Il Grande Fratello continua a stupire il pubblico anche per ciò che accada fuori dalla casa. Arrivano novità sulle due ex star dello show

A distanza di giorni, il violento litigio tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi ritorna ad essere al centro dei riflettori. Ora che le due protagoniste sono fuori dai giochi il chiarimento è d’obbligo perchè il pubblico non dimentica.

Quello che è accaduto la sera del 3 gennaio rimarrà solcato nel libro nero della storia del programma, aggiungendosi alla lista dei personaggi “fumantini” che hanno varcato l’uscio della porta rossa della casa più spiata d’Italia.

Senza andare a ritroso nel passato per riportare alla memoria i più memorabili, ci basta ricordarenel presente la parola “imbecille” che la modella brasiliana ha più volte ripetuto nei confronti dell’ex cantante dei Gazosa fino al tragico momento clou in cui le ha lanciato il bollitore pieno d’acqua calda, per fortuna non colpendola. E pensare che tutto è partito per una discussione banale per il pane.

Jessica e Helena, pace fatta?

Se qualcuno pensa che la questione di Helena Prestes e Jessica Morlacchi fosse finita lì si sbaglia di grosso. Ma si sbaglia anche se pensa che le due abbiano ancora il fuoco dentro per dirsele di santa ragione. Non sarebbe così. O almeno non secondo le ultime indiscrezioni che dietro le quinte le vedrebbero “quasi” amiche.

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello di Helena Prestes (com’è noto Jessica si è auto eliminata abbandonando di sua volontà la casa) e la sua breve apparizione nello studio, dove Alfonso Signorini ha promesso di dedicarle più tempo nel prossimo giovedì, è scoppiata in lacrime.

Le sue prime dichiarazioni sono approdate su Tik Tok diventando virali: “Io ringrazio tutti quelli che mi hanno votato come preferita. E mi dispiace per quello che è successo. Ero un po’ stanca, mi sono sentita schiacciata. Però grazie al Grande Fratello, grazie a tutti. Per me questa è stata un’esperienza molto bella. Mi mancherete, di sicuro mi mancherete tantissimo. Grazie a tutto il pubblico e un bacio enorme. […] Grazie a tutti voi per questo percorso”

All’interno della Casa, la sua eliminazione è stata una sorpresa, poiché molti si aspettavano l’uscita di altri concorrenti come Ilaria Galassi o Shaila Gatta. Stefania Orlando ha commentato che l’episodio del “bollitore” potrebbe aver influenzato negativamente il giudizio del pubblico, impedendo a Helena di proseguire nonostante fosse una delle protagoniste più significative del reality. Tuttavia la cosa che in queste ultime ore sta lasciando senza parole il pubblico è un retroscena che rivela l’inimmaginabile.

Una persona presente nel pubblico in studio ha svelato che dietro al palcoscenico, quindi in un luogo non ripreso dalle telecamere, Helena e Jessica Morlacchi si sarebbero parlate e abbracciate come se nulla fosse, nonostante tutte tensioni precedenti. Che sia stata tutta una “sceneggiata”?