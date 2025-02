Affari Tuoi: Thanat ha manifestato tutta la sua delusione e non è passato in sordina un dettaglio. Cosa ha detto.

Continua il grande successo di Affari Tuoi, il game show di casa Rai condotto da Stefano De Martino. Il mattatore napoletano sta tenendo incollati allo schermo, infatti, milioni di italiani i quali tutti i giorni si sintonizzano con le reti Rai per assistere alla trasmissione.

Il gioco è adrenalinico e grazie alla simpatia e all’irriverenza del presentatore, i telespettatori trascorrono con lui delle ore in lieta compagnia. Il successo dell’ex volto di Amici è dunque alle stelle, sta vivendo uno dei momenti più floridi della sua carriera. Considerato la punta di diamante dell’azienda di Viale Mazzini, Stefano riesce a garantire ai vertici della Rai ascolti record.

Affari Tuoi, tutta la delusione di Thanat, cosa è successo dopo la puntata: “Nemmeno un saluto”

De Martino oltre ad essere molto professionale e competente, è un uomo intelligente, si circonda infatti di personaggi molto amati nello studio di Rai 1. Tra di essi c’è anche Thanat Pagliani, divenuto ormai un volto noto del game show. Soltanto qualche mese fa, è divenuto virale il suo sfogo pubblicato su Instagram.

Ha ricevuto, infatti, insulti sul suo aspetto fisico ed ha deciso di mettere a tacere gli hater con un post emblematico. Con estrema intelligenza ha risposto per le rime a chi lo ha deriso ingiustamente. Da quel momento, la sua popolarità è alle stelle ed in tanti guardano la puntata con l’intento di vederlo all’opera.

Proprio in queste ore, non si fa che parlare di un fatto in particolare. Nelle passate puntate di Affari Tuoi, in molti hanno notato che Pagliani ha manifestato una certa simpatia per Valentina. Per questo, alcuni utenti si sono domandati come fosse andata tra loro.

Su Instagram, l’amato volto del programma ha detto: “Neanche mi ha ricambiato il follow o mi ha scritto per un semplice saluto. Capisco che era già impegnata, ma almeno poteva nascere un’amicizia con tutte le poesie che le ho dedicato”. Thanat ha proseguito dicendo: “So che è diventata una tik toker per non parlare che ha un sacco di follower su Instagram come un’influencer. Buon per lei”.

Nelle stories ha rivelato di aver notato anche altre concorrenti: “Oltre a Valentina, mi piaceva Melissa del Veneto oppure Giada del Friuli Venezia Giulia. Di quelle attuali, non dico chi mi piace perché alcune mi seguono e mi imbarazzerebbe che vedessero la mia risposta. Irene della Valle d’Aosta, molto carina e ha l’aria di essere simpatica”. In tanti si chiedono se abbia una relazione in corso e, a tal riguardo ha spiegato di aver frequentato una donna che ha conosciuto tra il pubblico di Affari Tuoi, ma la relazione non è mai decollata.