Alberto Matano, che studi ha fatto il giornalista. Tutte le lauree

Alberto Matano è uno dei conduttori più amati ma in cosa si è specializzato in passato? Ecco tutte le sue lauree.

Con il suo talento e la sua determinazione, ha saputo conquistare i cuori di milioni di persone in tutta Italia. Ha infatti raggiunto la piena popolarità sopratutto grazie al programma La Vita in Diretta, che conduce ormai da anni e che ha preso in carico dopo aver fatto diverse altre esperienze televisive, come il Tg 1. Oggi è felicemente sposato con Riccardo Mannino, con cui ha pronunciato civilmente il fatidico sì con la presenza di Mara Venier che ha officiato le nozze.

In molti si domandano spesso quali studi abbia fatto il giornalista e anche come sia stata la sua vita prima del successo. Questo è tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Cosa ha studiato Alberto Matano: il suo titolo di studio

Nato a Catanzaro nel 1972, ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo già da giovanissimo. Sono state tantissime le esperienze televisive che lo hanno portato a raggiungere il pieno successo, ma di certo prima di allora ha fatto una gavetta non indifferente. Nel 1955 ha infatti conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, e l’anno successivo ha frequentato la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, iniziando così a lavorare come inviato parlamentare a Montecitorio.

Nel 1999 è invece diventato giornalista professionista, e questo titolo gli ha permesso di firmare il suo primo contratto in Rai per il Giornale Radio. Nel 2007 entra invece nel cast del Tg1, e successivamente viene anche nominato caposervizio della Redazione Interni. Nel 2012 arriva a condurre dell’edizione del Tg1 delle 13.30, mentre dal 2013 quella serale. Nel corso degli anni, si sono così susseguite diverse esperienze che lo hanno fatto diventare l’amatissimo personaggio che è oggi. Dopo diversi progetti fatti in sede Rai, è entrato nel programma La Vita in Diretta diventandone a tutti gli effetti conduttore.

Matano è inoltre sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. Solo nel 2022 ha annunciato di avere un compagno – diventato poi marito – di nome Riccardo Mannino. Proprio con lui ci sono state le seguitissime nozze, officiate dalla sua amica e collega Mara Venier. Oggi i due sono sempre più innamorati e felici, e si mostrano spesso sui rispettivi social durante la loro quotidianità e vita personale. Nel frattempo, Matano continua a sorprendere il pubblico con la sua presenza in tv.