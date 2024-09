Uomini e Donne, colpo di scena: Ida torna come tronista? Maria ha deciso

Colpo di scena a Uomini e Donne: Maria De Filippi ha deciso il futuro di Ida Platano e del quarto trono. Ecco lo spoiler.

La nuova stagione di Uomini e Donne si apre con un vero e proprio colpo di scena per il pubblico che non si aspettava tale mossa da parte di Maria De Filippi. Dopo la presentazione dei tronisti Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli, si era vociferato di un possibile ritorno sul trono di Ida Platano con il benestare della padrona di casa, ma a quanto pare non sarà affatto così.

Il quarto trono ci sarà ma stando ad un’indiscrezione riportata da Amedeo Venza non sarà occupato da Ida Platano che, pur essendo ancora single, non tornerà a cercare l’amore come tronista. Accanto a Francesca Sorrentino, dunque, ci sarà un’altra donna che, a quanto pare, sarebbe già conosciuta in quanto ex fidanzata di un noto corteggiatore.

Anticipazioni Uomini e Donne: chi è la quarta tronista dopo i rumors su Ida Platano

Nel corso della prossima registrazione, in programma mercoledì 4 settembre come svela Lorenzo Pugnaloni, Maria De Filippi dovrebbe annunciare la quarta tronista che, salvo clamorosi colpi di scena non sarà Ida Platano ma un’altra ragazza di cui ha parlato Amedeo Venza. “C’è un trono vuoto! Appartiene ad una donna e qualche settimana fa vi avevo dato l’indizio!” – scrive il blogger che ha poi fornito qualche indizio per capire la sua identità.

Il nome resta top secret ma la quarta tronista sarebbe bionda e soprattutto avrebbe avuto una relazione con un noto ex corteggiatore del dating show di Canale 5. Sul web, gli utenti hanno cominciato a fare diverse ipotesi ma, ad oggi, è improbabile capire chi sia.

L’unica certezza, per il momento, è la non presenza di Ida sul trono anche se il suo ritorno in studio è comunque atteso per un nuovo confronto con Mario Cusitore che, per tutta l’estate, ha provato ad avere un contatto con lei senza riuscirci. Sia per Mario che per Ida, inoltre, potrebbe esserci un posto nel parterre del trono over dove potrebbe tornare anche uno storico ex fidanzato della parrucchiera ovvero Riccardo Guarnieri che, secondo voci di corridoio riportate da Lorenzo Pugnaloni, sarebbe nuovamente single.

Insomma, la nuova stagione del dating show di Canale 5 che dovrebbe partire lunedì 16 settembre, sarà davvero ricca di sorprese con Tina Cipollari e Gianni Sperti pronti a commentare ogni dinamica senza fare sconti a nessuno.