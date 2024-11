Oroscopo settimanale, lsettimana dal 17 al 23 novembre 2024: le previsioni degli astri per tutti i segni, amore, lavoro, soldi, salute.

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

Finanziariamente stai bene, mentre la salute non ti darà problemi.

Oroscopo dell’amore

Potresti aspettarti svolte positive nella relazione e alcune storie d’amore diventeranno più forti, dato che entrambi avrete anche una vacanza romantica questo fine settimana. Se ci sono problemi nella relazione, mantieni un profilo basso per evitare nuovi scontri.

Oroscopo del lavoro

Il tuo atteggiamento professionale ti aiuterà a prendere decisioni cruciali nella tua carriera. Coloro che si sono recentemente uniti a un’organizzazione dovranno impegnarsi per raggiungere gli obiettivi.

Oroscopo del denaro

La prosperità finanziaria ti consente di prendere decisioni aziendali intelligenti, comprese le espansioni aziendali. Inoltre, puoi anche saldare tutte le quote in sospeso. Alcune donne potrebbero ereditare una parte della proprietà, mentre è anche un buon momento per donare denaro in beneficenza.

Oroscopo della salute

Potrebbero esserci piccoli problemi di salute. Alcune donne potrebbero sviluppare problemi ginecologici. Chi soffre di ipertensione potrebbe dover fare molta attenzione.

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

Siate sinceri nella vostra vita amorosa e assicuratevi di condividere più tempo con entrambi per le emozioni. Nuove responsabilità arriveranno sul lavoro. Sia la salute che la ricchezza saranno al vostro fianco.

Oroscopo dell’amore

Le donne single potrebbero ricevere una proposta in classe o sul posto di lavoro mentre partecipano a una festa questa settimana. Potreste anche fidanzarvi con il consenso dei vostri genitori.

Oroscopo del lavoro

La vostra disciplina sul lavoro vi aiuterà a rispettare le scadenze. Alcune attività richiederanno di viaggiare e potreste anche aspettarvi sfide sotto forma di gelosia ufficiale.

Oroscopo della salute

Chi ha problemi ai polmoni o al fegato potrebbe sviluppare complicazioni questa settimana e avrà bisogno di cure mediche. Potreste anche avere una leggera febbre o problemi digestivi.

Gemelli – (dal 21 maggio al 20 giugno)

Nuove responsabilità arriveranno sul lavoro. Sia la salute che la ricchezza saranno al vostro fianco.

Oroscopo dell’Amore

Mentre litigate, dovete stare attenti a non ferire i sentimenti del partner. Alcune relazioni amorose possono diventare tossiche ed è bene evitare un partner iperprotettivo perché questo potrebbe portare a problemi in seguito.

Oroscopo del lavoro

Nonostante il tuo duro lavoro, i senior potrebbero non essere d’accordo con te e non prendere in considerazione i tuoi sforzi perché il risultato non corrisponde alle aspettative. Questo potrebbe prosciugare il tuo morale, ma assicurati di non cadere. Invece, prendilo come una sfida e agisci diligentemente.

Oroscopo dei Soldi

La ricchezza ti consentirà di prendere decisioni finanziarie intelligenti. Potresti prendere in considerazione di tentare la fortuna in azioni, commercio e attività speculative. Potresti anche lanciare una nuova impresa con sicurezza.

Oroscopo Salute

Nessun problema di salute importante ti disturberà. Avrai sollievo dalla febbre virale o dal mal di gola. Fai attenzione alla tua dieta ed evita qualsiasi cosa ricca di grassi e oli.

Cancro – (dal 21 giugno al 22 luglio)

Rispetterai le scadenze professionali. Finanza e salute saranno buone e vedrai la ricchezza riversarsi nella tua vita.

Oroscopo dell’amore

Aspettati alcuni momenti emozionanti nella relazione romantica. Potresti trascorrere più tempo insieme e persino preferire una vacanza. Alcune donne potrebbero tornare dall’ex amante, ma questo non dovrebbe influire sulla relazione attuale. Anche le donne sposate potrebbero concepire questa settimana.

Oroscopo del lavoro

Non scendere a compromessi sull’etica sul lavoro. Coloro che ricoprono posizioni chiave, specialmente nel settore pubblico, saranno sotto pressione per fare cose non etiche. Tuttavia, non dovresti deviare dalla giustizia e attenerti ai principi. Alcune attività richiederanno ore di lavoro aggiuntive e potresti essere bloccato alla postazione di lavoro.

Oroscopo del denaro

La prosperità sarà la tua compagna questa settimana. Con l’arrivo della ricchezza, sarai tentato di fare investimenti in azioni, commercio e attività speculative.

Oroscopo della salute

Ci potrebbero essere piccoli problemi di salute questa settimana. Alcune donne potrebbero sviluppare emicrania o problemi respiratori, mentre i bambini potrebbero avere problemi di salute orale che richiederanno cure mediche.

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

Nonostante le piccole sfide, riuscirai a raggiungere gli obiettivi ufficiali. Spendi i soldi saggiamente mentre anche la salute è buona questa settimana.

Oroscopo dell’amore

Dedica più tempo alla relazione e dai valore alle opinioni dell’amante. La prima parte della settimana è buona per fare una proposta e se hai già trovato qualcuno di speciale, esprimi i tuoi sentimenti per portare felicità nella vita. Ci possono essere nuovi colpi di scena, tra cui incontrare l’ex fiamma o tornare a una vecchia relazione.

Oroscopo del lavoro

Ci saranno piccole sfide nella carriera ed è fondamentale rispettare le scadenze. Alcune attività richiederanno di viaggiare mentre il tuo atteggiamento è fondamentale nelle riunioni di squadra. Se stai pianificando un cambio di lavoro, la seconda metà della settimana è una buona opzione.

Oroscopo del denaro

La ricchezza arriverà da diverse fonti, ma la tua priorità dovrebbe essere quella di risparmiare per i giorni difficili. Un’emergenza medica a casa ti costringerebbe a spendere una grossa somma.

Oroscopo della salute

Nessun problema di salute serio ti disturberà questa settimana. Tuttavia, è bene tenere d’occhio lo stile di vita. Mantieni un equilibrio tra ufficio e vita personale questa settimana.

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Questa settimana, potrebbero verificarsi nuovi cambiamenti nella relazione. Fai attenzione a portare a termine tutti i compiti assegnati in ufficio.

Oroscopo dell’amore

La tua storia d’amore sarà fruttuosa, ma è anche fondamentale mantenere felice l’amante. Evita discussioni su questioni banali e trascorri più tempo insieme. Il tuo amante potrebbe essere testardo per natura e questo potrebbe invitare attriti. Tuttavia, supera questo problema diplomaticamente.

Oroscopo del lavoro

Continua la disciplina al lavoro. I nuovi compiti richiederanno uno sforzo aggiuntivo e dovrai anche fornire i risultati attesi. Il tuo rapporto con i clienti sarà utile per raggiungere gli obiettivi. Sii sensibile in ufficio ed evita il confronto con i senior.

Oroscopo dei soldi

Nessun problema monetario importante disturberà la settimana. Alcuni Vergine riceveranno anche un aiuto economico dal coniuge. Potresti prendere in considerazione l’acquisto di una nuova proprietà mentre alcuni nativi ristruttureranno la casa.

Oroscopo per la salute

Alcuni nativi potrebbero sviluppare lividi e i bambini devono stare attenti mentre giocano. Trascorri del tempo con la famiglia la sera per essere più rilassato. Le donne incinte devono stare attente al pancione poiché le possibilità di problemi legati alla gravidanza sono elevate.

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Cerca momenti piacevoli nella relazione. Il tuo atteggiamento è fondamentale sul posto di lavoro questa settimana. Sei fortunato in termini finanziari ma la salute richiede più attenzione.

Oroscopo per l’amore

Abbraccia la felicità nella relazione e dedica più tempo all’amante. Potresti incontrare qualcuno di interessante durante un viaggio o a un evento. Poiché le stelle del romanticismo sono più forti, non esitare a esprimere il sentimento e ottenere una risposta positiva.

Oroscopo del lavoro

Tieni lontana la politica d’ufficio e concentrati sul lavoro. Se ti piace il business, questo è il momento di espanderti oltre i tuoi orizzonti e investire in più iniziative. I più fortunati espanderanno anche la loro attività in località straniere.

Oroscopo del denaro

La ricchezza arriverà da diverse fonti. Alcune Bilance acquisteranno una nuova casa o una proprietà che è una forma di investimento. Gli uomini d’affari firmeranno con successo nuove partnership nella seconda parte della settimana.

Oroscopo della salute

Potrebbero presentarsi piccoli problemi di salute. Alcuni anziani svilupperanno dolore alle articolazioni e richiederanno cure mediche. I bambini dovrebbero stare attenti a tagli e lividi mentre giocano. Febbre virale, mal di gola, problemi di digestione e problemi di salute orale saranno comuni questa settimana.

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Vivrai una favolosa vita amorosa insieme a una vita d’ufficio frenetica ma produttiva. Utilizza la ricchezza in modo intelligente questa settimana e goditi anche un’ottima salute.

Oroscopo dell’amore

Riserva più tempo per una storia d’amore questa settimana e assicurati di prendere decisioni cruciali sul matrimonio. Le relazioni d’ufficio devono essere evitate dai nativi sposati. Le donne sposate affronteranno piccoli problemi nella loro vita coniugale. Tieni d’occhio il coniuge, soprattutto nella prima parte della settimana.

Oroscopo del lavoro

La prima metà della settimana non è buona per gli affari e gli imprenditori vedranno la fortuna solo nella seconda metà della settimana. Gli uomini d’affari potrebbero avere problemi nel raccogliere fondi e le nuove spinte di espansione dovrebbero aspettare un po’ di tempo.

Oroscopo del denaro

Potrebbero esserci piccoli problemi monetari ma la vita di routine non ne sarà influenzata. Alcuni erediteranno proprietà nella prima parte della settimana. Potresti acquistare un veicolo o una nuova proprietà.

Oroscopo della salute

Mantieni la tua salute intatta attraverso uno stile di vita soddisfacente. Riduci l’assunzione di cibi oleosi e piccanti e aggiungi invece più verdure a foglia alla dieta. Le infezioni minori legate alle vie respiratorie saranno una preoccupazione per gli anziani.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

La tua situazione monetaria è buona per prendere decisioni finanziarie intelligenti questa settimana. Nessun problema medico importante avrà un impatto sulla vita.

Oroscopo dell’amore

La possibilità di trovare un nuovo amante è più alta e anche la relazione diventerà più forte. Devi essere espressivo mentre trascorri del tempo con il tuo partner e non esitare a esprimere i tuoi sentimenti. Le donne sposate potrebbero concepire questa settimana.

Oroscopo del lavoro

Coloro che sono nuovi nell’organizzazione devono stare attenti quando esprimono opinioni alle sessioni di squadra. Potresti avere colloqui in programma e rinfrescare le tue competenze per superarli. Alcuni studenti riceveranno la loro prima lettera di offerta questa settimana. Gli uomini d’affari dovrebbero stare attenti alle nuove partnership.

Oroscopo dei Soldi

Ci sarà prosperità, ma dovresti anche stare attento alle spese. Evita investimenti su larga scala, soprattutto nel mercato azionario.

Oroscopo della Salute

La tua salute fisica è perfetta. Nessun problema medico importante rovinerà la settimana. Tuttavia, devi avere un ufficio e una vita personale equilibrati.

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Risolvi le controversie all’interno della relazione amorosa e dedica del tempo alla famiglia. Nessun problema monetario importante ti disturberà. Anche la salute è buona questa settimana.

Amore

Alcune relazioni amorose a distanza potrebbero non ottenere i risultati attesi e questo può causare angoscia nella vita. La tua ex fiamma potrebbe tornare in vita, riportando alla mente vecchi giorni felici perduti. Ma le persone sposate dovrebbero stare attente a questo, poiché la tua vita familiare avrà gravi ripercussioni.

Lavoro

Alcuni compiti impegnativi potrebbero tenerti agganciato al posto di lavoro anche dopo l’orario di lavoro. Gli imprenditori saranno felici di espandere il commercio in nuovi territori. Gli studenti che si presentano agli esami competitivi dovrebbero impegnarsi un po’ di più.

Oroscopo del denaro Finanziariamente stai bene questa settimana. Un prestito bancario sarà cancellato mentre gli uomini d’affari troveranno promotori per raccogliere fondi. Alcune donne investiranno nel mercato azionario e nel business speculativo che porterà buoni rendimenti nei prossimi giorni. Gli uomini d’affari riusciranno a raccogliere fondi per i requisiti di espansione. Oroscopo della salute Nessun grave problema di salute ti disturberà. Tuttavia, coloro che hanno una storia di malattie cardiache svilupperanno complicazioni nella seconda parte della settimana. Ci possono essere problemi minori che possono influenzare il sonno o anche la respirazione. Le donne incinte dovrebbero evitare le attività avventurose e stare lontane da cibo spazzatura e alcol.

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Rendi felice il tuo amante e assicurati anche di dare il massimo sul posto di lavoro. Sia la salute che la ricchezza regaleranno momenti memorabili questa settimana.

Oroscopo dell’amore

Nessun grosso problema avrà ripercussioni sulla tua vita amorosa. Tuttavia, è più probabile che perderai la calma quando avrai dei disaccordi e questo potrebbe causare scompiglio nella seconda parte della settimana.

Oroscopo del lavoro

La prima metà della settimana non è buona per gli affari e gli imprenditori vedranno fortuna solo nella seconda metà della settimana. Tuttavia, alcuni mestieri, in particolare quelli relativi a sanità, trasporti e ospitalità, vedranno buoni ritorni.

Oroscopo del denaro

Acquisterai una nuova proprietà nella prima parte della settimana. Gestisci gli affari finanziari con cura e assicurati anche di risparmiare per i giorni difficili. Potresti ricevere delle rate in sospeso e potresti anche essere in grado di rimborsare un prestito bancario. Potresti dover fornire assistenza economica a un amico o a un fratello.

Oroscopo della salute

Assicurati di seguire una dieta sana e di fare esercizio regolarmente. Evita sia l’alcol che il tabacco e mantieni una dieta sana ricca di proteine ​​e vitamine. Bevi molta acqua e la tua pelle potrebbe risplendere.

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Supera i problemi nella relazione con una nota positiva. Sia la tua salute che la tua ricchezza saranno grandi questa settimana.

Oroscopo dell’amore

Non metterti nei guai in amore perché questo può portare a situazioni disastrose. Mantieni la calma anche quando hai divergenze di opinione con il tuo partner. Stai lontano dalle relazioni extraconiugali perché possono essere disastrose. Alcune donne potrebbero persino sentirsi tradite dai loro partner.

Lavoro

Arriveranno alcuni nuovi compiti e potresti aver bisogno di dedicare più tempo al posto di lavoro. Avvocati e professionisti sanitari si occuperanno di casi che attraggono l’attenzione del pubblico.

Oroscopo Soldi

Potrebbero esserci problemi monetari, ma la vita di routine non ne risentirà. La seconda parte della settimana è buona per acquistare un nuovo veicolo o una nuova proprietà. Sei bravo a investire nel mercato azionario e in attività speculative.

Oroscopo Salute

Sebbene la salute sarà normale, coloro che hanno una storia di malattie cardiache devono stare attenti. Alcune donne potrebbero lamentare emicrania o mal di schiena. Fai attenzione quando sali le scale e sali su un autobus nella seconda parte della settimana.

