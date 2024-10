Amici, perchè Deborah Lettieri e la Celentano hanno litigato: la verità

Scontro ad Amici 2024 tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri: tra le due insegnanti è guerra aperta, ecco perché.

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Deborah Lettieri come insegnante di Amici 2024 al posto di Raimondo Todaro che ha lasciato la scuola al termine della scorsa edizione. La maestra, infatti, è stata la protagonista di un durissimo scontro con Alessandra Celentano. Sin dalla prima puntata durante la quale sono stati scelti gli allievi dell’attuale classe, le due insegnanti hanno dimostrato di avere una visione della danza molto differente scegliendo allievi totalmente diversi l’uno dall’altra.

Una diversità che è venuta fuori anche nell’assegnazione dei compiti e nello stilare la classifica finale. Proprio un compito e la successiva classifica ha provocato lo scontro tra le due insegnanti che non si sono risparmiate lanciandosi provocazioni e frecciatine varie.

Scontro tra Deborah Lettieri e Alessandra Celentano: il motivo della lite ad Amici 2024

Alessandra Celentano e Deborah Lettieri hanno deciso di mettere alla prova le ballerine della scuola con alcuni compiti sulla versatilità al termine dei quali sono state stilate delle classifiche. Alessandra Celentano ha assegnato voti bassi anche alle proprie allieve mentre, a detta della Celentano, la classifica della Lettieri sarebbe stata fatta solo per agevolare le proprie allieve. Da qui uno scontro a distanza senza precedenti per le due insenanti che si sono lanciate provocazioni a distanza alla presenza delle ballerine.

“Non so sulla base di che cosa lei si arroghi il diritto di prendere le allieve degli altri e di stilare una classifica come se fosse il gran guru della danza. Lei fa le cose secondo le sue regole io secondo le mie”, le parole della Lettieri dopo aver appreso del compito della Celentano. Da qui la scelta di sottoporre ad un suo compito tutte le allieve ballerine scatenando la contro-reazione della Celentano.

“Sì, io sono il guru della danza, perché ho un’esperienza tale che mi posso permettere di dire e fare certe cose. Gli altri non lo so. Se vogliono fare quello che faccio, perché non hanno…non lo so… lo facessero in maniera onesta”, la risposta della Celentano che ha accusato la collega di agevolare le proprie allieve.

Dopo aver appreso della risposta dell’insegnante di danza classica, la nuova maestra di Amici ha messo così fine allo scontro, almeno fino al prossimo capitolo. “Per quanto la Maestra si senta il guru della danza e sono contenta per la sua autostima, sulla femminilità un filino di più di lei ne so, poi sta a voi giudicare sulla base anche del background”.