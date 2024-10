Oroscopo settimanale per la settimana dal 20 al 26 ottobre 2024, nei campi di amore, lavoro, soldi, salute per i 12 segni dello zodiaco.

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

Risolvere le sfide professionali per dimostrare la competenza sul lavoro. Gestisci le finanze diligentemente. Problemi di salute minori.

Oroscopo dell’amore

I single possono incontrare qualcuno di speciale sul posto di lavoro, in classe o durante il viaggio. Per chi ha avuto una rottura negli ultimi giorni, una nuova persona entrerà nella loro vita. Alcuni maschi sposati si innamoreranno di una nuova persona, ma questo è pericoloso. Coloro che stanno aspettando un divorzio possono anche aspettarsi buone notizie.

Oroscopo del lavoro

Nuove sfide busseranno alla porta questa settimana. Alcuni compiti ti richiederanno di viaggiare in luoghi lontani.

Oroscopo del denaro

Evita lo shopping su larga scala, specialmente gli articoli di lusso. La seconda parte della settimana è buona per investire in azioni e attività speculative.

Oroscopo della salute

Ci saranno problemi di salute minori ed è fondamentale seguire uno stile di vita sano senza alcol e tabacco. Alcuni anziani possono sviluppare problemi legati al torace che richiederanno cure mediche immediate. I bambini dovrebbero fare attenzione a tagli e lividi mentre giocano.

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

Risolvere le sfide professionali per dimostrare la competenza sul lavoro. Finanziariamente stai bene, ma esistono problemi di salute minori.

Oroscopo dell’amore

Una terza persona può entrare nella storia d’amore che può portare al caos. Questo sarà più visibile nella vita coniugale. Non perdere la calma che possono portare a gravi conseguenze. Alcune storie d’amore possono diventare tossiche e devi stare attento a uscirne.

Oroscopo del lavoro

Coloro che sono nelle vendite e nel marketing viaggeranno questa settimana per motivi di lavoro. Alcuni uomini d’affari avranno la fortuna di risolvere i problemi con le autorità. È saggio stare attenti mentre si firmano nuove partnership.

Oroscopo dei soldi

La ricchezza arriverà con il passare della settimana. Gli investimenti precedenti daranno buoni rendimenti e sarai anche fortunato a cancellare tutte le dovute in sospeso. I commercianti che gestiscono tessuti, pezzi di ricambio per automobili, elettronica e mobili vedranno buoni rendimenti.

Oroscopo della salute

Possono verificarsi complicazioni minori legate alle ossa. Fai attenzione alla tua dieta e salta tutto ciò che ha grasso o olio. Assicurati che i tuoi genitori siano in buona salute e prometti loro un’atmosfera felice a casa. Alcune donne svilupperanno dolore alle articolazioni e richiederanno anche cure mediche.

Gemelli – (dal 21 maggio al 20 giugno)

Sii sincero e impegnato nella vita amorosa e lascia anche che l’amante prenda decisioni cruciali. Sia la salute che la ricchezza sono al tuo fianco.

Oroscopo d’amore

Non litigate perché le cose potrebbero andare fuori controllo. Ci possono essere problemi legati all’ego e le donne Gemelli sposate devono stare attente a non lasciare che genitori o fratelli entrino nei problemi con il coniuge. Alcune donne single potrebbero ricevere una proposta nella prima parte della settimana.

Oroscopo del lavoro

La tua produttività sul lavoro inviterà l’attenzione dei superiori e la direzione potrebbe prendere in considerazione l’idea di darti nuovi compiti che ti permetteranno anche di dimostrare il coraggio.

Oroscopo del denaro

Poiché la ricchezza si riverserà, sei bravo a comprare elettrodomestici o un veicolo questa settimana. Alcune donne risolveranno le controversie relative alla proprietà con i fratelli. Potresti ricevere dei soldi dovuti in sospeso e potresti anche essere in grado di rimborsare un prestito bancario.

Oroscopo della salute

Coloro che hanno una storia di problemi cardiaci svilupperanno complicazioni. Alcune donne possono lamentarsi di problemi di salute orale mentre gli anziani devono stare attenti mentre camminano attraverso aree scivolose. Coloro che guidano un veicolo a due ruote dovrebbero stare estremamente attenti durante le ore serali.

Cancro – (dal 21 giugno al 22 luglio)

Sii ragionevole e maturo nel gestire i problemi nella vita amorosa. Le sfide possono esistere sul lavoro, ma le gestirai senza troppi dolori.

Oroscopo dell’amore

Preparati a trovare il vero amore questa settimana. Ti imbatterai in qualcuno di interessante nella prima metà della settimana. Puoi proporre di ottenere una risposta positiva. Le donne possono aspettarsi una proposta sul posto di lavoro o in classe. Coloro che sono desiderosi di tornare dall’ex amante possono farlo, ma assicurarsi che la loro attuale relazione non sia compromessa.

Oroscopo del lavoro

Un collega potrebbe cospirare contro di te, ma la tua disciplina e il tuo impegno riusciranno a superare il problema.

Oroscopo del denaro

Potresti dover affrontare spese per motivi di salute. Alcune donne avranno anche bisogno di contribuire a una funzione familiare. Potresti ricevere debiti in sospeso e verrà approvato anche un prestito bancario. La seconda parte della settimana è di buon auspicio per acquistare una nuova proprietà o un veicolo.

Oroscopo della salute

Vai a fare passeggiate mattutine o serali in quanto ciò migliorerebbe la circolazione sanguigna e migliorerebbe notevolmente la tua forma fisica. Alcuni anziani avranno problemi di digestione mentre le femmine potrebbero anche lamentarsi di allergie legate alla pelle.

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

Mantieni le distanze dalla storia d’amore d’ufficio, soprattutto se sei sposato. Gestisci le finanze con attenzione mentre anche la salute richiede un’attenzione speciale.

Oroscopo dell’amore

Coloro che sono desiderosi di risolvere i problemi con l’ex amante possono scegliere la prima parte della settimana perché è buona. Le donne sposate possono concepire nella seconda parte della settimana.

Oroscopo del lavoro

Coloro che sono desiderosi di lasciare un lavoro ne troveranno uno nuovo. Gli studenti possono andare all’estero per studi superiori. Gli uomini d’affari possono prendere in considerazione l’espansione delle loro iniziative.

Oroscopo dei soldi

Ci possono essere problemi relativi alla finanza nella prima parte della settimana. Gli investimenti precedenti potrebbero non dare i risultati attesi e potresti anche sviluppare controversie monetarie con i fratelli. Potresti anche avere problemi a rimborsare un prestito bancario. Dovresti anche stare lontano dal business delle azioni e del commercio.

Oroscopo della salute

Chi è con una storia di disturbi legati al fegato devono essere estremamente cauti questa settimana. Alcuni anziani svilupperanno problemi legati al sonno che richiederanno cure mediche. I bambini avranno febbre virale, mal di gola e problemi di digestione questa settimana.

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Tutti gli obiettivi professionali saranno soddisfatti e finanziariamente sarai più forte. Anche la salute sarà positiva.

Oroscopo dell’amore

Ci possono essere turbolenze nella relazione e la Vergine ha bisogno di dedicare più tempo all’amore. Mentre ti siedi con il tuo partner, non scavare nel passato, ma guarda invece avanti per un domani felice.

Oroscopo del lavoro

Non ci sarà alcun grosso problema professionale. Invece, ci saranno più opportunità per dimostrare il loro valore . Puoi anche aspettarti apprezzamento dai clienti, specialmente se sei in finanza, vendite offshore e assistenza sanitaria.

Oroscopo del denaro

Sarà una settimana produttiva in termini di denaro. Il lavoro freelance porterà un buon reddito. Potresti pensare di fare alcuni investimenti adatti, tra cui azioni e commercio.

Oroscopo della salute

Sei in buona salute e le donne guariranno dai disturbi esistenti. I bambini dovrebbero fare attenzione a tagli e lividi mentre giocano. Mantieni la dieta e la forma fisica. Questa settimana è anche buona per partecipare a una sessione di palestra o yoga.

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Risolvi tutti i problemi minori con il partner prima che le cose vadano fuori controllo. Mantieni un atteggiamento positivo al lavoro. Gestisci i soldi in modo intelligente. La salute è buona.

Oroscopo dell’amore

Alcune storie d’amore che erano sull’orlo della rottura torneranno alla normalità entro la metà della settimana. Evita il romanticismo in ufficio, specialmente con i colleghi sposati. Alcune donne single sono fortunate ad innamorarsi questa settimana.

Oroscopo del lavoro

Avvocati e operatori sanitari si prenderanno in giro casi che attirano l’attenzione del pubblico. Attenzione alla politica di ufficio e pettegolezzi che possono influire sul tuo morale. Assicurati di essere nel buon libro della direzione e stai lontano da ogni controversia.

Oroscopo del denaro

Ci saranno problemi monetari minori, ma la vita di routine non sarà influenzata. Puoi risolvere una controversia monetaria o di proprietà con un fratello o un parente. La prima parte della settimana non è buona per investire in azioni o attività speculative. Dovresti anche stare lontano dal lanciare nuove iniziative commerciali durante questo periodo.

Oroscopo della salute

Fai un piano dietetico che includa molte verdure a foglia verde e frutta. Alcune donne svilupperanno problemi respiratori e i bambini dovrebbero stare attenti a saltare il cibo spazzatura. Bevi molta acqua questa settimana ed evita l’alcol.

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Sia la salute che i soldi regaleranno momenti memorabili questa settimana.

Oroscopo dell’amore

Sii sensibile ai bisogni del tuo amante. Resta con l’amore per più tempo e assicurati anche di evitare di approfondire il passato spiacevole. Le donne sposate possono concepire questa settimana.

Oroscopo del lavoro

Ci possono essere problemi relativi alle prestazioni nella prima parte della settimana che possono invitare l’ira dei superiori . I dipendenti publici possono aspettarsi un cambiamento di posizione. Non indulgere nella politica d’ufficio.

Oroscopo del denaro

La prosperità esiste e questo ti aiuta a prendere decisioni finanziarie intelligenti. Pianifica una vacanza all’estero con la famiglia come il tuo stato finanziario lo consente.

Oroscopo della salute

Gli anziani possono lamentarsi di dolori al petto, problemi respiratori e problemi di digestione. Alle donne incinte si consiglia di non partecipare a sport d’avventura. Coloro che hanno intenzione di smettere di fumare o alcol possono farlo questa settimana.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

L’amore fiorirà nella tua vita questa settimana. Fai attenzione alle spese e anche la tua salute è in buona forma.

Oroscopo dell’amore

Il tuo atteggiamento romantico funzionerà in nuove storie d’amore. La prima parte della settimana è buona da proporre e puoi esprimere i tuoi sentimenti senza inibizioni.

Oroscopo del lavoro

Potresti ottenere nuove opportunità in ufficio che ti richiederanno anche di trascorrere ore aggiuntive al lavoro. Un’opportunità di freelance può essere una buona opzione per mostrare il tuo talento e quando una tale opzione ti colpisce, sceglila.

Oroscopo del denaro

Ci saranno questioni monetarie minori ed è fondamentale tenere d’occhio la spesa. Alcune donne compreranno gioielli mentre gli anziani avranno bisogno di spendere per una celebrazione all’interno della famiglia. Puoi anche acquistare una nuova proprietà o venderne una nella seconda parte della settimana.

Oroscopo della salute

Non ci saranno problemi medici importanti, ma coloro che hanno problemi respiratori dovrebbero stare attenti nella prima parte della settimana. Le donne con disturbi ginecologici devono consultare un medico. Gli anziani possono lamentarsi di dolori al petto, problemi respiratori e problemi di digestione.

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Risolvi le controversie con l’amante ed evita di scavare nel passato spiacevole. Assicurati di ottenere i migliori risultati in ufficio. Nessun grosso problema monetario ti disturberà. La salute è buona.

Oroscopo dell’amore

Coloro che hanno avuto una rottura nel recente passato cadranno di nuovo in una relazione, soprattutto nella seconda metà della settimana. Le femmine sposate possono vedere piccoli tremori nella vita familiare.

Oroscopo del lavoro

Dovresti stare attento a evitare la politica d’ufficio e anche assicurarti che tutti i compiti assegnati siano gestiti diligentemente. Le persone in cerca di lavoro potrebbero avere buone notizie.

Oroscopo del denaro

Alcuni Capricorno riceveranno buoni rendimenti dagli investimenti precedenti. Potresti ricevere dei dovuti in sospeso e potresti anche essere in grado di rimborsare un prestito bancario. Dovresti stare attento quando effettui pagamenti online a sconosciuti questa settimana.

Oroscopo della salute

Alcuni Capricorno si lamenteranno di problemi dentali che richiederanno cure mediche. Coloro che hanno problemi legati al sonno dovrebbero andare per rimedi naturali tra cui yoga e meditazione.

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Sei bravo in termini finanziario e nessun grave problema di salute ti disturberà.

Oroscopo dell’amore

I single troveranno qualcuno interessante e possono esprimere il sentimento senza esitazione. La risposta sarà positiva. La seconda parte della settimana è anche buona per riconciliare con l’ex amante.

Oroscopo del lavoro

Se sei appena fuori dalla scuola e stai cercando il tuo primo lavoro, ne troverai uno prima. Gli uomini d’affari vedranno opportunità per espandersi in nuovi territori all’estero.

Oroscopo del denaro

La ricchezza arriverà da molte fonti. Riuscirai a vendere una proprietà o a comprarne una. Alcune femmine erediteranno una parte della proprietà ancestrale mentre alcuni nativi dell’Acquario troveranno anche successo nel mercato azionario.

Oroscopo della salute

Nessun grave problema di salute ti disturberà. Tuttavia, ci possono essere problemi minori legati al virus, tra cui febbre virale, problemi di digestione e problemi del seno. Coloro che hanno l’asma devono evitare di avventurarsi in zone polverose.

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Aspetta molti colpi di scena nella relazionei. Averai l’opportunità di crescere in ufficio. Ci sarà prosperità e la salute sarà buona .

Oroscopo dell’amore

Una terza persona può influenzare il tuo partner e questo può creare fratture nella relazione. Fai attenzione mentre entri nello spazio personale dell’amante. Puoi anche prendere una chiamata sul futuro mentre la settimana entra nella sua seconda parte.

Oroscopo del lavoro

Non lasciare che le emozioni decidano i punti professionali. Fai attenzione anche quando esprimi i tuoi pensieri alle riunioni di squadra. Alcuni uomini d’affari svilupperanno problemi con le agenzie governative e potrebbero anche sorti problemi fiscali.

Oroscopo del denaro

Vai per importanti decisioni finanziarie questa settimana. Alcuni nativi riceveranno denaro da più fonti e questo promette investimenti intelligenti. Potresti ereditare una proprietà di famiglia o persino vincere una causa legale questa settimana.

Oroscopo della salute

Alcuni anziani possono sviluppare problemi legati alla tosse e non dovrebbero perdere i farmaci. Alcuni nativi dei Pesci non riusciranno a mantenere un equilibrio tra l’ufficio e la vita personale che può influire sulla loro salute mentale.

L’oroscopo della settimana passata.