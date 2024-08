Oroscopo settimanale, dal 4 agosto al 10 agosto 2024: mettiamo a confronto le predizioni di due astrologi indiani, Samir Jain (Times of India) e Mita Bhan (India Today).

Samir Jain è un astrologo di Jaipur con oltre 24 anni di esperienza nel campo dell’astrologia, numerologia, chiromanzia e Vastu Shastra. Ha trascorso anni a ricercare e studiare astrologia, numerologia, Vastu per ottenere la competenza e il controllo necessari. È anche un esperto di Jain Temple Vastu e Jain Jyotish. Accademicamente, ha completato il suo Master in Computer

Mita Bhan vive a New Delhi. Mita Bhan è una maestra di tarocchi certificata e guaritrice olistica. Ha trascorso gli ultimi 20 anni seguendo la sua passione: leggere i Tarocchi, scrivere articoli e applicare gli antichi principi della guarigione alternativa.

Ariete

(Samir) All’inizio della settimana, sarai benedetto da una luna positiva. La situazione della settimana scorsa finirà ora. Sarà il momento giusto per iniziare i tuoi progetti rimandati. Il tuo destino sarà con te sui benefici dell’attività. Potresti ricevere una ricompensa per il tuo duro lavoro.

È probabile che inizino progetti legati alla proprietà. I ​​progetti sospesi senza motivo probabilmente inizieranno automaticamente.

Negli ultimi giorni della settimana, potresti essere benedetto da una luna positiva. Potresti sentire una buona energia ovunque. Le tue fonti di reddito stanno aumentando, il che sarà in grado di aumentare il tuo saldo in banca.

(Mita) È stato raggiunto un traguardo e potrebbe esserci una celebrazione in onore di questo evento. Non dimenticare tutti coloro che ti hanno aiutato.

Potrebbe valere la pena esplorare un’interessante opportunità di lavoro. Oppure potresti ricevere un’offerta di partnership in un’attività in un nuovo settore. Mantieni la mente aperta. Un vecchio amico potrebbe aver bisogno di una spalla o di una mano. Le questioni finanziarie mostrano un crescente senso di sicurezza.

Toro

(Samir) All’inizio della settimana, non sarà interessante. Potresti sentirti solo e infelice. I tuoi progetti attivi vengono interrotti automaticamente, anche se non per un motivo.

Ti consigliamo di non investire in una nuova attività. I ​​tuoi guadagni saranno ora convertiti in perdite. Quindi smetterai di investire nelle cose sbagliate. Eviterai di essere coinvolto in controversie. Eviterai conflitti nella vita familiare e sentimentale. È anche consigliabile evitare di guidare di fretta e di viaggiare in modo pericoloso.

Gli ultimi giorni della settimana, hanno senso per te. I pianeti positivi ti terranno impegnato al lavoro.

Gli innamorati si aspetteranno di dover fare scelte importanti sul matrimonio con l’aiuto della famiglia. Un cercatore di lavoro potrebbe ricevere le migliori notizie su un lavoro adatto con l’aiuto degli amici.

(Mita) Tutto quel dare e fare potrebbe avere un impatto su di te. Potresti esserti spinto troppo oltre. O ignorare i segnali che il tuo corpo ti dice di prenderti una pausa.

Dai priorità alla cura di te stesso e stabilisci alcuni limiti con coloro che continuano a prosciugarti le energie. A casa, potresti essere irritabile con i tuoi cari. Potrebbe essere la stanchezza? Ascolta il tuo corpo e rilassati un po’. I disturbi legati allo stress potrebbero presentarsi se non stai attento. Le questioni finanziarie mostrano guadagni.

Gemelli

(Samir) All’inizio della settimana, sarai felice, sarai impegnato in famiglia e nella professione.

La comprensione con il tuo coniuge sarà molto più forte ora. Ti aspetterai una nuova partnership con l’azienda. Sarai in grado di prendere decisioni rapide all’interno dell’azienda, il che può darti presto un vantaggio. Investire in attività o fondi correlati al governo può darti un profitto.

Negli ultimi giorni della settimana, sarai in grado di espandere la tua rete. Il tuo destino può aiutarti a fare nuovi piani per la tua carriera in modo da poter avere successo nel prossimo futuro. Deciderai di visitare un parente stretto o organizzare una festa.

L’ultimo giorno della settimana, potrebbe portare un po’ di soddisfazione al lavoro.

(Mita) Ricordi felici del passato si insinuano. Forse ti riconnetti con qualcuno dopo tanto tempo.

Qualcosa o qualcuno del tuo passato riemerge per ricordartelo. Dal punto di vista lavorativo, c’è un senso di armonia dentro di te, sei aperto a dare e ricevere aiuto.

Nelle questioni di cuore, aspettati di entrare in contatto con un’anima gemella, o potresti ritrovarti a chiederti di una vecchia fiamma di tanto tempo fa. Le questioni di salute richiedono disciplina.

Cancro

(Samir) All’inizio della settimana, sarai benedetto da una luna positiva, che può renderti felice, e i tuoi problemi di salute saranno risolti ora. Il tuo reddito può aumentare e i costi saranno più bassi, potrebbe aumentare il tuo saldo in banca. Sarai pronto a controllare i tuoi avversari e nemici nascosti. Potresti essere in grado di vincere in qualsiasi causa legale.

Gli ultimi giorni della settimana non saranno piacevoli. Ti sentirai debole, potrebbe causarti irritazione e darti ansia. Potresti anche avere problemi di salute. Ti consigliamo di cercare di evitare di guidare di fretta.

Potresti essere vittima di una cospirazione, quindi sarai consapevole di nemici e oppositori nascosti. Eviterai di fare discussioni.

Ultimo giorno della settimana, pomeriggio in arrivo, le cose andranno bene.

(Mita) Fermati un attimo e guarda cosa sta realmente succedendo intorno a te. Ascolta un’altra prospettiva. Apri la tua mente. O prova una strategia completamente nuova. Potresti ritrovarti a girare in tondo. O confuso da un problema ricorrente.

Forse è il momento di un nuovo, fresco punto di vista da una terza parte. Nelle questioni di cuore, parla con i tuoi cari.

Il denaro mostra il potenziale di un nuovo flusso di reddito. La tua salute sembra essere sulla strada giusta.

Leone

(Samir) All’inizio della settimana, la Luna può renderti più forte, più sano e più prospero. Sarai più intelligente nell’acquisire conoscenze. Sarai in grado di pagare per la famiglia e anche per l’amore. Puoi fare nuovi investimenti in beni fissi. Dovrai controllare il tuo comportamento arrogante il prima possibile, influenzerà i tuoi rapporti con le persone che ti circondano.

Negli ultimi giorni della settimana, cercherai di analizzare te stesso e trovare errori nei rapporti con i partner. Ciò può aumentare la tua autostima nel tuo rapporto con il tuo coniuge. Negli affari in comune, le controversie saranno risolte. L’ultimo giorno della settimana può essere molto frustrante e stressante. Ti consigliamo di evitare la guida veloce e i viaggi rischiosi.

(Mita) Le cose iniziano lentamente a tornare in carreggiata. Una crisi è risolta. Un malinteso è chiarito.

Ti aspetta una settimana produttiva e molto può essere realizzato con concentrazione e una buona gestione del tempo.

Fai attenzione alla ricomparsa di un vecchio disturbo, evita di automedicarti e, se necessario, visita un medico. I pagamenti che ti erano dovuti ti saranno restituiti.

Vergine

(Samir) All’inizio della settimana, i tuoi pianeti saranno negativi. Professionalmente, affronterai delle sfide nella tua routine normale. Dovrai essere paziente e cercherai di evitare di prendere chiamate rapide. Potresti dover seguire il tuo intuito prima di creare qualsiasi investimento.

Si consiglia di sospendere gli investimenti immobiliari.

Negli ultimi giorni della settimana, sarai impegnato al lavoro. Il denaro trattenuto sarà ora disponibile. Sarai in una posizione vincente rispetto ai rivali e agli avversari commerciali. Potresti ottenere un nuovo contratto nella tua carriera, che può darti presto un vantaggio.

(Mita) Tutto ciò che temi non si avvererà. Fai un controllo della realtà e sii assolutamente pratico ora. Potresti anche provare un senso di libertà, nei giorni a venire. Un progetto noioso si conclude con successo. Un collega fastidioso se ne va. Le divergenze con la tua dolce metà possono essere risolte con il perdono e la volontà di ricominciare da capo.

Bilancia

(Samir) All’inizio della settimana, ti aspetterai un buon risultato nei tuoi sforzi.

Farai brevi viaggi di lavoro o di lavoro, che potrebbero essere utili nel prossimo futuro. I tuoi subordinati e fratelli possono aiutarti con le tue decisioni difficili. Se uno cerca lavoro può trovare un impiego adatto.

Negli ultimi giorni della settimana, sara fantastico. Il tuo investimento passato ti ripagherà ora. Il tuo denaro trattenuto sarà ora disponibile. I problemi di salute relativi ai tuoi figli o ai membri della famiglia saranno risolti.

Gli innamorati eviteranno di nascondere qualsiasi cosa nella loro relazione. Gli aspiranti al matrimonio non nasconderanno nulla associato ai loro anni passati, nel loro incontro sullo stato civile prima di prendere decisioni in termini di matrimonio.

(Mita) Sorprese improvvise e contrattempi potrebbero coglierti di sorpresa mentre ti ritrovi a dover combattere molto più del solito.

Stai certo che sei in grado di gestire qualsiasi cosa ti capiti. I lavoratori autonomi della Bilancia potrebbero cercare di diversificare i loro prodotti e servizi. E sperare di aumentare i guadagni nei mesi a venire.

Le questioni di salute mostrano una ripresa costante, ma non esagerate.

Scorpione

(Samir) All’inizio della settimana, sarai benedetto dalla luna, sarai felice e sarai in grado di concentrarti sui tuoi obiettivi, il che può aumentare la tua sicurezza e autostima. Risolverai alcuni problemi con l’aiuto delle capacità comunicative. Sarai attento alla tua salute. Avrai un equilibrio tra risparmi e spese, il che può migliorare il tuo saldo bancario. Dovrebbe prendersi cura delle abitudini alimentari.

Negli ultimi giorni della settimana, sarai sotto una luna positiva. Riprenderai i tuoi piani professionalmente, probabilmente otterrai il pieno supporto dai tuoi subordinati. Il tuo tempo ti sosterrà in termini di profitto.

(Mita) Non tenerti stretto. Controllare l’incontrollabile ti stancherà solo. Agire in segreto o essere possessivi potrebbe non essere la strategia migliore in questo momento.

Le questioni di denaro potrebbero essere causa di stress temporaneo. Una mente fredda dovrebbe chiarire le cose. Le questioni di salute mostrano un miglioramento costante.

Sagittario

(Samir) All’inizio della settimana, sarai benedetto dalla luna, che può offrirti energia, salute e senso dell’umorismo. Ti godrai ogni momento del tuo tempo al lavoro e a casa. sarai in grado di sollecitare una ricompensa nella comunità.

Ti aspetterai un buon rapporto d’affari. Le tue convinzioni religiose possono aiutarti a scegliere la giusta chiamata da usare nel tuo lavoro. Probabilmente ti aspetterai cambiamenti significativi nel tuo attuale lavoro.

Gli ultimi giorni della settimana sembrano piuttosto buoni. Incontrerai una persona influente in termini di affari e carriera. È prevista anche una visita a un sito religioso con la famiglia.Donerai del denaro a una comunità religiosa o a una comunità.

L’ultimo giorno della settimana non sarà giusto per te. Le tue aspettative saranno alte, il che potrebbe turbarti.

(Mita) Se vi sentite frustrati o irritati da tutto e tutti, è un segno che qualcosa dentro di voi ha bisogno di guarire. È tempo di lasciar andare e lasciar stare. Accettare le stranezze altrui è l’unica via d’uscita per ora.

Fermati prima di inviare una mail o un messaggio arrabbiato. Oppure prenditi del tempo per riflettere. Arte, musica, danza e altre forme di espressione creativa offrono un sollievo terapeutico nei giorni in cui ne hai più bisogno.

Capricorno

(Samir) All’inizio della settimana, potrebbe non essere piacevole per te, potresti sentirti irritato e turbato. Avrai problemi di salute per te e i tuoi genitori. Spenderai i tuoi soldi guadagnati duramente facendo cose sbagliate. Perderai la pazienza, il che potrebbe farti arrabbiare, quindi è consigliabile controllare la lingua mentre parli con qualcuno.

Negli ultimi giorni della settimana, sarai impegnato con la casa e l’educazione dei bambini. La salute dei genitori può farti sentire infelice. Ci saranno alcuni sconvolgimenti nella tua vita personale, quindi è consigliabile controllare la tua integrità e il tuo orgoglio nella relazione.

Nella partnership del business , dovresti evitare di fare discussioni su argomenti assurdi, ci saranno conflitti all’interno della partnership, ma la tua pazienza ti aiuterà a uscire da questa situazione e probabilmente risolverai le controversie.

(Mita) Devi arrivare alla radice di un problema. E i giorni a venire ti vedono impegnato a fare ricerche, risolvere problemi, cercare cure per una persona cara.

Lascia andare il passato e alleggerisci il tuo carico. Sul fronte personale, un amico potrebbe rivelarsi falso. Oppure potresti sentire parlare di qualcuno che ha spettegolato su di te o ha rivelato i tuoi segreti. Prima di reagire, fermati. Le questioni finanziarie mostrano una crescita costante. Una breve vacanza potrebbe essere all’orizzonte.

Acquario

(Samir) All’inizio della settimana, sarai benedetto da una luna positiva, che può renderti felice. Ti concentrerai sui tuoi obiettivi, sarai in grado di prendere decisioni più rapide, il che potrebbe darti maggiori benefici finanziari nel prossimo futuro. Sarai in grado di applicare nuove idee al tuo lavoro e alla tua attività. Sarai in grado di investire di più nella tua attività per crescere in futuro. Il denaro che guadagni può aumentare la liquidità all’interno dell’attività.

Gli ultimi giorni della settimana, sarai benedetto dalla luna positiva, avrai buona energia e forza. probabilmente sarai in grado di fare buoni piani e di usarli in modo efficace.

Ti consigliamo di scansionare attentamente i documenti prima di installare la firma. L’ultimo giorno della settimana, sarai in grado di prendere il controllo dei tuoi nemici e oppositori nascosti.

(Mita) Inizia un periodo di guarigione. E nessuno lo fa meglio dei vecchi amici che ti amano e ti accettano così come sei. Inizia una buona fase per socializzare e fare nuove amicizie. Potresti non avere voglia di lavorare troppo o potresti pensare di prenderti una pausa. Una buona settimana per parlare dei tuoi sentimenti e ricordare alle persone nella tua vita quanto sono preziose. Le questioni di denaro portano fortuna. E per quanto riguarda la salute, le cose non potrebbero andare meglio.

Pesci

(Samir) All’inizio della settimana, potresti tenerti impegnato al lavoro e ti ritroverai impegnato a realizzare i tuoi piani per la crescita della carriera e del business.

Sarai anche in grado di vincere contro avversari e nemici nascosti

Gli ultimi giorni della settimana non saranno piacevoli. Potresti sentirti infelice. Potresti avere problemi di salute. Potresti provare ansia e irrequietezza, che potrebbero farti arrabbiare. Sprecherai il tuo tempo prezioso svolgendo compiti inutili e pagherai il tuo duro lavoro con le cose sbagliate.

(Mita) Un minuto potresti sentirti al settimo cielo, pronto ad affrontare qualsiasi sfida. E quello dopo, scontroso e silenzioso, dicendo a tutti di lasciarti in pace per un po’. Sul fronte del lavoro, si possono fare grandi progressi. Si firma un accordo. O una nuova strategia inizia a mostrare promesse. I piani per gli investimenti si cristallizzano. E potrebbero esserci viaggi di lavoro improvvisi e brevi.

Samir Jain (Times of India)

Mita Bhan (India Today)