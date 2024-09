Amadeus, arriva il grande annuncio dopo l’addio alla Rai: Giovanna felicissima

Amadeus al settimo cielo dopo l’addio alla Rai: la moglie Giovanna Civitillo non nasconde l’immensa felicità.

Con l’addio alla Rai, Amadeus ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura professionale essendo sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Una decisione non facile per il conduttore che, nel corso degli ultimi cinque anni, con il Festival di Sanremo e gli altri programmi condotti in casa Rai ha ottenuto uno straordinario successo. Concluse le vacanze estive, però, per il conduttore è tempo di mettersi a lavoro per debuttare ufficialmente sul canale Nove.

Un debutto che, inizialmente, sembrava lontanissimo e che, invece, è più vicino del previsto: Amadeus, infatti, ha scatenato l’entusiasmo del web con un grande annuncio di fronte al quale anche Giovanna Civitillo è esplosa per la gioia.

Amadeus scatenato: tutte le novità e la reazione di Giovanna Civitillo

Amadeus è entusiasta per l’avventura che lo aspetta e in cui ha scelto di tuffarsi nonostante lo straordinario successo e la fiducia che gli ha dimostrato la Rai negli ultimi anni. Desideroso di sperimentare, il presentatore ha così scelto di salutare l’azienda che gli ha permesso di crescere e di sposare il progetto Discovery debuttando sul canale Nove dove condurrà ben quattro programmi di cui due sono stati già annunciati.

“Il 22 settembre inizia su Nove ‘Chissà chi è‘: un gioco che tutti voi conoscete, cambia solo il titolo (in Rai si chiamava ‘I soliti ignoti’, ndr) e che ho condotto per tanti anni: quello in cui dovete indovinare i mestieri e poi capire chi di loro è il parente misterioso”, le parole di Amadeus.

Il conduttore, inoltre, ha annunciato anche la partenza di un altro programma in cui sarà affiancato da un’attrice: “Ilenia Pastorelli condividerà con me il palco del ‘Suzuki Music Party‘, in onda il 22 settembre in prima serata”, ha aggiunto ancora. Un annuncio importante quello dell’ex conduttore Rai che dà ufficialmente inizio al suo nuovo lavoro con il sostegno e il supporto di Giovanna Civitillo che è sempre accanto al marito e che si è sempre congratulata con lui per ogni successo.

Anche in questa nuova avventura professionale, lei è pronta a restargli accanto anche se non si sa se anche per lei si apriranno le porte del canale Nove. Tutto, dunque, è pronto per il nuovo debutto di Amadeus che, dopo aver dato consigli a Stefano De Martino, è pronto a sfidare il conduttore napoletano con la nuova versione de I soliti ignoti.