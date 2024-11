Affari Tuoi, “compare” Maria De Filippi: Stefano De Martino senza controllo

Tra Stefano De Martino e Maria De Filippi c’è un legame speciale al punto che la presenza della conduttrice aleggia ad Affari tuoi.

Il rapporto tra Stefano De Martino e Maria De Filippi inizia nel 2009 quando il conduttore napoletano partecipa alla nona edizione di Amici come ballerino. Il carattere allegro e spigliato unito alla determinazione e alla voglia di farcela hanno reso Stefano, sin dall’inizio dell’avventura nella scuola più famosa d’Italia, uno degli allievi preferiti di Queen Mary. Conclusa l’esperienza come allievo, Stefano è stato ballerino professionista di Amici, conduttore del daytime e, infine, anche giudice del serale.

Tra De Martino e la De Filippi c’è un rapporto che va oltre la stima professionale. Tra loro, infatti, c’è un legame di vero affetto e dalla stessa Queen Mary, Stefano ha ricevuto importanti consigli prima di tuffarsi nell’avventura da conduttore di Affari tuoi con cui sta ottenendo un grandissimo successo. Proprio nel corso di una delle ultime puntate trasmesse, nello studio di Affari tuoi, è apparsa Maria De Filippi.

Affari tuoi: perché è comparsa Maria De Filippi accanto a Stefano De Martino

Tutto è accaduto durante la puntata di Affari tuoi trasmessa il 6 novembre 2024 che ha avuto come protagonista Nadia per la regione Trentino-Alto Adige. Sposata e mamma di una bambina, Nadia lavora come portalettere e il suo lavoro richiama la presenza di Maria De Filippi che, con “C’è posta per te” non solo ha scritto pagine di storie della televisione italiana ma ha reso romantica la figura del postino.

A ricoprire tale ruolo durante la puntata di Affari tuoi è stato proprio Stefano De Martino a cui è stato affidato il compito di consegnare le varie offerte del dottore. Nello studio del programma di Raiuno, così, per tutta la durata della puntata, si è sentita la presenza di Maria De Filippi che, però, non ha portato molta fortuna alla concorrente.

La sorte, inizialmente, aveva assegnato a Nadia il pacco numero che ha cambiato prima con il pacco 8 (numero legato a suo padre), poi con il pacco 3 (numero legato alla figlia Vittoria). La scelta di cambiare non è stata fortunata per Nadia perché accettando il cambio ha rinunciato al pacco che conteneva il pacco da 300mila euro prendendo prima il pacco da 20mila euro e poi quello da 200 euro. Alla fine, ha scelto di giocare il tutto per tutto con la Regione fortunata ma anche in questo caso non è riuscita a portare a casa nulla per la grande delusione di Stefano De Martino che, ad Affari tuoi, si è lasciato andare anche alle lacrime.