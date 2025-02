Alba Parietti rompe il silenzio e si sfoga sui social: le sue parole sono diventate virali e mostrano un lato di sé inedito

La nota showgirl da qualche tempo è molto presente sui social , dove ama condividere i momenti importanti della sua carriera, ma anche scorci della sua quotidianità. Ammirata da sempre come una donna bellissima, intelligente e determinata, Alba Parietti non smette di incantare il pubblico con il suo fascino.

Tuttavia ciò non la tiene lontana dalle polemiche. Alcuni suoi scatti condivisi nel web attirano l’attenzione degli hater che non perdono tempo ad attaccarla e a puntarle il dito contro, per alcune scelte che ai loro occhi sembrano inappropriate.

Finora la protagonista non si è mai soffermata più di tanto, sorvolando e non dando spago a certe insinuazioni, ma in questi ultimi giorni ha cambiato strategia, decidendo una volta per tutte di mettere i puntini sulle i e chiarire la sua posizione e il suo punto di vista.

Alba Parietti si sfoga e spiga perché usa i filtri su Instagram

Alba Parietti ha deciso di mettere chiarezza sul famigerato discorso filtri. Com’è noto al pubblico dell’amata presentatrice televisiva, troppe volte gli odiatori del web le hanno contestato l’uso (secondo molti, eccessivo), di queste applicazioni social che alcune volte stravolgono i visi.

La showgirl che a 63 anni ha bellezza da vendere, tanto da sembrare una ragazzina con un recente post su Instagram, ha ammesso che l’utilizzo dei filtri rientra nei suoi peccati di vanità ma ha difeso la sua coerenza, ribadendo di non voler piacere a tutti, bensì a se stessa. “Qualcuno mi giudica perché metto i filtri ? Mi giudica addirittura “ ridicola “ per questo ? Si chiama peccato di vanità.” Alba Parietti ha voluto affermare con forza la propria autenticità e coerenza, puntualizzando di non voler apparire diversa da quella che è, mostrando i suoi difetti senza timore e custodendo i suoi pregi solo per chi li merita.

Alba sfida chi la critica a giudicarla non per l’apparenza, ma per valori più profondi come etica, integrità e determinazione: “Ora provate a deridermi o giudicarmi per qualcosa che riguarda la mia etica, la mia coerenza , la mia integrità , la mia tenacia , determinazione, forza o morale , poi comparate la vostra alla mia e vediamo chi è davvero ridicolo.” Per lei, la vanità è una debolezza superficiale, mentre le vere colpe sono invidia, disonestà intellettuale, stupidità e cattiveria.

Aba Parietti ha voluto così difendersi dagli attacchi con orgoglio e ironia, ribadendo di essere una donna indipendente, sicura di sé e pazienza se ama giocare con i filtri, in fondo non c’è niente di male.