Oroscopo settimanale, la settimana dal 10 al 16 novembre 2024 prevede… cosa dicono gli astri per tutti i segni, amore, lavoro, soldi, salute.

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

Supera le sfide professionali per rimanere felice. Anche la salute e la ricchezza saranno positive.

Oroscopo dell’amore

Nonostante piccoli intoppi, nessun problema importante avrà un impatto sulla relazione ed entrambi preferirete la reciproca compagnia. La seconda parte della settimana è buona per esprimere il sentimento alla cotta mentre alcune femmine torneranno dall’ex amante.

Oroscopo del lavoro

Ci saranno alcuni momenti di tensione nella tua carriera in cui la tua produttività sarà messa in discussione dai capi. Concentrati di più sul lavoro e assicurati di stare lontano anche dalla politica d’ufficio.

Oroscopo del denaro

Puoi aspettarti buoni rendimenti dagli investimenti precedenti, ma è bene risparmiare per la giornata di pioggia. Alcuni avranno bisogno di spendere per le spese mediche per un fratello.

Oroscopo della salute

Coloro che hanno problemi cardiaci possono lamentarsi di disagio e alcuni nativi maschi avranno anche infezioni toraciche che richiederanno cure mediche immediate.

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

Recupera i momenti d’amore allettanti questa settimana. Finanziariamente, sei più forte e anche la tua salute sarà in buona forma.

Oroscopo dell’amore

Non lasciare che gli ego minori giochino il detritto nella storia d’amore. Le donne sposate non dovrebbero cercare di dominare i loro coniugi in quanto ciò potrebbe portare a problemi.

Oroscopo del lavoro

Ci possono essere sfide e potresti anche diventare vittima della politica d’ufficio. Gli uomini d’affari riusciranno a raccogliere fondi attraverso i promotori.

Oroscopo della salute

Nessun grave problema di salute ti disturberà. Tuttavia, alcune donne svilupperanno disturbi ginecologici.

Gemelli – (dal 21 maggio al 20 giugno)

Mantenere intatta la situazione finanziaria attraverso una pianificazione intelligente. La tua vita professionale sarà produttiva questa settimana. Stainanche bene in termini di salute.

Oroscopo amore

La seconda parte della settimana è buona per chiedere un matrimonio. I single incontreranno anche persone interessanti di cui innamorarsi questa settimana. Le donne sposate devono stare lontane dal romanticismo dell’ufficio.

Oroscopo del lavoro

Coloro che hanno interviste in programma per questa settimana le supereranno senza troppe difficoltà. Gli uomini d’affari che gestiscono elettronica, tessuti, trasporti, ospitalità, cibo e costruzioni vedranno buoni ritorni.

Oroscopo del denaro

Non ci sarà nessuna questione di denaro importante. Tuttavia, è bene avere il controllo sulla spesa. Una questione legale sarà risolta. Potresti anche aspettarti di ereditare una proprietà parentale questa settimana.

Oroscopo della salute

Non perdere i farmaci. Avere uno stile di vita sano senza cibo spazzatura e alcol. Alcune donne possono sviluppare infezioni lievi come febbre virale, mal di gola o emicrania.

Cancro – (dal 21 giugno al 22 luglio)

Considera nuove opzioni per aumentare la ricchezza. Gestisci le sfide sul posto di lavoro per rimanere produttivo. Anche la salute sarà al tuo fianco.

Oroscopo dell’amore

La prima parte della settimana è buona per proporre e la seconda parte è buona per il fidanzamento, pianifica una cena romantica.

Oroscopo del lavoro

Continua ad essere professionale e questo sarà utile mentre gestirai gli incarichi. Alcune attività richiederanno ore di lavoro aggiuntive e potresti essere bloccato alla postazione di lavoro. Coloro che stanno prendendo in considerazione le espansioni aziendali possono andare avanti con il piano poiché i risultati saranno positivi.

Oroscopo del denaro

Finanziariamente sei fortunato questa settimana in quanto il denaro arriverà da fonti diverse. Un investimento precedente darà anche un buon ritorno che ti aiuterà ad acquistare una nuova proprietà o a ristrutturare la casa. Alcune donne avranno la fortuna di ereditare la proprietà.

Oroscopo della salute

Non ci saranno grossi problemi medici. Tuttavia, e bene avere il controllo sulla dieta. Assicurati di fare attenzione quando sali a bordo di un autobus o di un treno.

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

Risolvere le sfide professionali per rimanere produttivi sul posto di lavoro. Sia la tua salute che la tua ricchezza saranno fantastiche questa settimana.

Oroscopo dell’amore

I single incontreranno qualcuno di speciale nella prima parte della settimana per proporre e ricevere una risposta positiva. Coloro che sentono che la storia d’amore sta diventando tossica possono uscire per sempre.

Oroscopo del lavoro

Ci saranno opportunità per mostrare talento e crescere nella propria carriera Puoi anche prendere in considerazione l’idea di trasferirti all’estero per motivi di lavoro.

Oroscopo dei soldi

La prosperità finanziaria sarà al tuo fianco. Man mano che i tuoi debiti a lungo in sospeso vengono liquidate e viene approvato un prestito bancario, sarai più ricco e in grado di spendere come desideri. Gli uomini d’affari riusciranno a raccogliere fondi per l’espansione.

Oroscopo della salute

Alcuni bambini possono lamentarsi di forti mal di testa, problemi di digestione e allergie legate alla pelle. Pur mantenendo una dieta sana, si consiglia anche di stare lontano da uno stile di vita sedentario.

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Sei bravo nel tuo lavoro e questo ti aiuterà a salire i gradini per il successo. Prendi decisioni finanziarie intelligenti e goditi una buona salute.

Oroscopo dell’amore

Potresti incontrare qualcuno di interessante mentre viaggi o a un evento. Poiché le stelle del romanticismo sono più forti, non esitare a esprimere il sentimento e ottenere una risposta positiva.

Oroscopo del lavoro

Continua la tua disciplina al lavoro e questo avrà risultati seri. Il tuo rapporto con i clienti sarà utile per raggiungere gli obiettivi. Sii freddo anche nelle ore di tensione in ufficio.

Oroscopo del denaro

Il successo finanziario ti segue. Questo farà dei cambiamenti nello stile di vita. Sarai in grado di investire in più opzioni tra cui azioni, trading e attività speculative.

Oroscopo della salute

Non ci saranno grossi problemi di salute. Tuttavia, è bene evitare sia l’alcol che il tabacco. Assicurati di iniziare la giornata con l’esercizio fisico e segui anche una dieta sana ricca di sostanze nutritive e proteine.

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre

La tua vita sarà produttiva mentre la prosperità busserà alla porta. Nessun problema di salute grave ti disturberà.

Oroscopo dell’amore

Non esitare a scusarti quando hai torto. La seconda parte della settimana è buona anche per sistemare il matrimonio. Gli sposati non dovrebbero tornare alla precedente storia d’amore poiché la loro vita coniugale sarà compromessa.

Oroscopo del lavoro

Buona settimana produttiva in cui i tuoi sforzi renderanno felici i tuoi capi. Non dire di no ai nuovi incarichi in quanto promettono la crescita della carriera. Quelli che sono in affari avranno nuove idee e concetti che possono essere lanciati senza paura.

Oroscopo del denaro

Potresti riuscire a vendere una proprietà o a comprarne una questa settimana. La settimana è anche buona per tentare la fortuna in azioni, commercio e affari speculativi.

Oroscopo della salute

Assicurati di attenerti a una dieta sana e anche di fare esercizio regolarmente. I diabetici devono stare attenti nella prima parte della settimana in quanto possono sorgere complicazioni di salute. I bambini si lamenteranno di problemi di salute orale.

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Al lavoro, vedrai più opportunità per mostrare il tuo talento. Non ci saranno grandi problemi finanziari. Anche la tua salute sarà buona.

Oroscopo dell’amore

Nonostante i piccoli problemi nella prima metà della settimana, la settimana si concluderà con una nota felice. Coloro che sono alla ricerca dell’amore ne troveranno uno.

Oroscopo del lavoro

Sii ragionevole quando gestisci clienti cruciali. Non entrare nella politica d’ufficio e cerca invece incarichi più produttivi. Puoi aspettarti un aumento del posto o dello stipendio. Gli

Oroscopo del denaro

Possono sorvenire problemi economici minori. È bene avere il controllo sulla spesa. Fai attenzione quando investi in azioni. La prima parte della settimana va bene per il business immobiliare.

Oroscopo della salute

Mantenere uno stile di vita sano. Stai lontano dalle persone con atteggiamenti negativi. Alcuni Scorpioni svilupperanno anche problemi legati alla digestione.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Sii produttivo in ufficio e questo porterà alla crescita della carriera. Mentre finanziariamente sei stabile, la salute richiede un’attenzione speciale.

Oroscopo d’amore

Assicurati che entrambi dedichiate più tempo per l’amore e le relazioni amorose a distanza che sono sull’orlo della rottura possono anche aspettarsi una nuova vita.

Oroscopo del lavoro

Rimani nel buon registro della direzione per ottenere una buona promozione. Alcuni studenti sosterranno gli esami universitari e quelli competitivi oggi. Gli uomini d’affari saranno fortunati a raggiungere gli obiettivi previsti.

Oroscopo del denaro

La prosperità ti permetterà di prendere decisioni monetarie cruciali. Sei bravo a investire in azioni e attività speculative mentre alcuni nativi riusciranno a risolvere una controversia finanziaria.

Oroscopo della salute

Potrebbero esserci problemi di salute minori e alcune persone svilupperanno problemi respiratori minori. Alcuni anziani potrebbero avere difficoltà a camminare mentre i bambini si lamenteranno di problemi orali che richiederanno cure mediche.

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Considera investimenti monetari sicuri. Anche la salute è buona questa settimana.

Oroscopo amore

Alcune relazioni che sono sull’orlo della rottura torneranno in pista. Le relazioni a distanza devono avere più conversazioni e l’amore deve essere più espressivo. I Single possono aspettarsi di incontrare qualcuno di speciale nella seconda parte della settimana.

Oroscopo del lavoro

Alcuni nativi avranno successo nel trasferirsi all’estero per motivi di lavoro. Coloro che hanno interviste in programma per questa settimana avranno successo nel cancellarle.

Oroscopo del denaro

I problemi di ricchezza minori saranno presenti nella prima parte della settimana. Evita di prestare una grande somma a un amico o a un parente perché ci saranno problemi nel restituirla. La seconda parte della settimana è buona per comprare elettrodomestici e anche una nuova casa.

Oroscopo della salute

Ci saranno alcune infezioni minori, comprese quelle che potrebbero influenzare il tuo stile di vita. I bambini saranno liberi dalla febbre virale, ma ci saranno problemi di salute orale e lividi minori. Le femmine possono sviluppare complicazioni ginecologiche che possono richiedere cure mediche.

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Assumi nuove responsabilità al lavoro che metteranno alla prova il tuo coraggio. Ci saranno anche problemi finanziari minori nella tua vita. Tuttavia, la salute sarà buona.

Oroscopo dell’amore

Mantieni la calma anche quando hai differenze di opinione con il tuo partner. I nativi single possono esprimere con sicurezza i loro sentimenti alla cotta poiché la risposta sarà positiva. Alcune storie d’amore si trasformeranno anche in matrimonio.

Oroscopo del lavoro

Nuove sfide ti terranno occupato in ufficio. Assicurati di fare un colloquio di lavoro e vedrai opportunità di trasferirti all’estero per motivi di lavoro. La tua sincerità aprirà la strada a una promozione.

Oroscopo del denaro

La prosperità esiste, ma fai attenzione agli investimenti. Alcuni buoni rendimenti dagli investimenti precedenti ti renderanno prospero. Questo è un buon momento per fare shopping di lusso e comprare un’auto. La prima parte della settimana va bene per il business immobiliare.

Oroscopo della salute

Fai attenzione alla tua salute. Coloro che hanno una storia di problemi cardiaci devono stare attenti nella prima parte della settimana.

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Mantieni la tua vita amorosa libera da discussioni. Utilizza la ricchezza per fare investimenti intelligenti e confermare una dieta sana per tutta la settimana.

Oroscopo dell’amore

Aspettati problemi minori nella storia d’amore nella prima parte della settimana. Impegnati a risolvere la crisi.. Alcune storie d’amore che erano sull’orlo della rottura torneranno alla normalità entro la metà della settimana.

Oroscopo del lavoro

Non entrare nella politica d’ufficio e cerca invece incarichi più produttivi. Buona settimana produttiva in cui i tuoi sforzi renderanno felici i manager e il management.

Oroscopo del denaro

Fai attenzione quando fai accordi finanziari con estranei. Nonostante tu riceva denaro da fonti diverse, alcune offerte possono andare male. Questa settimana comprerai una proprietà o un’auto.

Oroscopo della salute

La salute sarà generalmente buona, ma potrebbero esserci piccoli problemi respiratori. Coloro che hanno l’asma devono stare attenti quando si avventurano all’aperto. Gli anziani si lamenteranno di dolori al petto o al corpo.

