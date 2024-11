Alessandra Amoroso: età, fidanzato, dove vive, studi, genitori. Tutto sulla cantante

Chi è davvero Alessandra Amoroso? Dalla vita privata al rapporto con la famiglia, tutto quello che c’è da sapere sulla cantante.

Alessandra Amoroso è una delle cantanti italiane più amate. E’ nata a Galatina il 12 agosto 1986 da papà Walter che ha lavorato come impiegato al banco d’accettazione di un ospedale e da mamma Angela che è sempre stata una casalinga da cui ha ereditato la passione per la musica. “Mia mamma è stata la prima cantante che ho ascoltato e la prima con cui ho duettato. La cosa bella di mia madre è che, in passato, quando io mi lamentavo lei rispondeva alle mie lamentele cantando, ma oggi mi rendo conto di fare la stessa cosa con la mia nipotina. Quindi sono uguale a lei!”, ha detto la cantante in un’intervista.

Dopo aver conseguito il diploma presso un istituto tecnico commerciale, Alessandra ha lavorato come commessa in un negozio di abbigliamento. Prima di entrare nella scuola di Amici e di trovare il successo, ha pensato seriamente di entrare in convento e prendere i voti. Il destino, poi, per lei, ha scelto una strada diversa.

Alessandra Amoroso: il rapporto con le sorelle e il fidanzato

La carriera di Alessandra Amoroso inizia ufficialmente nel 2009, anno in cui partecipa ad Amici di Maria De Filippi vincendo quell’edizione. L’avventura nella scuola più famosa d’Italia stravolge la sua vita. Alessandra, infatti, lascia la Puglia e si trasferisce a Roma per dedicarsi totalmente alla musica. In pochi anni, diventa una delle cantanti più amati, vendendo milioni di album, scalando le classifiche e girando l’Italia con tour sempre sold out.

Nel 2024, dopo anni di successi e trionfi, debutta ufficialmente sul palco del Teatro Ariston come cantante in gara del Festival di Sanremo 2024, l’ultimo targato Amadeus prima del passaggio di testimone a Carlo Conti. Alessandra, nonostante il grande successo, è rimasta la ragazza semplice legatissima alla famiglia. Ha un rapporto davvero speciale non solo con i genitori, ma anche con le sorelle Francesca e Marianna ed è innamorata della nipotina Andrea.

Per quanto riguarda la vita privata, dopo una relazione importante con Stefano Settepani, produttore di Amici con cui si parlava anche di matrimonio, ha ritrovato l’amore, nel 2023, con il tecnico del suono Valerio Pastore. “È stato per me una grande scoperta anche per me stessa, ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata e io non lo conoscevo. La cosa meravigliosa di questo amore è che sono molto libera. Siamo molto liberi. E questo per me è la chiave di tutto, non lo sapevo ma adesso lo so”, ha raccontato la cantante in un’intervista rilasciata a Cosmopolitan.