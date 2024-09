Amici anticipazioni: salta la programmazione, spunta un allievo già famoso

Le anticipazioni di Amici svelano importanti novità per il talent show: salta la programmazione e arriva un allievo già famoso.

Tutto pronto per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi che, anche quest’anno, farà compagnia ai telespettatori di canale 5 prima con la fascia pomeridiana e poi con il serale che andrà in onda fino a maggio. L’obiettivo del talent show è quello di permettere a giovani, aspiranti artisti di realizzare il proprio sogno mettendosi in gioco in una scuola in cui non solo possono studiare, ma anche farsi conoscere dal pubblico.

I casting, come sempre, si sono svolti durante i mesi estivi e la nuova classe sta per formarsi. I nomi degli allievi, come sempre, saranno annunciati da Maria De Filippi durante la prima puntata la cui programmazione è slittata.

Amici anticipazioni: chi entra nella scuola e quando comincia

La prima puntata di Amici 24, inizialmente prevista per domenica 15 settembre, salta ufficialmente. La scuola più famosa d’Italia riaprirà ufficialmente i battenti domenica 22 settembre, alle 14, su canale 5 ma chiuderà con mezz’ora d’anticipo rispetto agli anni scorsi lasciando la linea a Silvia Toffanin e a Verissimo alle 16. Una scelta precisa, quella di Mediaset, che ha deciso di far tornare in onda la De Filippi, con i suoi programmi, nella stessa settimana. Se, infatti, Amici comincerà il 22 settembre, Uomini e donne, con la nuova stagione, partirà lunedì 23 settembre con il colpo di scena su Ida Platano.

Tornando ad Amici, le novità non mancheranno anche se è stato confermato il ritorno nella scuola di due degli insegnanti più amati ovvero Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, ma chi saranno i nuovi allievi? Da chi sarà formata la classe dei cantanti e dei ballerini? Nella scuola potrebbero tornare alcuni allievi che, nella scorsa edizione, sono stati eliminati ad un passo dal serale ovvero Nahaze e Kia. Inoltre, non è escluso neanche un ritorno di Mew che, nella scorsa edizione, ha abbandonato volontariamente la scuola.

Tra i nomi dei probabili allievi che stanno circolando sul web, inoltre, spunta anche quello di un giovane già famoso ovvero Ilan Muccino, figlio del regista Gabriele e giovane cantautore di 21 anni. Secondo il settimanale Oggi, a Ilan, “mancherebbe solo lo step finale per poter indossare l’ambita maglia da studente”.

Ilan ha recitato in un film del padre ovvero ‘Gli anni più belli’ e a maggio scorso ha pubblicato il suo ultimo singolo dal titolo “Oceano”. Riuscirà a varcare le porte della scuola di Amici?