Coppia del Grande Fratello già in crisi? Segnalazione bomba su due ex protagonisti del reality: i fan super preoccupati.

Un mese dopo la finale del Grande Fratello, sulle coppie nate all’interno della casa, scoppia una bomba clamorosa. Secondo una segnalazione pubblicate tra le storie del proprio profilo Instagram da Deianira Marzano, ci sarebbe una coppia già in crisi. Stando a quello che riporta l’esperta di gossip, la coppia sarebbe in crisi perché lei sarebbe stanca dell’atteggiamento di lui.

Una segnalazione bomba quella di Deianira che, non solo è diventata virale, ma ha scatenato la curiosità del popolo del web che ha cominciato a controllare tutte le mosse social degli ex gieffini per capire quale potrebbe essere la coppia effettivamente in crisi.

Grande Fratello: chi potrebbe essere la coppia in crisi

L’ultima edizione del Grande Fratello è stata l’edizione dell’amore. Sono tante, infatti, le coppie nate sotto i riflettori e che oggi stanno vivendo quell’amore nella quotidianità. Se Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, dopo sei mesi di amore intenso, si sono lasciati nel corso della finalissima per una scelta di lei e se Amanda Lecciso e Iago Garcia hanno cominciato a frequentarsi solo al termine del reality, altre coppie sono nate all’interno della casa più spiata d’Italia.

Le coppie nate nella casa del Grande Fratello e che, attualmente, stanno ancora insieme sono quelle di Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, Helena Prestes e Javier Martinez. Dopo la segnalazione di Deianira Marzano, in tanti pensavano che la coppia in crisi potesse essere quella di Alfonso e Chiara che, però, con lo screenshot di una conversazione whatsapp, ha dimostrato di stare bene insieme e di riunirsi il prima possibile vivendo in due città diverse.

Va tutto bene anche tra Helena e Javier, reduci da un incontro con i fan durante il quale si sono mostrati sereni e innamorati e che, al settimanale Chi, hanno raccontato di sognare di formare una famiglia. Clima sereno anche tra Mariavittoria e Tommaso come documentano i vari contenuti social.

Nonostante tutto, però, i fan sono sicuri che un pizzico di verità nella segnalazione della Marzano ci sia. Dietro la felicità che ostentano sui social, dunque, tra le coppie del Grande Fratello c’è davvero una in crisi? Per il momento si tratta di un’indiscrezione: sarà confermata o smentita nelle prossime settimane? Ai posteri l’ardua sentenza con i fan in attesa di scoprire la verità.