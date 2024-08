Lavoro e soldi, oroscopo per la settimana 18-24 agosto 2024 avverte, un segno deve stare prudente in ufficio. E per gli altri segni dello zodiaco leggete qui sotto.

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

Mantieni la tua calma costante sul lavoro e questo può portare al successo nelle decisioni professionali. Il tuo impegno sul posto di lavoro avrà molti acquirenti. Abbi sempre pronto un piano B. Utilizza le tue conoscenze tecniche ovunque sia necessario. Se sei un uomo d’affari e hai piani di espansione, devi stare più attento ai tuoi obiettivi.

La situazione finanziaria sarà buona. La ricchezza arriverà da investimenti precedenti mentre potresti vendere o acquistare una nuova proprietà. Coloro che sono nel mondo degli affari troveranno fondi, facendo funzionare l’attività senza intoppi. Sarai in grado di acquistare un veicolo a metà settimana mentre la prima metà della settimana è anche buona per acquistare una nuova casa.

Oroscopo del Toro: prestazioni attese

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

Devi essere innovativo sul lavoro e questo porterà a risultati positivi. Intraprendi nuovi compiti senza esitazione. La direzione si aspetta prestazioni eccezionali e tu devi fornirle.

Questa settimana sei finanziariamente in forma e questo significa che sei in grado di investire in immobili o oro. Alcuni troveranno la felicità nell’acquisto di un nuovo veicolo. Mantieni il controllo mentre spendi in acquisti di lusso questa settimana. Coloro che viaggiano all’estero dovrebbero fare attenzione quando effettuano i pagamenti.

Gemelli – (dal 21 maggio al 20 giugno)

La tua disciplina sul lavoro porterà a risultati positivi. I professionisti del settore sanitario, informatico, dell’animazione, dell’ospitalità e dell’automobile vedranno opportunità all’estero. I media, i grafici, gli chef e i banchieri cambieranno l’organizzazione questa settimana.

Il successo finanziario ti segue questa settimana. Ciò apporterà dei cambiamenti nello stile di vita. Potresti acquistare elettrodomestici o mobili per la casa. Alcune donne Gemelli erediteranno una parte della proprietà materna mentre sarai anche tenuto a inviare una festa all’interno della famiglia. Un fratello o un amico affronterebbe una disputa finanziaria e avresti bisogno di prestare una somma come aiuto.

Cancro – (dal 21 giugno al 22 luglio)

Mantieni la tua vita professionale calma e libera da tremori. Abbi un approccio positivo verso i compiti in ufficio e questo ti aiuterà a ottenere risultati positivi. Sii innovativo nelle discussioni di gruppo e le tue idee avranno molti sostenitori. Non lasciare che le emozioni ti governino e invece usa la tua conoscenza ed esperienza per finalizzare le cose in ufficio. Alcuni cancro cambieranno lavoro questa settimana e vedranno anche opportunità all’estero.

La ricchezza sarà dalla tua parte. Prendi in considerazione decisioni monetarie intelligenti e potresti anche avere successo nel guadagnare buoni rendimenti dagli investimenti precedenti. Per coloro che hanno lavorato e guadagnato tramite rendimenti esteri, una riserva di dollari fluttuante può farti interrogare sul futuro. Questo è un buon momento per rimborsare tutti i prestiti e chiudere le passività finanziarie.

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

Nonostante piccoli problemi legati alla produttività, avrai successo nella tua carriera. Una promozione o una valutazione è in arrivo. Sii diplomatico quando parli con i clienti. Una nuova partnership aiuterà un imprenditore a far crescere il business. I commercianti vedranno buoni ritorni e gli imprenditori che cercano opzioni per espandere il commercio in nuovi territori avranno successo.

Finanziariamente non sei a posto questa settimana. Sebbene ci saranno buone entrate, dovrai anche sostenere delle spese. Tieni le spese sotto controllo. Saranno disponibili alcune nuove opzioni di lavoro che promettono un aumento di stipendio.

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Oroscopo dice che alcune cospirazioni sul posto di lavoro potrebbero far pendere la tua attenzione, ma assicurati di non lasciarti trasportare sia dagli elogi che dalle critiche. Potresti viaggiare all’estero per lavoro. Accademici, architetti, designer, chef, botanici, infermieri e correttori di bozze avranno la possibilità di cambiare lavoro questa settimana. Gli imprenditori possono scegliere la seconda parte della settimana per lanciare una nuova impresa.

Considera di prendere decisioni finanziarie cruciali questa settimana, poiché la situazione monetaria lo consente. La ricchezza arriverà da investimenti precedenti e alcune donne erediteranno anche una parte della proprietà di famiglia. Potresti risolvere un problema monetario con un amico. Gli anziani possono considerare di dividere la ricchezza tra i figli.

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Continua a lavorare con sincerità e impegno. Alcune donne saranno vittime della politica aziendale. Quelle che si occupano di moda, tessuti, elettronica o lavori correlati alla salute vedranno più opportunità questa settimana. Dovrai lavorare più ore questa settimana, ma questo si rivelerà fruttuoso.

Arriverà ricchezza, ma è saggio ridurre le spese. Il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di risparmiare per un giorno di pioggia. Evita investimenti su larga scala, comprese le attività speculative. Potresti anche dover fornire assistenza finanziaria a un fratello bisognoso. Gli uomini d’affari raccoglieranno fondi per le espansioni, mentre potresti anche scegliere la seconda parte della settimana per risolvere una disputa monetaria che coinvolge un fratello.

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Nuove opportunità busseranno alla porta dice il tuo Oroscopo. Coloro che hanno colloqui in programma li supereranno per ottenere una lettera di offerta. Ti consigliamo di essere paziente e di mantenere un rapporto amichevole con i superiori e i capi. Alcuni Scorpioni supereranno anche gli esami per trasferirsi all’estero. Gli uomini d’affari che gestiscono oggetti d’antiquariato, oro, accessori di moda ed elettronica vedranno buoni ritorni.

Un’emergenza medica a casa richiederebbe di spendere una grossa cifra. Alcuni nativi maschi affronteranno anche problemi legali che richiederebbero anche una spesa elevata. Sii pronto a spendere anche per un problema legale. Ci sono possibilità che un amico chieda aiuto finanziario nella prima metà della settimana. Alcuni Scorpioni compreranno un’auto nella prima metà della settimana.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Oroscopo settimanale. Ti troverai di fronte a nuove responsabilità e questo richiederà di trascorrere ore aggiuntive alla postazione di lavoro. Chi vuole lasciare il lavoro può aggiornare il proprio profilo su un sito web di lavoro. Arriveranno nuove chiamate. Sono previste anche promozioni e valutazioni. Gli studenti che aspirano a studiare in università straniere vedranno il loro sogno avverarsi.

Non ci saranno grossi intoppi finanziari. La ricchezza arriverà da diversi corsi e sei anche bravo ad aiutare finanziariamente un fratello o un amico. Alcune donne andranno avanti con l’acquisto di un veicolo o di una proprietà questa settimana.

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Fai attenzione a concentrarti sul lavoro perché potrebbero esserci distrazioni sotto forma di pettegolezzi in ufficio. Tieni le distanze dai pensieri negativi e assicurati di rimanere nelle grazie della dirigenza. Ci possono essere occasioni in cui potresti perdere la calma sul posto di lavoro, ma questo deve essere controllato.

Piccoli problemi monetari interromperanno la tua vita di routine. Ci possono essere problemi relativi ai pagamenti e alcuni uomini d’affari avranno problemi nelle partnership che avranno un impatto mentre raccogli fondi. I rendimenti degli investimenti precedenti non saranno positivi e questo aggiunge anche pressione al tuo piano di investire in immobili e attività speculative. Potresti risolvere un problema di denaro che coinvolge un amico, mentre ci saranno anche occasioni per spendere soldi per festeggiare con amici o familiari.

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Ci saranno piccoli problemi di produttività nella prima parte della settimana, ma le cose andranno come previsto nel tuo Oroscopo con il passare della settimana. La politica d’ufficio non fa per te. Concentrati sulle prestazioni e mantieni un rapporto con i colleghi. I professionisti dell’architettura, dell’informatica, dell’ospitalità, dell’assistenza sanitaria e dell’animazione vedranno opportunità all’estero. Gli imprenditori possono anche considerare con sicurezza di lanciare nuove iniziative.

Sii positivo nei confronti della vita e utilizza il reddito aggiuntivo per investimenti aggiuntivi, come il mercato azionario o le attività speculative. Potresti trovare la settimana conveniente anche per risolvere una controversia finanziaria. Una controversia legale sulla proprietà verrà risolta e questo promette anche ricchezza. Anche i profitti degli investimenti passati sono brillanti questa settimana, il che significa che puoi investire nel mercato azionario o nelle attività speculative.

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Piccoli problemi legati al lavoro possono verificarsi questa settimana, dice il tuo Oroscopo. Il tuo impegno per la professione sarà visibile, ma alcune politiche d’ufficio potrebbero giocare a guastafeste. Gli imprenditori riceveranno alti profitti e chi cerca lavoro avrà una fortuna in attesa. Chi ha un colloquio programmato può parteciparvi con sicurezza.

La ricchezza busserà alla porta senza troppi problemi. Sei bravo ad acquistare elettrodomestici e mobili per la casa. Potresti anche spendere per ristrutturare la casa o riparare un veicolo. Mentre hai un piano per investire, considera il mercato azionario, le attività speculative e le proprietà. Questo è anche un buon momento per rimborsare tutti i prestiti e chiudere le passività finanziarie.