Oroscopo settimanale Acquario, 10-16 dicembre 2023: festeggiamenti a casa.

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

La vita professionale è buona e anche la finanza e la salute sono perfette questa settimana.

Oroscopo dell’Amore dell’Acquario

Sarai felice di innamorarti di nuovo. Dato che l’amore è nell’aria, è più facile proporlo e accettarne uno. La prima parte della settimana è la migliore per aprire la mente. Una vacanza romantica è una buona idea per conoscere meglio l’amante. Le donne sposate possono aspettarsi di concepire questa settimana e anche tutti i problemi della vita coniugale verranno risolti. Evita coinvolgimenti inutili nello spazio personale.

Oroscopo della carriera Acquario

Potresti vedere nuove sfide sul posto di lavoro. È più saggio evitare i pettegolezzi e concentrarsi sul lavoro. Coloro che sono junior o appena iscritti devono seguire tutte le etichette poiché alcuni senior potrebbero mostrare atteggiamento.

Nonostante il duro lavoro, alcuni compiti potrebbero non dare i risultati attesi. Troverai nuovi partner commerciali, ma assicurati di conoscerli bene prima di firmare accordi cruciali. Potresti avere problemi con l’autorità relativa alla licenza e alle politiche e questo deve essere risolto al più presto.

Oroscopo dei soldi per l’Acquario

Potresti ricevere ricchezza da un investimento precedente e questo potrebbe anche indurti a effettuare ulteriori investimenti nel settore immobiliare, nel mercato azionario o in obbligazioni. Alcuni imprenditori dell’Acquario vedranno nuove opportunità in nuovi segmenti e potrebbero tentare la fortuna.

Questa settimana è buona per aiutare finanziariamente un parente bisognoso. Anche una festa a casa avrà bisogno del tuo contributo.

Oroscopo della salute dell’Acquario

È bello mangiare cibo fatto in casa e saltare qualsiasi cosa proveniente dall’esterno. Questo ti aiuterà a rimanere in salute a lungo termine. Coloro che hanno una storia di disturbi ai reni o al fegato avranno bisogno di cure mediche mentre i bambini che giocano potrebbero sviluppare lividi che non sono affatto gravi. Evita di stressarti e mantieni la calma. Gli anziani possono sviluppare problemi legati al sonno che necessitano di particolare attenzione.