Amici, Maria stravolge tutto: ex allievo sostituisce insegnante

Maria De Filippi scalda i motori e per la nuova edizione di Amici annuncia importanti novità: sta per arrivare l’ex allievo.

Ultimi giorni di vacanza per Maria De Filippi prima di tornare ufficialmente a lavoro. Nonostante abbia staccato la spina per un po’ dai vari impegni, la conduttrice ha continuato a progettare le nuove edizioni dei suoi programmi non escludendo importanti novità. Se Uomini e Donne e C’è posta per te, tuttavia, resteranno praticamente identici, Amici subirà diversi cambiamenti.

Stagione dopo stagione, infatti, la conduttrice e la sua redazione hanno modificato il regolamento, ma anche rinnovato la classe degli insegnanti e, secondo alcune voci di corridoio, anche nella nuova stagione che comincerà ufficialmente a settembre, ci saranno degli addii ma anche dei nuovi arrivi tra i professori.

In passato, ad esempio, ha lasciato la cattedra di danza Veronica Peparini mentre sono arrivati prima Lorella Cuccarini che, successivamente è diventata insegnante di canto, e poi Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Chi, arriverà, invece, ad Amici 24? E soprattutto, quale insegnante saluterà la scuola più famosa d’Italia?

Amici 24: da allievo ad insegnante di danza per volere di Maria De Filippi?

I provini per la nuova classe di Amici si sono già svolti e nella prima puntata della nuova stagione saranno svelati i nomi di tutti gli allievi che proveranno a realizzare i propri sogni professionali ereditando i banchi che, in passato, sono stati occupati da Emma Marrone, Stefano De Martino, Alessandra Amoroso, Annalisa, Irama, Gaia, Angelina Mango, Elena D’Amario, Enrico Nigiotti e Stash solo per citarne qualcuno.

Sono davvero tanti, infatti, gli ex allievi che, dopo il debutto nella scuola di Maria De Filippi hanno avuto successo e tra questi c’è anche un nome noto che partecipò nel 2009 come ballerino e che nel corso degli anni è riuscito ad affermarsi nel suo lavoro. Secondo voci di corridoio, la presentatrice lo vorrebbe come insegnante di danza e pare che, qualora l’accordo si concretizzasse, Adriano Bettinelli potrebbe prendere il posto di Raimondo Todaro.

Novità, inoltre, potrebbero esserci anche tra gli insegnanti di canto dove potrebbe andare nuovamente via, dopo il ritorno nella scorsa stagione, Anna Pettinelli. Al suo posto, invece, arriverebbe Giusy Ferreri la cui carriera ha spiccato il volo con la partecipazione a X Factor. Per il momento, tuttavia, si tratta di semplici indiscrezioni. L’ufficialità non è ancora arrivata e probabilmente arriverà solo pochi giorni prima dell’inizio della nuova stagione che potrebbe prendere il via a metà settembre.