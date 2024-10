Amici, Diego e Angelina: spunta il colpo di scena

Parte tra le polemiche la nuova edizione di Amici: dopo le critiche per Diego Lazzari, spuntano i tiktok su Angelina.

La nuova edizione di Amici è partita tra le polemiche. Dopo la prima puntata durante la quale sono stati presentati tutti i nuovi allievi, sul web, è scoppiata la bufera per l’ingresso di Diego Lazzari nella scuola. Come se non bastasse, ad essere travolto dalle polemiche è stato anche Luk3 che sta facendo particolarmente discutere per alcuni tiktok su Angelina Mango. Tuttavia, a finire nel mirino del web è stata anche Maria De Filippi il cui atteggiamento è stato criticato sui social.

La conduttrice, infatti, di fronte ad un momento di crisi di Diego Lazzari, ha deciso di intervenire personalmente per rassicurarlo e dargli la forza necessaria per affrontare tutto il percorso. Un gesto nobile che, però, il web, avrebbe voluto anche nei confronti di Gabriele, il ballerino entrato nella scuola come allievo di Deborah Lettieri e che, dopo una sola settimana, ha deciso di ritirarsi.

Amici: perché è nata la polemica su Diego Lazzari e i tiktok su Angelina

Diego Lazzari non è un allievo come gli altri perché è entrato nella scuola di Amici avendo un forte seguito sui social. Tra Instagram e Tik Tok, infatti, Diego ha milioni di followers e anche su Spotify i suoi numeri sono importanti. Dettagli che hanno scatenato forti critiche nei confronti della redazione di Amici: il pubblico, infatti, avrebbe preferito vedere un nome sconosciuto nella scuola. Tutta la pressione che c’è nei suoi confronti ha così portato Diego ad un amaro sfogo.

“Mi preoccupa di non farcela ma non a stare qua perché stare qua è tutto quello che mi serve, sono riuscito a tranquillizzarmi dopo tantissimo. Voglio stare qua a tutti i costi, qua riesco a sbloccarmi un pò. Ho l’ansia sempre. Amo cantare […] Sono convinto che voglio fare questo tutta la vita. Mi prende il panico come se avessi già fallito….non voglio fallire”, dice il cantante che è poi stato consolato da Maria De Filippi.

Oltre a Diego, però, nella bufera è finito anche Luk3, all’anagrafe Luca Pasquariello). Il giovane è già abbastanza noto sui social e proprio un suo vecchio video non è piaciuto ai fan storici del talent show di Maria De Filippi. Ai tempi di Sanremo 2024, a chi gli chiedeva se trovasse giusta la vittoria di Angelina Mango, aveva risposto con un video della canzone di Geolier, arrivato secondo. Con l’ingresso nella scuola di Amici, Luk3, a causa di quel video, è stato travolto dalle polemiche.