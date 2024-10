Ambra Angiolini: età, fidanzato, figli, ex marito Renga, malattia

Chi è Ambra Angiolini: tutto sull’attrice e conduttrice, dalla carriera e vita privata fino alle curiosità.

Ambra Angiolini, attrice, conduttrice e scrittrice, è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo che, nel corso degli anni, è riuscita a reinventarsi tuffandosi sempre in nuove avventura professionali. Nata nel 1977 a Roma, esordisce in tv nel 1992 nel programma Bulli e pupe e, nello stesso anno, conduce Non è la Rai, programma che le ha regalato subito il grande successo. Nel 1994 pubblica anche il primo album ottenendo un grandissimo successo con il brano T’appartengo che, ancora oggi, è uno dei brani più amati dal suo pubblico.

Nel corso degli anni conduce diversi programmi fino ad ottenere un grande successo come attrice con il film “Saturno contro”. E’ l’inizio di una straordinaria carriera da attrice cinematografica che la vede protagonista di film di grandi successi. Ambra, poi, è stata anche giudice del serale di Amici ma anche di X Factor oltre ad aver condotto diverse edizioni del Concertone del Primo maggio.

La vita privata di Ambra Angiolini: Francesco Renga e i figli

Ambra Angiolini ha avuto una lunga relazione con Francesco Renga per amore del quale ha scelto di trasferirsi a Brescia dove ha continuato a vivere anche dopo la fine della storia in una casa che rispecchia perfettamente la sua personalità. Ambra e Francesco Renga sono stati insieme dal 2004 al 2015. Non si sono mai sposati e hanno avuto due figli: Jolanda che ha cominciato a lavorare come speaker radiofonica e Leonardo.

Dopo la fine della storia con Renga, Ambra ha ritrovato l’amore con Massimiliano Allegri. Con l’ex allenatore della Juventus, è stata fidanzata dal 2017 al 2021 convivendo anche a Milano. Nel 2021, però, è arrivata l’inaspettata notizia della rottura tra i due. Dopo un periodo in cui Ambra ha preferito dedicarsi alla propria famiglia e al lavoro, nella sua vita ha bussato nuovamente l’amore quando ha incontrato l’attore Andrea Bosca. I due si sono conosciuti sul set della fiction Protezione Civile dove recitano entrambi e trasmessa dalla Rai.

Dopo aver vissuto con molta discrezione la relazione, hanno cominciato lentamente a condividere foto e dolci messaggi sui social. Ad oggi, tuttavia, non si sa se i due stiano ancora insieme o se la storia sia giunta al capolinea. Da sempre molto discreta, Ambra non ama parlare molto della propria vita privata se non nel corso delle interviste che rilascia preferendo, tuttavia, parlare principalmente di sé e dei suoi figli.