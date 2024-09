Alfonso Signorini, chi è il potente fidanzato (famoso)

Chi è il potente fidanzato famoso di Alfonso Signorini? Tutto sull’uomo che ha conquistato il cuore del conduttore.

Giornalista, scrittore e conduttore, Alfonso Signorini è sempre stato molto schivo e riservato non condividendo nulla della propria vita privata sui social. Tuttavia, nelle ultime interviste rilasciate, il conduttore del Grande Fratello 2024 si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sull’amore svelando dettagli sulla storia d’amore che vive da oltre vent’anni. Sono rarissime le occasioni in cui Signorini si è messo a nudo aprendo il proprio cuore, ma recentemente, nel salotto di Verissimo, ha confessato di aver vissuto un’importante crisi di coppia ma di essere riuscito a superarla insieme al compagno.

Della persona con cui Signorini ha scelto di dividere la propria vita, si sanno diversi dettagli. Il compagno del giornalista, infatti, è non solo famoso, ma anche molto potente nel settore professionale in cui opera.

Paolo Galimberti: tutto sul fidanzato di Alfonso Signorini?

Il fidanzato di Alfonso Signorini si chiama Paolo Galimberti con cui fa coppia fissa da oltre vent’anni. Una storia lunga e importante durante la quale non sono mancati i problemi e le difficoltà che, però, sono state tutte superate. “Abbiamo avuto un periodo difficile, ma ora siamo tornati felicemente insieme”, ha confessato Signorini nel corso di un’intervista rilasciata nel salotto di Verissimo.

I due si sono conosciuti all’inizio degli anni Duemila e, da allora, non si sono più lasciati. La coppia, però, è sempre stata molto riservata e sono pochissime le occasioni in cui è stata pizzicata dai paparazzi. Tuttavia, dopo la crisi, sono stati proprio i fotografi a beccarli insieme a Cortina confermando il ritorno di fiamma:

“Sono stato beccato dai fotografi insieme a Paolo. Abbiamo le nostre vite, ma la qualità del tempo passato insieme è ciò che conta davvero”, le parole del conduttore che ha così scacciato via i rumors di una rottura. “Mi sono chiesto se fosse giusto accontentarsi della complicità o inseguire sempre la passione. Alla fine ho capito che l’amore non deve per forza richiedere sacrifici enormi per sopravvivere”, ha aggiunto ancora Signorini.

Paolo Galimberti è imprenditore ed ex senatore della Repubblica Italiana e ha una vita professionale totalmente diversa da quella di Signorini che, parlando della vita di coppia, ha spiegato come sia fondamentale continuare ad avere i propri spazi. “Abbiamo due vite molto parallele, ma ci rispettiamo profondamente. Ognuno ha i propri spazi, ma sappiamo quanto sia importante il tempo che trascorriamo insieme”.