Alessandro Borghese: età, dove vive, moglie e figli, mamma famosa, studi, ristorante

Il volto noto della TV Alessandro Borghese è amatissimo dai fan, ma cosa si sa su di lui? Conosciamolo meglio

E’ tra gli chef più amati della Tv: simpatico, solare e sempre con il sorriso e la forchetta in mano, Alessandro Borghese ha letteralmente conquistato il cuore dei telespettatori italiani.

Nato a San Francisco il 19 novembre 1976, Borghese è figlio d’arte: sua madre infatti è la celebre attrice Barbara Bouchet. Nonsotante sia cresciuto al fianco di atmosfere provenienti dal mondo dello spettacolo (suo padre invece era l’imprenditore Luigi Borghese) Alessandro si è appassionato al mondo della cucina.

Dopo aver terminato gli studi all’American Overseas School of Rome infatti, si imbarca come cuoco sulle navi da crociera, inclusa la nave Achille Lauro, vivendo anche il drammatico naufragio al largo della Somalia. Successivamente lavora in ristoranti internazionali a Londra, San Francisco e Parigi, e, una volta rientrato in Italia, si specializza in enologia e consulenze di ristorazione.

Il successo e la famiglia di Alessandro Borghese

Alessandro Borghese ha costruito la sua brillante carriera partendo dal basso, arrivano fino alla celebrità grazie ai programmi televisivi di successo che lo hanno lanciato nel mondo dello spettacolo. Rimanendo sempre fedele alla sua passione e alla professione a cui ha dedicato gran parte della sua vita.

Nel 2017 Borghese apre il suo primo ristorante a Milano, chiamato Alessandro Borghese – Il lusso della semplicità, seguito da un secondo ristorante a Venezia nel 2022. In televisione debutta nel 2005 con Cortesie per gli ospiti. La sua popolarità cresce su Real Time e successivamente su Sky, con programmi di successo come Junior MasterChef Italia e 4 Ristoranti. Conduce anche Cuochi d’Italia, Piatto ricco, Game of Talents, e Celebrity Chef.

Alessandro Borghese, nonostante il grande successo e la popolarità, è una persona molto riservata anche se è noto che nella sua vita c’è una bellissima donna, Wilma Oliverio, sposata nel 2009 e con la quale ha due figlie Alexandra e Arizona.

Per quanto riguarda la sua mamma famosa in alcune interviste ha rivelato quanto questo dettaglio sia stato influente nella sua vita da bambino a scuola quando spesso veniva preso di mira dai bulli. “Se sei negli anni Ottanta, quando hai 13-14 anni e tua madre è una sex symbol, leggi Barbarella nazionale, è una battaglia continua. Andavo a scuola e i compagni, che a quell’età non hanno tanti peli sulla lingua, mi dicevano di avere visto in tv mamma nuda.”

Il ristoratore e chef ha un profilo Instagram molto attivo dove spesso ama pubblicare scorci che lo riprendono nel tempo libero insieme alla sua bellissima famiglia, con cui vive in una splendida dimora nel cuore di Milano.