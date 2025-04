Sembra che il vincitore di Amici sia già deciso, nessuno si aspetta si vederlo sul podio, ma potrebbe stupire tutti.

Manca davvero poco alla finalissima di Amici 24 e l’attesa per la puntata che decreterà il concorrente finale dello show è palpabile. I fan già commentano online sperando di vedere il proprio idolo incoronato campione di questa edizione di Amici, trampolino di lancio per molti artisti.

Il pubblico non vede l’ora di scoprire chi sarà il nuovo vincitore del talent show più amato d’Italia, che riesce ancora a tenere col fiato sospeso. Ma dal web arrivano le prime indiscrezioni che potrebbero aver già rivelato, con largo anticipo, il nome del vincitore sorprendendo tutti.

Iniziano le quotazioni, chi è il preferito?

Tra fan speranzosi e concorrenti preoccupati, la tensione ormai si taglia con un grissino e molti iniziano a fare pronostici sulla puntata finale. Sono diverse le fonti che hanno già iniziato a tenere il conto dei punti a favore di ogni concorrente, stilando liste su liste dei preferiti.

Le quote sono soggette a cambiamenti e repentini e se fino all’ultima puntata andavano in una direzione, adesso puntano su altri concorrenti. Gli ultimi conteggi sembrano aver ribaltato le carte in tavola e le prime impressioni sono già state sconfessate dalle recenti classifiche.

Stando a quanto elaborato da Eurobet, il noto sito di scommesse, le attuali favorite per la vittoria del talent sono Alessia e Antonia. Sul sito la quotazione si attesta per entrambe al 3,50, un valore molto alto, pronosticando uno scontro diretto tra ballerina e cantante.

Al secondo e terzo posto troviamo invece Trigno e Francesco, rispettivamente con 5.00 e 7.00, dei punteggi molto più bassi, rispetto alle due favorite. Vale anche la pena considerare che Trigno ha saputo guadagnarsi il rispetto del pubblico e potrebbe presto seguire un andamento in crescita.

Eurobet ha stilato una lista totale dei concorrenti, mettendo tutto in proporzione, confrontando la risposta del pubblico e l’esperienza fatta finora dai giovani concorrenti. Dalla bravura al rapporto con pubblico, ogni elemento può fare la differenza, cambiando drasticamente le sorti di ogni concorrente, la cui vittoria non è mai assicurata.

Altri concorrenti meno quotati sono Nicolò e Chiara, che lasciano fuori dallo schema Daniele, quello che risulta avere molte meno possibilità di vincere rispetto agli avversari. Le sorprese però non si fanno mai attendere e Amici sa come sbalordire il pubblico fino alla fine, non resta quindi che attendere la finale del programma.