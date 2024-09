Affari Tuoi, perché Amadeus è andato via

Perché Amadeus ha lasciato Affari tuoi? Ecco il vero motivo della clamorosa decisione del conduttore dopo anni di successo.

Affari tuoi è uno dei programma Rai più amati dal pubblico in cui i concorrenti provano a cambiare la propria vita affidandosi esclusivamente sulla fortuna. Era il 13 ottobre 2003 quando fu trasmessa la prima puntata del game show con la conduzione di Paolo Bonolis e, da allora, il programma ha avuto diversi conduttori riscuotendo sempre un grande successo. Dopo Bonolis, lo show è stato condotto da Pupo, Antonella Clerici, Max Giusti e Flavio Insinna.

Dopo essere stato chiuso nel 2017, il programma è tornato ufficialmente in onda nel 2023 con la conduzione di Amadeus che ha riportato ai vecchi splendori la trasmissione. L’ultima puntata condotta da Amadeus è andata in onda il 1° giugno 2024 passando il testimone a Stefano De Martino che ha debuttato alla guida del programma il 2 settembre, ma perché Amadeus ha deciso di lasciare Affari Tuoi nonostante il grande successo?

Amadeus: il motivo dell’addio ad Affari Tuoi

«Ultima puntata di Affari Tuoi, fatemi ringraziare il meraviglioso pubblico di Rai1, il pubblico delle vittorie. Vi saluto subito perché non avrò il piacere di giocare con voi, ma vi divertirete ugualmente la prossima stagione. Quindi grazie, è stato davvero un piacere conoscervi»: con queste parole, Amadeus ha salutato il pubblico durante l’ultima puntata di Affari Tuoi che ha lasciato insieme alla Rai.

La scelta di salutare un programma di successo è legata alla decisione di lasciare la tv di Stato per tuffarsi in un’avventura professionale totalmente nuova. Il conduttore, infatti, ha deciso, dopo anni e dopo cinque Festival di Sanremo di grande successo, di salutare la Rai per sposare il progetto Discovery conducendo sul Nove nuovi programmi tra cui “Chissà chi è” che è una rivisitazione de I soliti ignoti e “Suzuky Music Party” in cui alcuni artisti presenteranno in anteprima i loro inediti.

Nessun motivo particolare, dunque, dietro l’addio di Amadeus ad Affari tuoi e alla Rai se non la voglia di affrontare nuove sfide essendo sempre alla ricerca di nuovi stimoli. La nuova sfida di Amadeus inizierà ufficialmente il 22 settembre quando partirà sia il game show con cui lancerà la sfida proprio a Raiuno e a Stefano De Martino che il nuovo show musicale. Al suo fianco, sul palco di “Suzuky Music Party” avrà una compagna d’avventura molto talentuosa ovvero l’attrice Ilenia Pastorelli come ha svelato lui stesso sui social.