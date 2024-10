Chi è Debora Lettieri, la nuova Prof di Amici: tutto su di lei

Chi è Deborah Lettieri, la nuova professoressa di Amici che ha sostituito Raimondo Todaro: tutto su di lei, dalla carriera alla vita privata.

Deborah Lettieri è la nuova insegnante di Amici e ha debuttato nel corso della puntata trasmessa domenica 24 settembre 2024 occupando la cattedra che, fino alla scorsa edizione del talent show di Maria De Filippi, era occupata da Raimondo Todaro che ha lasciato il talent. L’insegnante di latino è stato sostituito da Deborah Lettieri che, sin dalla prima puntata, ha dimostrato di avere le idee chiare sul tipo di ballerino con cui preferisce lavorare scontrandosi, anche, con Alessandra Celentano.

Pur essendo una debuttante nel programma di Maria De Filippi è pronta non solo a far conoscere la sua danza al pubblico, ma anche ad aiutare gli allievi della sua squadra a realizzare i loro sogni. La scelta di Deborah Lettieri non è casuale perché alle spalle ha una carriera davvero brillante.

Chi è Deborah Lettieri: carriera e vita privata

Classe 1983, nasce a Parma e, sin da bambina, scopre di avere una grande passione per la danza. Dopo essersi specializzata presso la scuola Jazz Dance Studio e aver conseguito la laurea in scienze motorie, si trasferisce a New York per realizzare il suo sogno. Dopo qualche anno, però, è tornata in Italia ed è entrata nel corpo di ballo del Teatro Regio di Parma. Nel 2012, Deborah entra a far parte del ‘cast’ del “Crazy Horse” di Parigi e, successivamente, ha affiancato grandi star come Dita von Teese, Noemie Lenoir, Viktoria Modesta.

Prima di accettare la cattedra ad Amici, è stata anche giudice di Dance, dance, dance accanto a Luca Tommassini. Inoltre, ha curato anche le coreografie dello spettacolo “Fame, le musical” che ha incantato il pubblico francese durante la messa in scena presso il Casino de Paris e le Folies Bergère di Parigi.

Durante la sua carriera, però, c’è stato un momento in cui ha pensato di lasciare tutto come ha raccontato lei in un’intervista a Panorama nel 2018: “Stavo per mollare tutto perché dopo tanto studio di danza classica e moderna e dopo un concorso internazionale avevo trovato un posto da maestra di danza. Devo tutto alla mia insegnante Manuela che, da spettatrice al Crazy Horse, tornò dicendomi che era perfetto per me (il riferimento è al ruolo di ballerina del locale di cabaret di Parigi, il “Crazy Horse”, ndr). Ne era convinta non solo per le mie qualità estetiche ma anche perché lì c’è un grande rigore nei balletti e io sono molto pignola”.

Della vita privata, invece, non si sa assolutamente nulla. Molto discreta e riservata, sui social, non pubblica assolutamente niente della propria vita sentimentale preferendo far parlare di sé solo per il lavoro. Ad oggi, dunque, non si sa se abbia un marito o un fidanzato.