Alessia Marcuzzi, chi è e cosa fa il marito: tutto su di lui

Chi è e cosa fa il marito di Alessia Marcuzzi: tutto sull’unico uomo con cui la conduttrice è convolata a nozze.

Bellissima come una ventenne e super preparata grazie ad anni di gavetta e lavoro, Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Dopo aver condotto tanti programmi di successo targati Mediaset, come il Grande Fratello, l’Isola dei Famosi e Le Iene, ha scelto di tuffarsi in una nuova avventura professionale in Rai dove, attualmente, ricopre il ruolo di giurata in Tale e Quale Show 2024 dove ha preso il posto di Loretta Goggi che ha lasciato la trasmissione condotta da Carlo Conti dopo tredici anni.

Una vita professionale intensa esattamente come la vita privata della conduttrice che, dopo l’amore con Simone Inzaghi con cui ha avuto il primogenito Tommaso, ha avuto una relazione con Francesco Facchinetti con cui ha avuto la figlia Mia. Tuttavia, l’unico uomo che ha sposato è Paolo Calabresi Marconi con cui è convolata a nozze il 1° dicembre 2014 a Cotswold, in Inghilterra.

Tutto su Paolo Calabresi Marconi: il marito di Alessia Marcuzzi

“Io e Paolo ci siamo visti per la prima volta a Roma, eravamo molto piccoli, avevamo secondo me ventuno o ventidue anni… ogni volta che ci incontravamo per Roma lui era fidanzato ed io ero fidanzata (…) dopodiché quando eravamo tutti e due single ci siamo rincontrati, ma ci siamo rincontrati over quaranta”: con queste parole, la Marcuzzi aveva raccontato il primo incontro con l’uomo che ha poi sposato.

Dopo anni felici trascorsi accanto a Paolo Calabresi Marconi, a settembre 2022, Alessia Marcuzzi ha annunciato la separazione. Tuttavia, negli ultimi due anni, i rumors hanno spesso parlato di un ritorno di fiamma che, però, non è mai arrivato, ma chi è davvero Paolo Calabresi Marconi?

Classe 1964, è un produttore televisivo e proprietario, insieme al socio Alessio Gramazio, della casa di produzione Buddy Film e si occupa principalmente di spot pubblicitari e videoclip per clienti importanti come Poste Italiane, Rai, Fiat, L’Oréal. Pur essendo molto esposto pubblicamente, non ama i social al punto da non avere nessun profilo Instagram, Facebook o Twitter.

Nonostante la separazione, tra la Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi è rimasto l’affetto vero. i due, infatti, si mostrano spesso insieme al punto che c’è chi, più volte, parla di un ritorno di fiamma. “La nostra famiglia continuerà ad esistere”, aveva raccontato lei annunciando la separazione ed oggi i fatti le danno ragione.