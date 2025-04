L’attore statunitense Val Kilmer è morto all’età di 65 anni. A darne l’annuncio è stata la sua famiglia. Secondo quanto riferito dalla figlia, Kilmer si è spento a Los Angeles a causa delle complicazioni di una polmonite. L’attore aveva già affrontato una dura battaglia contro il cancro alla gola, diagnosticatogli nel 2014, da cui era riuscito a guarire.

La carriera

Kilmer iniziò la sua carriera sul palcoscenico prima di conquistare la fama internazionale a metà degli anni ’80. Tra i suoi ruoli più iconici spiccano quello di Jim Morrison nel biopic The Doors (1991) diretto da Oliver Stone, quello di Iceman in Top Gun (1986) di Tony Scott e l’interpretazione di Bruce Wayne in Batman Forever (1995) di Joel Schumacher.