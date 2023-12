Oroscopo settimanale Vergine, 10-16 dicembre 2023, stress sul lavoro

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Buona settimana piena di divertimento

Oroscopo dell’Amore della Vergine

Dovrai essere diplomatico pur avendo disaccordi nella tua vita amorosa. Ciò risolverà le tensioni e aiuterà la relazione a procedere senza intoppi. Fai attenzione mentre esprimi opinioni e non imporre i tuoi concetti al partner.

È molto probabile che questa settimana riconcilierai il tuo vecchio amante, risolvendo tutti i problemi che hanno portato alla rottura. Anche alcune donne sposate rimarranno incinte questa settimana. I Vergine sposati non devono avere relazioni extraconiugali.

Oroscopo della carriera della Vergine

Potresti aspettarti una promozione, un aumento di stipendio o un cambio di posizione questa settimana. Alcuni professionisti saranno nel buon libro dei clienti e questo li renderà anche molto richiesti, aggiungendo valore al profilo. La tua sincerità sarà apprezzata e questo potrebbe anche causare problemi tra i colleghi. Fai attenzione a non essere vittima della politica aziendale.

Oroscopo dei soldi per la Vergine

Fai attenzione mentre prendi importanti decisioni finanziarie. Non è saggio investire una grande somma in attività speculative, ma i fondi comuni di investimento o i depositi fissi sono buone opzioni. Alcuni Vergine rinnoveranno la casa questa settimana o acquisteranno apparecchi elettronici. Puoi anche acquistare oro come investimento nella seconda parte della settimana. Poiché questa settimana potrebbe svolgersi una festa o una celebrazione all’interno della famiglia, dovrai contribuire con una somma significativa.

Oroscopo della salute della Vergine

Assicurati di avere una vita personale e professionale equilibrata. Anche se devi impedire allo stress dell’ufficio di invadere il tuo spazio personale, è anche utile praticare esercizi di respirazione, che ti manterranno rilassato questa settimana.

Fare attenzione ad aggiungere frutta e verdura alla dieta e tenere lontano anche l’alcol. Le femmine possono sviluppare emicrania o disturbi ginecologici e i bambini possono avere febbre virale.