Oroscopo settimanale, settimana 29 settembre – 5 ottobre 2024, amore, lavoro, soldi, salute per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

Sfrutta le opportunità sul posto di lavoro per la crescita professionale. Il successo finanziario è rafforzato dalla buona salute.

Oroscopo dell’amore

Il romanticismo è tutto nell’aria e un problema grave ostacolerà la relazione. Le donne single possono ricevere una proposta sul posto di lavoro, in classe o in una funzione familiare.

Lavoro

Piccole sfide ci saranno al lavoro ed è fondamentale prendere le decisioni giuste. Puoi anche aspettarti apprezzamento dai clienti, specialmente quando sei in finanza, vendite offshore e assistenza sanitaria.

Oroscopo del denaro

È bene stare lontano dagli investimenti al buio. Fai attenzione mentre hai discussioni relative alla proprietà con un fratello. Evita di prestare una grande somma a un amico perché potresti avere problemi a riaverla.

Oroscopo della salute

Potrebbero esserci problemi di salute minori. Coloro che hanno una storia di problemi cardiaci devono stare attenti nella seconda metà della settimana.

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

Non lasciare che i problemi personali influiscano sulla produttività in ufficio. Non avrai problemi finanziari o di salute.

Oroscopo dell’amore

Coloro che sono single possono anche aspettarsi di incontrare qualcuno di speciale nella prima metà della settimana. Le donne sposate possono incontrare il loro ex amante, tuttavia, questo non influisce sulla vita familiare.

Lavoro

Tieni un rapporto armonioso con i colleghi e i clienti. La seconda parte della settimana è buona per lanciare un nuovo progetto o anche viaggiare all’estero per motivi di lavoro. Gli studenti troveranno successo negli esami.

Oroscopo dei soldi

La prosperità sarà intorno a te. Con il progredire della settimana, vedrai un buon afflusso di ricchezza che si rifletterà anche sul tuo stile di vita. Potresti anche essere desideroso di investire ulteriormente, ma assicurati di avere l’idea esatta del settore.

Oroscopo della salute

Problemi di salute minori possono sviluppare problemi nella vita di routine. Inizia la giornata con l’esercizio fisico. Le donne in gravidanza devono fare attenzione quando salgono a bordo di un treno.

Gemelli – (dal 21 maggio al 20 giugno)

Nonostante le sfide minori sul lavoro, riuscirai a soddisfare le aspettative. Finanziariamente sei più forte e la tua salute meriterà un’attenzione speciale.

Amore

Ci saranno piccoli disturbi nella relazione. Puoi anche decidere sul matrimonio poiché la relazione avrà il sostegno dei genitori. La tua ex fiamma potrebbe essere tornata in vita e questo può riaccendere il tuo amore. Tuttavia, i maschi sposati devono stare attenti in quanto questo può causare problemi nella vita familiare.

Lavoro

Piccoli intoppi ci saranno alle riunioni d’ufficio, ma il tuo impegno ti aiuterà a superarli.

Coloro che sono in diritto, media, politica e assistenza sanitaria vedranno nuove opportunità per eccellere. Gli uomini d’affari che gestiscono tessuti, pelle, materiali da costruzione e automobili vedranno buoni rendimenti.

Oroscopo del denaro

La ricchezza sarà la tua compagna. Questo può aiutarti a fare acquisti intelligenti, tra cui una nuova proprietà o anche un veicolo.

Puoi anche scegliere questa settimana per risolvere un problema monetario che coinvolge un amico o un parente.

Oroscopo della salute

Potrebbero esserci problemi di salute minori ed è bene avere il controllo sullo stile di vita. Coloro che hanno problemi legati al fegato o ai polmoni svilupperanno complicazioni.

Cancro – (dal 21 giugno al 22 luglio)

Finanziariamente sei più forte. Potrebbero esserci problemi di salute minori che richiedono di prestare ulteriore attenzione.

Oroscopo dell’amore

Non ci sarà nessun grosso problema legato all’amore. È a te accettare una proposta. Le donne fortunate avranno il matrimonio fissato con il oltre questa settimana. Le donne sposate possono concepire questa settimana.

Lavoro

Continua la tua disciplina sul lavoro e questo farà miracoli. Puoi persino aspettarti un aumento dello stipendio. Gli uomini d’affari possono sviluppare problemi minori relativi alle autorità e questo richiede una soluzione immediata.

Oroscopo del denaro

Non ci sarà nessuna questione monetaria importante. Tuttavia, l’afflusso di ricchezza potrebbe non essere così luminoso come ti aspettavi. Un investimento precedente potrebbe non portare un buon ritorno.

Oroscopo della salute

Coloro che hanno un intervento chirurgico programmato per questa settimana possono andare avanti. I bambini possono avere lividi mentre giocano, ma non sarà grave.

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

Evita le controversie sul lavoro e salta le discussioni nella storia d’amore. Finanziariamente sarai forte e anche la tua salute è buona.

Oroscopo dell’amore

Aspettatevi piccoli attriti questa settimana. Puoi anche prendere una chiamata sul matrimonio. Le persone sposate devono stare fuori dal romanticismo dell’ufficio in quanto ci sono possibilità che qualcosa si stia preparando tra te e il tuo collega.

Oroscopo del lavoro

Piccoli intoppi ci saranno nella seconda parte della settimana. Gli imprenditori possono anche prendere in considerazione nuovi accordi commerciali.

Oroscopo dei soldi

Ci sarà un buon afflusso di denaro e questo ti assicura di soddisfare le tue aspirazioni a lungo termine. Alcuni Leone avranno un aumento del loro stipendio che si rifletterà sul tuo conto bancario. Puoi andare avanti con il piano per acquistare una nuova proprietà o un veicolo.

Oroscopo della salute

La tua salute generale sarà buona questa settimana. La prima metà della settimana è buona per l’intervento chirurgico e puoi anche riprenderti dai disturbi. Salta sia il cibo spazzatura che le bevande aerate. Invece mangia più verdure e frutta insieme alle noci. Gli atleti dovrebbero stare attenti in quanto potrebbero verificarsi lesioni minori.

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Nuove responsabilità si presenteranno in ufficio e queste ti aiuteranno nella tua crescita professionale. Non ci saranno problemi finanziari, la tua salute sarà buona.

Oroscopo dell’amore

Le relazioni a lungo termine potrebbero assistere a crepe questa settimana. Le persone sposate devono stare fuori dal romanticismo dell’ufficio.

Lavoro

I problemi minori nel lavoro d’ufficio dovranno essere affrontati. Alcuni professionisti avranno scadenze difficili e questo non dovrebbe essere un motivo per non prestazioni. Attenti mentre si firmano nuove partnership questa settimana. Gli uomini d’affari dovrebbero evitare decisioni cruciali e non devono investire in una nuova attività.

Oroscopo del denaro

Non ci sarà nessun problema finanziario importante. Dovresti anche prendere l’iniziativa di risolvere una vecchia disputa di denaro che coinvolge tuo fratello.

Oroscopo della salute

Non ci saranno problemi medici importanti, ma le donne potrebbero sviluppare disturbi ginecologici. AlcuniVergine potrebbero sviluppare infezioni della pelle o mal di gola. Alcuni bambini avranno anche tagli mentre giocano, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi.

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Nessuna sfida interromperà sia l’amore che il viaggio professionale. Sii intelligente mentre spendi soldi e assicurati di fare attenzione alla tua salute.

Oroscopo dell’amore

La tua vita amorosa sarà favolosa. Nonostante i piccoli attriti nella relazione, non accadrà nulla di devastante.

Le Bilance single possono trovare nuovo amore, specialmente nella prima metà della settimana. Le persone sposate dovrebbero anche evitare tutti i tipi di relazioni romantiche al di fuori d in el matrimonio.

Lavoro

Se sei un team leader o un manager, i tuoi sforzi metteranno l’operazione in carreggiata e, di conseguenza, l’azienda otterrebbe un buon profitto. Non dire di no ai nuovi incarichi in quanto promettono la crescita della carriera.

Oroscopo del denaro

Non ci sarà alcuna questione monetaria importante, ma alcune Bilancia avranno problemi monetari con i parenti. Potresti vincere una battaglia legale sulla proprietà che può anche infastidire un fratello.

Oroscopo della salute

Nessun problema medico serio avrà un impatto su di te questa settimana. Tuttavia, alcuni anziani possono lamentarsi di disagio, in particolare problemi legati alla respirazione.

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Evita le decisioni monetarie importanti in quanto ciò potrebbe avere un impatto sulla vita finanziaria. La salute è buona questa settimana.

Oroscopo dell’amore

La tua vita romantica vedrà alti e bassi. Alcuni Scorpioni si innamoreranno. Le femmine possono vedere un ritorno da una rottura con il passare della settimana. Coloro che sono single troveranno una persona attraente prima del fine settimana.

Lavoro

Coloro che sono nel settore dell’IT, dell’assistenza sanitaria, del settore bancario e dei tessuti possono cambiare lavoro questa settimana. Alcuni uomini d’affari entreranno in nuovi accordi di partnership che li aiuteranno a spostare gli affari in nuovi territori.

Oroscopo del denaro

Piccoli problemi possono sorgere all’inizio della settimana. Tuttavia, le cose miglioreranno nella seconda parte della settimana. Alcune decisioni potrebbero non andare come previsto e questo causerà perdite finanziarie. Mantenere sempre un basso profilo quando si tratta di spese. Dovresti anche stare attento quando fai investimenti su larga scala in attività speculative.

Oroscopo della salute

Alcuni anziani svilupperanno problemi legati alle ossa e questo avrà bisogno di cure mediche. Febbre virale, problemi di salute orale e allergie cutanee saranno comuni tra i bambini.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Mantieni la calma anche nei momenti turbolenti per rimanere felice nella relazione. Anche la tua salute sarà normale.

Oroscopo dell’amore

Dovresti evitare discussioni spiacevoli che potrebbero avere un impatto sulla tua relazione. Alcune donne torneranno dall’ex amante.

Lavoro

La tua settimana sarà buona e ci saranno sfide che dimostreranno il tuo potenziale. Professionisti IT, dipendenti sanitari, designer e accademici avranno la possibilità di andare all’estero.

Oroscopo del denaro

Il tuo stato finanziario è intatto. Comprerai anche una proprietà, o un veicolo, o rinnoverai la casa. Alcuni nativi potrebbero aver bisogno di aiutare un parente o di assistere un amico con le spese mediche. Una controversia finanziaria all’interno della famiglia sarà risolta.

Oroscopo della salute

Alcuni nativi del Sagittario avranno problemi respiratori o infezioni legate al torace. I bambini dovrebbero stare attenti perché ci saranno allergie minori o infezioni legate a virus. Anche coloro che hanno il diabete o la pressione alta devono stare attenti.

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Considera le nuove sfide sul lavoro come opportunità per dimostrare la diligenza. Finanziariamente sei più forte. Anche la salute sarà positiva.

Oroscopo d’amore

Alcune storie d’amore saranno tossiche e le donne Capricorno preferiranno uscirne. La prima metà della settimana è buona per proporre. Le donne sposate possono avere problemi a casa del coniuge e gestire questa crisi con un atteggiamento diplomatico.

Lavoro

Fai attenzione a soddisfare le aspettative sul lavoro. La prima metà della settimana non è buona per gli affari e gli imprenditori vedranno fortuna solo nella seconda metà della settimana.

Oroscopo del denaro

Gestisci le finanze in modo intelligente. Nonostante tu sia ricco; è saggio avere il controllo sulle spese. Risolvere una controversia finanziaria che coinvolge un fratello o un amico.

Oroscopo della salute

Dovresti stare attento quando sollevi oggetti pesanti in quanto possono esserci dolori muscolari o problemi legati al petto. Alcune femmine possono sviluppare problemi legati al respiro entro la metà della settimana.

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Professionalmente, assaggierai il successo. Non esisteranno grossi problemi di salute. Presta attenzione alle decisioni monetarie.

Amore

La prima metà della settimana è buona per esprimere il sentimento, ma anche questo è cruciale in quanto le tue parole possono essere fraintese dall’amante. Alcune storie d’amore si trasformeranno in matrimonio con il sostegno dei genitori.

Lavoro

Nonostante il tuo duro lavoro, i capi potrebbero non essere d’accordo con te e non prenderebbero in considerazione i tuoi sforzi poiché il risultato non corrisponde alle aspettative. Questo può prosciugare il tuo morale, ma assicurati di non cadere. Invece, prendi questo come una sfida ed esegui diligentemente. Gli imprenditori possono andare avanti con il loro piano di espansione poiché la settimana è buona per questo.

Oroscopo del denaro

Potrebbero esserci problemi monetari minori, ma sei bravo a investire nel settore immobiliare o ad acquistare elettrodomestici. Le femmine vedranno la ricchezza arrivare sotto forma di proprietà ancestrale. Riceverai buoni rendimenti dagli investimenti precedenti e utilizzerai questa ricchezza per investire ulteriormente in diverse fonti.

Oroscopo della salute

Nessun grave problema medico disturberà la vita normale. Tuttavia, gli anziani devono stare attenti quando salgono a bordo di un autobus o di un treno. Assicurati che il tuo menu sia privo di grassi, olio e zucchero estremo. Rendi l’esercizio fisico parte della routine.

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Rimani felice in amore e condividi tutte le emozioni senza inibizioni. Finanziariamente sarai forte e anche la tua salute è buona questa settimana.

Amore

Mantieni la calma anche quando hai differenze di opinione con il tuo partner. Entrambi dovete essere premurosi e sostenervi a vicenda negli sforzi personali e professionali. Alcune storie d’amore si trasformeranno in matrimonio.

Lavoro

Riceverai due offerte di lavoro ed è tua scelta scegliere quella giusta. Ci saranno opportunità sul posto di lavoro e assicurati di farne uso. Assicurati di essere diplomatico.

Oroscopo del denaro

Ci sarà prosperità nella tua vita. La tua condizione finanziaria sarà buona questa settimana poiché troverai ricchezza che ti verrà da diverse fonti. Evita di litigare sulla ricchezza con i fratelli perché questo porterà allo stress mentale.

Oroscopo della salute

Alcuni bambini svilupperanno lividi mentre giocano e le femmine possono sviluppare tagli mentre lavorano in cucina. Le femmine avranno problemi ginecologici e i bambini devono stare attenti mentre giocano. Devi anche bere molta acqua per una migliore protezione della pelle.

Oroscopo della settimana passata.