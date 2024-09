Amadeus, il figlio Josè è la sua fotocopia: eccolo oggi dopo Sanremo

Josè è il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo e a 15 anni è la fotocopia del papà: ecco cosa fa e cosa sogna nella vita.

Josè Sebastiani, classe 2009, è il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo ed è il frutto di un grande amore nato nello studio de L’eredità. Dopo essersi incontrati nel game show di Raiuno, i due si sono innamorati perdutamente per non lasciarsi più. Nel 2009, non solo è nato Josè, ma si sono sposati con rito civile. Oggi, Josè ha 15 anni ed è amatissimo dai fan di papà Amadeus che, durante i cinque Festival di Sanremo che ha condotto, ha spesso ammesso di aver accettato i consigli del figlio nella scelta delle canzoni.

Oltre ad essere un amante della musica, Josè Sebastiani gioca anche a calcio. Il suo ruolo è quello del portiere e, dopo aver mosso i primi passi nelle giovanili dell’Inter, attualmente gioca nelle giovanili dell’Udinese. Josè, dunque, sembra avere le idee chiare su quello che sarà il suo futuro e, sui social dove è seguito da più di 202mila followers, condivide tanti contenuti delle sue giornate. Oltre ad apprezzare ciò che pubblica, inoltre, il popolo del web ha anche notato l’incredibile somiglianza con papà Amadeus.

Josè Sebastiani: la somiglianza con papà Amadeus e il rapporto con lui

Sguardo vispo, sorriso contagioso e capelli ricci per Josè Sebastiani che, fisicamente, assomiglia molto al padre da cui ha ereditato il fisico asciutto e snello. Tifoso dell’Inter esattamente come il padre, Josè è un ragazzo allegro, solare, con le idee chiare su quello che farà da grande e, soprattutto, con un rapporto speciale con i genitori con cui vive a Milano.

“Sicuramente grazie a lui ho avuto l’occasione di vivere situazioni bellissime, come Sanremo, ma per me lui è un papà normalissimo, come tutti gli altri. Mi sostiene e io sostengo lui: abbiamo un bellissimo rapporto“, ha raccontato Josè in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Vanity Fair.

C’è, tuttavia, chi nota come Josè, in realtà, sia un mix perfetto di Amadeus e di mamma Giovanna Civitillo che, rispetto al marito, è molto più severa con il figlio come ha raccontato Josè a Vanity Fair. “Mamma, soprattutto nello studio è molto esigente. Ha messo in secondo piano la sua carriera proprio per stare accanto a me, e le sono molto grato. Entrambi, comunque, sono i classici genitori moderni, aperti e disponibili al dialogo“. Josè, inoltre, ha anche uno splendido rapporto con la sorella Alice, nata dal primo matrimonio di amadeus.