto a Giove (fortuna) collegato a Mercurio (comunicazione), che diventa retrogrado questa settimana, c’è la possibilità che le buone intenzioni possano essere fraintese. Quindi, per fugare ogni dubbio (e in sintonia con lo spirito delle feste) dobbiamo essere il più gentili e generosi possibile. Con la Luna Nuova che risveglia il nostro spirito di avventura e ci incoraggia a socializzare, ci saranno molte opportunità per essere conviviali e di buon cuore.

ARIETE (21 marzo – 20 aprile)

Ti stai girando i pollici aspettando che succeda qualcosa (ma temi che non accada in fretta). Quindi, stai riempiendo il tuo tempo con tutte le solite attività festive. Tuttavia, supporre che sia necessario attendere le circostanze giuste significa che stai rimandando qualcosa di importante. Non vuoi sembrare sciocco. Oppure sprecare la tua energia. Oppure rischi di rimanere deluso. Ma nessuno di questi è probabile. La Luna Nuova di questa settimana indica che essendo audace e deciso (e non restando in attesa) otterrai ciò che desideri ottenere.

TORO (21 aprile – 21 maggio)

È come se ti stessi perdendo in un deserto arido e fossi rimasto senza acqua. Ti imbatti in una piccola pozza di liquido dall’aspetto torbido. Cosa dovresti fare? È sicuro da bere? Partendo dal presupposto che deve essere meglio di niente, ne bevi un sorso per dissetarti. Con un po’ più di energia per continuare, cinque minuti dopo vedrai in lontananza un lago fresco e scintillante. Non essere tentato di arrenderti troppo facilmente questa settimana. Una soluzione soddisfacente e definitiva si sta facendo strada nel tuo mondo. Continua così… e abbi fiducia.

GEMELLI (22 maggio – 22 giugno)

La vita sul pianeta Terra può sembrare così ordinaria. Eppure, se si considera il fatto che viviamo su una palla di roccia, che ruota a velocità fenomenali attorno al Sole, è tutt’altro! Per non parlare del miracolo della vita, in tutte le sue diverse forme. Siamo straordinariamente fortunati ad essere qui!

Nonostante gli orpelli stagionali e le luci scintillanti, spesso non riusciamo ad apprezzare la magia che ci circonda. Eppure, senza riconoscerlo, come possiamo aspettarci che qualcosa sembri “speciale”? Questa settimana ti porta un regalo.

CANCRO (23 giugno – 23 luglio)

Alcune persone hanno naturalmente diritto ad avere più di te? Dovresti accontentarti del ‘secondo meglio’? Ci sono momenti in cui ti chiedi quanto meriti e quanto l’universo si prende cura di te. Ma le forze celesti non vacillano mai nel loro sostegno. E questa settimana, mentre il tuo sovrano forma una mezzaluna nel cielo, inizi a vedere ragioni per avere speranza. Devi solo avere un po’ di fede e trovare un po’ di entusiasmo. Con queste qualità sarai in grado di riconoscere (e goderti) i deliziosi sviluppi che meriti.

LEONE (24 luglio – 23 agosto)

Quando hai a che fare con così tante pressioni extra festive, sicuramente non dovresti sentirti bene come ti senti? Certo che lo sei! È così che dovremmo sentirci tutti. Nessuno di noi è destinato a essere costantemente stressato e con poco tempo a disposizione. Vedo che con tutto quello che stai affrontando, potrebbe essere sorprendente che tu lo stia affrontando così bene.

Ma invece di aspettare che qualcosa vada storto, perché non godersi l’esperienza? E massimizza l’energia disponibile facendo il più possibile. Le opportunità di riposare arriveranno quando ne avrai bisogno.

VERGINE (24 agosto – 23 settembre)

Per andare dalla posizione A alla posizione B, devi riconoscere che sei in A e che B è la tua destinazione preferita. So che sto affermando l’ovvio. Ma a volte preferiremmo essere altrove se non nella posizione in cui ci troviamo. E il nostro rifiuto di accettare dove siamo rende impossibile spostarci altrove. Puoi fare progressi significativi questa settimana.

Ma solo se vedi la verità su dove ti trovi e cerchi un modo per andare avanti. Mentre il tuo sovrano diventa retrogrado, un indizio del passato ti mostrerà la strada da seguire.

BILANCIA (24 settembre – 23 ottobre)

Le opportunità possono essere inquietanti. Soprattutto per i Bilancia. La vita è molto più semplice quando non ci sono scelte da fare: non c’è alcuna possibilità di scegliere la cosa “sbagliata”. Il che, dal momento che questa settimana porta con sé tantissime opzioni e alternative, rende la tua vita ehm… interessante! La Luna Nuova porta nuove opzioni.

Ma prima di iniziare a temere di prendere decisioni poco sagge, sappi che non lo farai. La tua intuizione è affinata alla perfezione. Finché ti fidi del tuo istinto e non lasci che la tua testa si intrometta, le tue scelte cambieranno la tua vita.

SCORPIONE (24 ottobre – 22 novembre)

Venere (amore e abbondanza) si sta stabilizzando nel tuo segno per tutta la durata delle festività natalizie. Il che non significa che sei infallibile. Non esiste una garanzia sicura che avrai successo in tutte le tue imprese. Non sei in possesso di una bacchetta magica.

Ma… hai la fortuna di avere un’aria disinvolta e attraente. Sei più creativo, più rilassato e ispirato… il che ti rende una buona compagnia con cui stare. Ti aiuterà a trovare modi per portare maggiore ricchezza nel tuo mondo. E attirerà l’attenzione e l’affetto a modo tuo. Cosa c’è che non va?

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre)

C’è qualcosa di cui ti penti? Ti senti in colpa per una decisione recente? Spero di no. Anche se non sei perfetto (chi lo è?) questa settimana, con il tuo governatore, Giove, collegato al Sole, hai tutte le ragioni per tenere la testa alta e camminare con passo elastico.

Se qualcosa non funziona, non è colpa tua. E se qualcuno prova a dirti il ​​contrario, si sbaglia! La stagione dei tuoi compleanni è piena di promesse. Abbi fiducia che sei sulla strada giusta e che stai facendo ottimi progressi, e questa settimana porterà la prova che lo sei.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio)

La vita diventa sempre più frenetica ed impegnativa in questo periodo dell’anno. Ma solo perché altre persone si sentono stressate non significa che devi rispondere/reagire alla pressione a cui ti sottopongono. Sarebbe facile sprecare il tuo tempo cercando di risolvere problemi che non possono essere risolti in modo soddisfacente. Non farlo.

Perché, invece, non scegliere di allontanarti dalle lotte e perseguire un obiettivo più gratificante? Potresti arruffare qualche piuma, ma se modelli la calma e la gioia, ne incoraggerai di più. E tutti ne trarranno profitto.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio)

Anche se cerchiamo la perfezione, non la troveremo mai. C’è sempre qualcosa che “non è del tutto giusto”. Scommetto che a volte gli angeli hanno difficoltà ad accordare le loro arpe. O giudicare male i loro atterraggi! L’obiettivo non è rendere la nostra vita perfetta. È imparare a sfruttarlo al meglio, nonostante le sue imperfezioni.

Come puoi, questa settimana, apprezzare tutto ciò che è magico, meraviglioso e raro? In realtà, la Luna Nuova indica che sarà sorprendentemente facile. Anche se ci saranno problemi da affrontare, stai diventando sempre più consapevole di quanto sei fortunato.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo)

Sembra che tu possa sempre fare meglio/di più. Ci sono sempre modi più saggi. Opzioni più intelligenti. Cose che avresti potuto (o dovuto) fare. Ciò è particolarmente vero quando ci sono persone a cui piace criticarti. Sono pragmatici. Ma non particolarmente sensibile.

Ciò significa che minano facilmente la tua fiducia. Sarebbe meglio se tenessero per sé le loro opinioni. Puoi abbassare il volume su eventuali critiche inutili questa settimana. Non permettere a nessuno di smorzare il tuo morale. Credi in te stesso. Il tuo istinto è perfetto.