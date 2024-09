Amici spoiler settembre: tutte le novità di Maria De Filippi

Gli spoiler di settembre su Amici 24 svelano diversi cambiamenti: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione del talent.

Il countdown per l’inizio della nuova edizione di Amici è ufficialmente partito perché la scuola più famosa d’Italia riaprirà i battenti domenica 15 settembre. Al timone del talent show più longevo della televisione italiana ci sarà sempre Maria De Filippi che, però, per la 24esima edizione, ha pensato di porre una serie di novità. La prima riguarda il corpo insegnanti: nell’edizione vinta da Sarah Toscano, i professori di canto sono stati Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli mentre Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro hanno occupato le cattedre di danza.

Nella nuova edizione di Amici, invece, dovrebbero esserci diversi cambiamenti: il primo, secondo voci di corridoio che, però, non sono state ancora confermate, riguarderebbe l’addio di Raimondo Todaro al cui posto arriverebbe Adriano Bettinelli, ex allievo della scuola. Inoltre, pare che tra gli insegnati di canto dovrebbe arrivare Giusy Ferreri al posto di Anna Pettinelli, ma le novità non si fermerebbero qui.

Amici 24, chi sono gli allievi: spuntano due figli d’arte

Il pomeridiano di Amici 24, come negli anni precedenti, andrà in onda alle 14 di ogni domenica ma la novità riguarda la durata: secondo alcune voci, infatti, dovrebbe terminate intorno alle 16 e non alle 16.30 dando così la linea a Verissimo con mezz’ora di anticipo rispetto al solito.

Gli spoiler di Amici per le puntate di settembre, inoltre, riguardano anche la classe. I nomi degli alunni saranno svelati da Maria De Filippi nel corso della prima puntata, ma ad oggi, ci sono già le prime indiscrezioni. Dopo LDA, Holden e Angelina Mango, nella scuola più famosa d’Italia, sarebbero pronti ad entrare altri due figli d’arte.

Il primo dovrebbe essere D’Art, all’anagrafe Samuele Riefoli. Classe 2000, è il figlio del cantante Raf e di sua moglie Gabriella Labate, nota ex showgirl, soubrette e ballerina. Il secondo, invece, dovrebbe essere Ilan Muccino, figlio di Gabriele Muccino e che su Spotify si chiama Ilan. Il giovane ha 19 anni e ha partecipato alle selezioni di Sanremo Giovani nel 2021.

Sia il figlio di Raf che quello di Gabriele Muccino avrebbero partecipato ai casting e dovrebbero far parte della nuova classe di Amici. Tuttavia, per scoprire se sarà davvero così sarà necessario aspettare la messa in onda della prima puntata. Finora, però, i precedenti di successo spingono a credere che la squadra di Maria De Filippi abbia puntato su entrambi.