Oroscopo settimanale, settimana 8-14 settembre 2024, amore, lavoro, soldi, salute per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

Oroscopo dell’amore

La tua vita amorosa vedrà piccoli problemi nel corso della settimana. Una precedente relazione può causare turbolenze e questo richiede una gestione diplomatica.

Questo è anche un buon momento per concepire e gli Ariete sposati possono pensare di iniziare una nuova famiglia.

Oroscopo del lavoro

Sii ragionevole nella prima parte della settimana, poiché la politica aziendale può giocare a guastafeste.

Considera di essere innovativo alle riunioni di squadra. Non essere timido nel dare opinioni e alcuni suggerimenti “fuori dagli schemi” possono essere davvero validi.

Coloro che vogliono lasciare il lavoro possono aggiornare il loro profilo su un sito web di lavoro. Arriveranno nuove chiamate.

Oroscopo del Denaro

La prosperità finanziaria è nelle carte. Vedrai ricchezza da diverse fonti Un investimento precedente porterà anche buoni soldi. Considera di espandere il business in nuovi territori. Una buona partnership con una società di consulenza finanziaria può aiutarti a prendere decisioni monetarie intelligenti.

Oroscopo della salute

Sei in salute e non ci saranno problemi medici importanti questa settimana. Tuttavia, ci saranno problemi virali minori come mal di gola, tosse, mal di testa e dolori al corpo che potrebbero non essere gravi. Le donne incinte devono stare attente quando guidano un mezzo a due ruote.

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

Oroscopo dell’amore

Questa settimana è buona per fare il grande passo o persino per concepire. Le donne sposate dovrebbero stare lontane dagli ex amanti perché questo può complicare la vita coniugale.

Lavoro

Nonostante un programma serrato, riuscirai a soddisfare le aspettative della dirigenza. Potresti viaggiare questa settimana o recarti presso l’ufficio del cliente. Non esitare ad assumerti nuove responsabilità, ma non dare per scontato che le cose saranno una passeggiata.

Soldi

Il successo finanziario sarà al tuo fianco. La ricchezza arriverà a fiumi, consentendoti di prendere decisioni monetarie cruciali. Sei bravo a investire in azioni, commercio e affari speculativi. Alcune donne Toro erediteranno la proprietà materna.

Oroscopo della salute

Mantenetevi in salute con uno stile di vita sano. Le donne diabetiche devono stare attente alla loro dieta e devono evitare tutto ciò che può danneggiare la loro salute.

Gemelli – (dal 21 maggio al 20 giugno)

Oroscopo dell’amore

Questa settimana è buona per risolvere le controversie nella vita amorosa. Nonostante le differenze passate, la tua vita amorosa sarà buona e ci saranno opportunità per esprimere il tuo impegno

Per i single, anche la possibilità di trovare un partner è alta. Incontrerai qualcuno di speciale durante un viaggio o durante una funzione ufficiale.

Lavoro

La tua vita professionale sarà creativa e produttiva questa settimana. Gli uomini d’affari possono lanciare con sicurezza nuove iniziative. Gli studenti che cercano studi superiori presso università straniere saranno felici questa settimana.

Denaro

Non ci saranno grossi problemi finanziari. Tuttavia, è bene stare attenti quando si spende. Si può andare avanti con il piano di acquistare gioielli o proprietà. Le donne avranno bisogno di spendere per una festa in famiglia. La seconda parte della settimana è buona per donare denaro in beneficenza.

Oroscopo della salute

Alcune malattie ti faranno passare brutti momenti. Chi ha una storia di problemi cardiaci svilupperà complicazioni. I bambini potrebbero cadere mentre giocano e avere piccoli lividi. Dovresti anche fare attenzione quando guidi di notte.

Cancro – (dal 21 giugno al 22 luglio)

Amore

Non litigare per questioni banali e le cose potrebbero sfuggire di mano. La seconda parte della settimana è buona per riconciliarsi.

Gli sposati non dovrebbero fare nulla che possa danneggiare la relazione amorosa.

Questa settimana è buona per combinare il matrimonio e i tuoi genitori approveranno la relazione.

Oroscopo del Lavoro

Nonostante le sfide sul posto di lavoro, riuscirai a rispettare le scadenze. Il tuo atteggiamento è fondamentale nelle riunioni di squadra e i tuoi concetti avranno successo. Gli uomini d’affari possono lanciare con sicurezza nuove iniziative e il successo seguirà.

Denaro

Ci saranno piccoli problemi di soldi ma la vita di routine non ne risentirà. Un investimento precedente porterà un buon ritorno. La seconda parte della settimana è buona per acquistare elettrodomestici e gadget elettronici. Non prestare una grossa somma a un amico o a un fratello, perché sarà più difficile riavere indietro la somma.

Oroscopo della salute

Chi ha problemi respiratori dovrebbe stare attento. Alcuni bambini potrebbero avere problemi agli occhi, alla gola, allo stomaco o alle urine ed è meglio consultare un medico anche per un disturbo minore.

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

Amore

Mantieni il controllo sul tuo temperamento e non litigare su argomenti emotivi,

Le persone sposate devono stare alla larga dalle relazioni d’ufficio, perché ci sono possibilità che qualcosa stia fermentando tra te e il tuo collega.

Lavoro

Lavora a nuovi incarichi che ti terranno impegnato. Puoi aspettarti un aumento di stipendio e nuove responsabilità.

Coloro che sono interessati a sanità, IT, ospitalità, animazione e ingegneria civile saranno fortunati a trovare

opportunità all’estero e nuove chiamate per colloqui.

Oroscopo del denaro

Questa settimana è produttiva in termini di affari e i profitti ti aiuteranno ad acquistare una nuova casa o un veicolo. Un’emergenza medica a casa ti costringerebbe a spendere una grossa cifra. Potresti anche avere problemi legali questa settimana, che richiederebbero anche una spesa elevata.

Oroscopo della salute

Chi ha una malattia cardiaca deve fare attenzione quando svolge lavori pesanti.. Potresti provare dolore alla gola. Fai attenzione quando guidi un’auto nelle ore serali

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Oroscopo dell’amore

Coloro che hanno problemi a casa per la relazione amorosa vedranno cambiamenti positivi. I single della Vergine si innamoreranno entro il weekend. Dovreste anche evitare relazioni extraconiugali poiché potrebbero avere un impatto sulla vita coniugale.

Lavoro

Continua a lavorare con sincerità e impegno. Mentre la tua capacità analitica ti aiuterà nella professione, i ritorni non saranno quelli attesi e potrebbero esserci problemi in un cambio di lavoro. È bene aspettare una settimana per cambiare azienda.

Oroscopo dei soldi

Il denaro arriverà da diverse fonti e dovrai gestirlo con diligenza. Sebbene investire sia una buona decisione, stai lontano dal settore immobiliare perché questo non è il momento giusto per farlo. Potresti acquistare un’auto.

Oroscopo della salute

Infezioni virali tra cui febbre, mal di gola, problemi digestivi e tosse saranno comuni tra i Vergine questa settimana. Le donne potrebbero sviluppare problemi ginecologici mentre alcune donne potrebbero anche avere piccoli tagli mentre tagliano le verdure in cucina. Chi soffre di disturbi cardiaci deve essere cauto e potrebbe aver bisogno di cure mediche.

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Oroscopo dell’amore

Nonostante qualche piccolo problema nella prima metà della settimana, la storia d’amore sarà positiva. Chi è alla ricerca dell’amore ne troverà uno.

Gli uomini Bilancia potrebbero separarsi, ma questo spianerà anche la strada a un futuro migliore. Le donne sposate potrebbero concepire nella seconda metà della settimana.

Oroscopo del lavoro

Alcune Bilance viaggeranno per lunghe distanze per esigenze lavorative. La seconda parte della settimana è buona per mettere giù il giornale e presentarsi a un colloquio di lavoro. Coloro che sono alla ricerca di un nuovo lavoro vedranno risultati positivi entro una settimana.

Soldi

Potrebbero esserci piccoli problemi monetari, ma la routine quotidiana non ne risentirà. La prima parte della settimana è buona per acquistare o vendere una proprietà.

Oroscopo della salute

Questa settimana sei in salute e questo includerà anche sollievo da alcuni disturbi. Gli atleti devono fare attenzione perché ci saranno piccole ferite. Alcuni bambini svilupperanno tagli e lividi mentre giocano.

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre

Oroscopo dell’amore

Questa settimana potrebbero verificarsi delle piccole frizioni ed è sempre bene prendere l’iniziativa per sistemare le cose prima che sfuggano di mano.

È anche saggio mantenere una distanza di sicurezza dal sesso opposto sul posto di lavoro, poiché potrebbero sorgere delle controversie indesiderate.

Oroscopo del lavoro

I dipendenti pubblici vedranno un cambiamento di sede. Alcuni imprenditori potrebbero prendere in considerazione nuove iniziative, ma analizza ogni possibilità prima di lanciarle.

Soldi

Vedrai denaro arrivare da diverse fonti. Trascorri una settimana prospera in cui riuscirai a realizzare sogni a lungo in sospeso. Questa settimana arriverà a casa un nuovo veicolo.

Oroscopo della salute

Nessun problema medico importante ti disturberà. Tuttavia, alcuni Scorpioni si lamenteranno di infezioni della pelle. Tieni d’occhio la tua dieta e assicurati che il tuo menu contenga più verdure a foglia e frutta.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Oroscopo dell’amore

Potresti aspettarti turbolenze nella relazione amorosa. Alcune relazioni a lungo termine potrebbero finire con una rottura. I nativi single incontreranno una persona speciale a cui fare la proposta ed esprimere i propri sentimenti. Le donne sposate potrebbero concepire nella seconda parte della settimana.

Lavoro

Il successo professionale sarà al tuo fianco questa settimana. Non ci saranno grandi sfide, ma nuove opportunità di trasferirsi all’estero busseranno alla porta. Potresti lanciare un nuovo progetto, soprattutto all’estero, nella prima parte della settimana.

Soldi

Arriverà la ricchezza e potresti anche acquistare o vendere una proprietà. Con l’arrivo della ricchezza, anche la spesa salirà alle stelle. Alcune donne erediteranno una parte della proprietà di famiglia. I nativi anziani del Sagittario devono avere fondi per far fronte alle spese mediche questa settimana.

Oroscopo della salute

Piccole complicazioni di salute possono avere un impatto sulla vita di routine. I nativi anziani del Sagittario possono soffrire di ipertensione e problemi polmonari e consultare un medico è importante. Alcuni bambini possono anche avere tagli mentre giocano.

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Oroscopo dell’amore

Una terza persona potrebbe influenzare il tuo amante, il che potrebbe causare tremori. I Capricorno single possono aspettarsi di incontrare qualcuno di interessante questa settimana. Poiché le stelle dell’amore sono più forti, potresti avvicinarti con sicurezza per esprimere l’emozione.

Lavoro

Evita le discussioni, soprattutto con i superiori, e dedica più tempo al completamento dei compiti. Sii pronto con suggerimenti alle riunioni di squadra e presenta le tue idee senza apprensioni. Il tuo atteggiamento è fondamentale e devi assicurarti di soddisfare le aspettative dei senior.

Soldi

Le principali questioni finanziarie saranno risolte e questo ti darà anche sollievo. I Capricorno maschi acquisteranno un’auto o investiranno anche in immobili. Potresti saldare tutte le rate in sospeso.

Oroscopo della salute

Fai attenzione alla tua salute perché ci saranno dei piccoli problemi di salute. Chi ha una storia di problemi cardiaci dovrà fare attenzione.

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Oroscopo dell’amore

Aspettatevi alti e bassi nella vita amorosa. Piccoli intoppi in nome dell’ego devono essere risolti ed è saggio smettere sempre di scavare nel passato. Abbiate il controllo sulle emozioni e non perdete la calma anche quando avete dei disaccordi.

Lavoro

Alcune donne riceveranno una valutazione o un aumento di ruolo. La tua attività vedrà profitti a lungo termine. Alcuni nativi dell’Acquario supereranno anche gli esami per trasferirsi all’estero. Troverai nuovi partner commerciali, ma assicurati di conoscerli bene prima di firmare accordi cruciali.

Oroscopo dei soldi

Fai attenzione alle spese. Anche se arriverà la ricchezza, la tua priorità dovrebbe essere quella di risparmiare per i giorni difficili. Puoi acquistare elettrodomestici o ristrutturare la casa, ma non prestare una grossa somma a un amico o a un parente. Alcuni nativi dell’Acquario richiederanno anche di spendere una certa cifra per motivi legali.

Oroscopo della salute

Fai attenzione alla tua salute questa settimana. Alcuni nativi diabetici dell’Acquario avranno delle complicazioni. Chi è diabetico deve stare attento alla propria dieta.

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Oroscopo dell’amore

I pesci torneranno alla vecchia relazione che riporterà la felicità. Alcune relazioni che sono sull’orlo della rottura torneranno in carreggiata. Potresti fidanzarti questa settimana.

Oroscopo dell lavoro

Prestate più attenzione al vostro lavoro, perché potrebbero esserci delle controversie che vi circondano.

Un collega potrebbe denunciare delle irregolarità relative alle prestazioni e dovete essere pronti ad affrontarle con fatti appropriati.

Gli uomini d’affari dovrebbero stare attenti, perché questa settimana verranno fuori anche questioni fiscali.

Oroscopo dei soldi

Ci saranno dispute con i fratelli. Potresti vincere una battaglia legale sulla proprietà e questo potrebbe scatenare l’ira di alcuni parenti. Gli anziani potrebbero dividere la ricchezza tra i figli.

Oroscopo della salute

Stai lontano dalle persone con atteggiamenti negativi e riempi la mente di buoni pensieri. Alcuni nativi potrebbero sviluppare disturbi cardiaci e avranno bisogno di cure mediche immediate. I bambini saranno esenti da febbre virale, ma ci saranno problemi di salute orale e piccole contusioni.

Oroscopo di una settimana passata