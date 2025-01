Oroscopo settimanale, settimana dal 19 al 25 gennaio 2025, Maga Magò legge lo zodiaco e interpreta la volontà degli astri.

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

In ufficio e soddisfa i requisiti professionali. Sia la salute che la ricchezza saranno dalla tua parte.

Oroscopo dell’amore La seconda parte della settimana è buona per chiedere un matrimonio o anche per pianificare una vacanza. Dovresti anche stare attento a non lasciare che una terza persona interferisca nella relazione.

Oroscopo del lavoro

Mantieni un atteggiamento positivo per tutta la settimana e rendi felice la dirigenza. Se sei un team leader o un manager, i tuoi sforzi metteranno l’operazione in carreggiata e, di conseguenza, l’azienda otterrà buoni profitti.

Oroscopo del Denaro

Potrebbero esserci problemi monetari minori, ma la vita normale non ne sarà influenzata. Sii cauto quando hai a che fare con clienti internazionali. Potresti anche dover gestire un problema legale che coinvolge un amico o un parente, il che richiederà una spesa finanziaria.

Oroscopo della salute

Non ci saranno problemi di salute importanti. Otterrai sollievo dalla febbre virale o dal mal di gola. Tuttavia, i bambini potrebbero sviluppare lividi mentre giocano. Fai in modo che le verdure a foglia facciano parte della dieta.

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

Risolvi i disaccordi del passato. Aspettati nuove responsabilità sul lavoro. Sei positivo sia in termini di ricchezza che di salute.

Oroscopo dell’amore

Evita discussioni o conversazioni spiacevoli, perché possono avere un impatto serio sulla storia d’amore. Le persone sposate devono stare alla larga dalle storie d’amore in ufficio, perché ci sono possibilità che qualcosa stia bollendo in pentola tra te e il tuo collega. I single potrebbero imbattersi in qualcuno di interessante nella prima parte della settimana. Alcune storie d’amore si trasformeranno anche in matrimonio.

Oroscopo del lavoro

Il tuo atteggiamento è fondamentale alle riunioni di squadra e potresti proporre con sicurezza un’idea che amplierà anche il tuo profilo. Non rinunciare ai compiti nemmeno nei momenti difficili.

Oroscopo del denaro

Fai attenzione alle spese. L’afflusso di ricchezza potrebbe non essere all’altezza delle tue aspettative. Alcune questioni legali saranno risolte e il verdetto sarà a tuo favore, portandoti beni o ricchezza. Devi fare attenzione quando fai transazioni online, soprattutto con estranei. Potresti anche prendere in considerazione l’acquisto di una nuova casa o di un veicolo.

Oroscopo della salute

Ci saranno problemi di salute minori. Bisogna stare attenti quando si guida o si va in moto perché potrebbero verificarsi piccoli incidenti. Assicuratevi di mantenere uno stile di vita equilibrato e di consumare più verdure.

Gemelli – (dal 21 maggio al 20 giugno)

Ama incondizionatamente e il tuo partner riconoscerà i tuoi sentimenti. La tua vita professionale sarà piena e caotica. Assicurati di gestire la ricchezza con diligenza. La tua salute è buona questa settimana.

Oroscopo dell’amore

Sarai felice di trascorrere del tempo con il tuo amante. Alcune storie d’amore si trasformeranno in matrimonio. I single potrebbero innamorarsi. Le donne sposate devono stare attente quando hanno una relazione con l’ex amante perché questo potrebbe mettere in pericolo la vita coniugale.

Oroscopo del lavoro

Sii ragionevole quando interagisci con i clienti e non perdere la calma durante le riunioni di gruppo. Potresti dover trascorrere ore extra in ufficio, ma questo ti aiuterà anche a guadagnare visibilità sul posto di lavoro. Si presenteranno alcuni compiti aggiuntivi e la dirigenza si fiderò del tuo potenziale.

Oroscopo del denaro

Potrebbero esserci piccoli problemi di soldi. È bene avere il controllo sulle spese. I rendimenti degli investimenti precedenti potrebbero non soddisfare le aspettative, riuscirai a vendere una proprietà. Un nuovo veicolo arriverà a casa.

Oroscopo della salute

Sarai felice di guarire da precedenti disturbi. Tuttavia, alcune donne vedranno infezioni della pelle, problemi alla gola e febbre virale.I

Cancro – (dal 21 giugno al 22 luglio)

Sei bravo nel tuo lavoro e questo ti aiuterà a salire i gradini del successo. Prendi decisioni finanziarie intelligenti e goditi una buona salute.

Oroscopo dell’amore

Alcune relazioni amorose a distanza potrebbero non dare i risultati attesi. Le donne sposate potrebbero avere piccoli problemi a casa del coniuge e questo può essere risolto parlando con il marito.

Oroscopo del lavoro

Alcune mansioni saranno cruciali in ufficio e ci si aspetta che tu faccia più cose contemporaneamente. Le tue prestazioni saranno analizzate e questo sarà un punto di riferimento per la valutazione. Questa settimana busseranno alla porta altre opportunità di crescita professionale. Sfruttale in modo intelligente.

Oroscopo del Denaro

La prosperità è la tua compagna questa settimana. La seconda parte della settimana è buona per investire nel mercato azionario. Potresti anche tentare la fortuna nel settore immobiliare. Dovrai condividere la ricchezza con un fratello questa settimana. Potresti anche acquistare una proprietà.

Oroscopo della salute

Non ci saranno problemi di salute importanti. Tuttavia, alcuni bambini avranno febbre virale o problemi digestivi. Chi lavora in cucina deve fare attenzione mentre taglia frutta e verdura.

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

Mantieni la calma nella vita amorosa ed evita anche discussioni con l’amante. La prosperità finanziaria richiede un controllo adeguato sulle spese. Anche il tuo stato di salute è buono.

Oroscopo dell’amore Leone questa settimana

Sii calmo anche quando stai attraversando un periodo difficile. È fondamentale fornire lo spazio personale all’amante. I single potrebbero innamorarsi nella seconda parte della settimana.

Oroscopo del lavoro

I vostri colleghi potrebbero cospirare contro di voi, ma la vostra produttività sosterrà il vostro talento. Coloro che hanno colloqui programmati per questa settimana possono essere certi del risultato. Alcuni imprenditori avranno problemi finanziari, soprattutto nel ricevere fondi dall’estero.

Oroscopo del denaro

Nonostante la prosperità, devi tenere a freno le spese. Puoi acquistare gioielli e proprietà come investimento, ma è bene evitare di acquistare articoli di lusso.

Oroscopo della salute

Sebbene tu sia in buona salute, assicurati di seguire uno stile di vita equilibrato. Potrebbero esserci problemi legati al sonno e dolori al corpo.

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Il successo professionale esiste questa settimana. Sia la salute che la ricchezza daranno anche buoni momenti.

Oroscopo dell’amore

Gli ego devono essere tenuti fuori dalla relazione. Incontrerete qualcuno di speciale nella seconda metà della giornata al mercato, al ristorante, in treno o a una riunione di famiglia, potreste anche rincontrare l’ex amante e risolvere tutti i vecchi problemi.

Oroscopo del lavoro

Alcuni imprenditori vedranno nuove opportunità all’estero. Alcuni professionisti avranno successo al tavolo delle trattative con i clienti. Gli imprenditori saranno seri riguardo all’espansione aziendale e la settimana è buona per questo.

Oroscopo dei sold

Puoi anche prendere in considerazione attività speculative e azioni, ma studia il mercato prima di prendere decisioni importanti. Una disputa finanziaria all’interno della famiglia verrà risolta. Questa settimana è buona anche per acquistare un’auto.

Oroscopo della salute

Chi ha la pressione alta o il diabete deve stare attento alla dieta. Stai lontano dallo stress e le possibilità di angoscia mentale sono alte.

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Il successo professionale è sostenuto da buona salute e ricchezza. Avere un piano finanziario adeguato e cercare investimenti intelligenti.

Oroscopo dell’amore

Devi stare attento alle interferenze di familiari o parenti. Le persone single che trovano un amante non dovrebbero precipitarsi nel matrimonio e dovrebbero analizzare ogni fattore prima di prendere la decisione finale. Le relazioni d’ufficio non sono una buona idea, specialmente per le Bilance sposate.

Oroscopo del lavoro

Nonostante il tuo duro lavoro, i superiori potrebbero non essere d’accordo con te e non prendere in considerazione i tuoi sforzi poiché il risultato non corrisponde alle aspettative. Questo potrebbe deprimere il tuo morale, ma assicurati di non crollare. Invece, prendilo come una sfida e agisci diligentemente.

Oroscopo dei Soldi

Una delle cose migliori è che non sentirai mai mancanza di denaro. Poiché ci sarà un buon afflusso di ricchezza da diverse fonti, sei bravo a prendere decisioni cruciali nella vita. Il risparmio intelligente è il modo migliore per risparmiare per i giorni di pioggia.

Oroscopo della salute

Potresti avere piccoli problemi respiratori. Quelli con una storia di disturbi epatici devono essere estremamente cauti. Alcuni anziani svilupperanno problemi legati al sonno che richiederanno cure mediche. Anche gli atleti potrebbero subire piccoli infortuni.

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Evitate interferenze esterne nella vostra vita sentimentale. Nonostante i grandi ostacoli, avrete successo nella vostra vita professionale. Non scendete a compromessi sulla salute e anche lo stato finanziario è positivo.

Oroscopo dell’amore

Vedrai qualcuno di speciale nella prima parte della settimana. La seconda parte della settimana è di buon auspicio per fare una chiamata al matrimonio.

Oroscopo del lavoro

Vedrai nuove opportunità bussare alla porta e la capacità di accettare i migliori compiti possibili promette una crescita professionale. Sii sempre pronto con il compito prima della scadenza.

Oroscopo dei Soldi

La situazione finanziaria sarà buona. Ci sarà una festa a casa e dovrai contribuire generosamente. Risolvi una disputa finanziaria che coinvolge un fratello o un amico. Sei bravo a investire nel mercato azionario e in attività speculative.

Oroscopo della salute

Fai esercizio regolarmente e quando non hai tempo per andare in palestra, cammina per un po’ o fai esercizi leggeri a casa. Ciò migliorerà la circolazione sanguigna e la forma fisica in modo considerevole. Chi soffre di disturbi cardiaci e polmonari deve prendere delle precauzioni.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Assicurati di prenderti cura della ricchezza con diligenza. Piccoli problemi di salute potrebbero creare problemi.

Oroscopo dell’amore

Non complicare le cose e assicurati di fare i passi giusti quando hai dei problemi nella relazione amorosa. Potresti incontrare qualcuno mentre viaggi, a un incontro ufficiale o a una funzione.

Oroscopo del lavoro

Alcuni professionisti viaggeranno per motivi di lavoro e forse anche all’estero. Chi cerca lavoro potrebbe trovare un nuovo lavoro. Gli uomini d’affari saranno fortunati a risolvere i problemi con le autorità.

Oroscopo dei Soldi

Nessun grosso intoppo finanziario ti disturberà. Ci sarà prosperità che si rifletterà sullo stile di vita. Non ci sarà carenza di reddito poiché riceverai denaro da diverse fonti. Potresti anche ricevere un prestito da una banca.

Oroscopo della salute

Tieni d’occhio la tua salute questa settimana. Potrebbero esserci complicazioni associate alla respirazione e alcuni anziani potrebbero lamentare problemi legati al sonno. Potresti anche avere problemi associati alla pelle, ai denti e alle ossa. Evita di guidare in modo spericolato e segui tutte le regole del traffico.

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Il successo professionale è anche completato da una buona salute. Tuttavia, è necessario controllare la spesa.

Oroscopo dell’amore

Non scavare nel passato che potrebbe mettere a disagio il partner. Alcune donne potrebbero tornare dal vecchio amante, il che riporterà la felicità. Le donne single saranno felici di incontrare qualcuno di speciale nella prima parte della settimana. I Capricorno sposati dovrebbero evitare le relazioni d’ufficio e le relazioni occasionali, perché il tuo coniuge ti coglierà con le mani nel sacco.

Oroscopo del lavoro

Possono esserci accuse contro di te, a volte gravi, e devi essere pronto ad affrontarle. Gli imprenditori potrebbero dover affrontare sfide sotto forma di carenza di fondi e mancanza di una gestione adeguata, ma le cose torneranno in carreggiata prima.

Oroscopo dei Soldi

Gestisci le finanze in modo intelligente. Nonostante tu sia ricco, è saggio avere il controllo sulle spese. Non dovresti fare affari con estranei perché questo potrebbe portare a problemi finanziari. Dovresti anche evitare di prestare una grande somma perché ci saranno problemi nel riavere indietro la somma.

Oroscopo della salute

Nessun problema di salute importante ti disturberà. Tuttavia, alcuni bambini si lamenteranno della salute orale e gli anziani avranno problemi respiratori. Le donne che lavorano in cucina devono fare attenzione quando accendono i fornelli a gas o tagliano le verdure.Le

Oroscopo Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

ii disciplinato sul posto di lavoro e accetta nuovi ruoli con sicurezza. Sia la salute che la ricchezza sono positive.

Oroscopo dell’amore

Ci saranno piccoli scontri o litigi legati all’ego nella vita amorosa. Alcuni nativi potrebbero essere coinvolti in una storia d’amore in ufficio che, se non gestita correttamente, potrebbe causare gravi conseguenze.

Oroscopo del lavoro

Potete aspettarvi un cambio di sede e opportunità all’estero. Per gli uomini d’affari, potrebbero esserci problemi ma saranno risolti. Ci saranno viaggi legati al lavoro per promuovere le loro iniziative.

Oroscopo dei Soldi

Nessun problema finanziario importante. Un investimento precedente porterà un buon ritorno. Potresti anche saldare tutte le quote in sospeso mentre gli imprenditori riusciranno a raccogliere fondi tramite promotori.

Oroscopo della salute

Alcuni anziani svilupperanno problemi al torace e questo può essere serio se non controllato. Per coloro che soffrono di disturbi, le possibilità di guarigione sono elevate. I bambini dovrebbero fare attenzione perché ci saranno piccole allergie o infezioni virali.

Pesci – (19 febbraio – 20 marzo)

Una vita amorosa felice vi aspetta. Nonostante le sfide, lavorerete in modo brillante in ufficio. Non ci saranno seri problemi di salute. Gestite la ricchezza con diligenza.

Oroscopo dell’amore

Questa settimana sei fortunato ad avere una vita amorosa favolosa. Ci sarà amore ovunque e anche coloro che hanno avuto una rottura recente troveranno un nuovo amore. Una vecchia storia d’amore tornerà da te. Tuttavia, le persone sposate dovrebbero evitare qualsiasi cosa che possa mettere in pericolo la loro vita coniugale. Devi anche stare attento a fermare l’interferenza di una terza persona nella relazione.

Oroscopo del lavoro

Il tuo impegno darà un risultato positivo. Nuove aziende ti chiameranno per programmare colloqui di lavoro che potresti anche superare. Gli uomini d’affari possono lanciare nuove idee che sono troppo sperimentali senza alcuna apprensione.

Oroscopo dei soldi

C’è prosperità finanziaria. Potresti ereditare una proprietà. Alcuni nativi dei Pesci avranno difficoltà a saldare le quote, mentre le imprenditrici vedranno nuove opportunità per espandere il commercio. Anche l’acquisto di un’auto è nelle carte.

Oroscopo della salute

Non ci saranno grossi problemi di salute. Tuttavia, è bene fare un controllo completo del corpo. Ci saranno alcune infezioni minori, comprese quelle che potrebbero influenzare il tuo stile di vita. I bambini potrebbero sviluppare problemi orali o cutanei che richiederanno cure mediche.

