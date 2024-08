Amici, Uomini e Donne, Affari Tuoi: quando tornano in tv i programmi amatissimi

L’attesa sta per finire e i programmi più amati stanno per tornare: ecco la data della messa in onda di Amici, Uomini e Donne e Affari tuoi.

L’estate sta per giungere al termine e sia in Rai che in Mediaset fervono i preparativi per il ritorno dei programmi più amati e che fanno compagnia ai telespettatori quotidianamente. I palinsesti Rai e Mediaset della prossima stagione hanno confermato il ritorno in tv di Amici, Uomini e Donne e Affari tuoi, tre trasmissioni amatissime dal pubblico e capaci di incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi.

Se per Uomini e Donne e Amici la curiosità è scatenata dalla voglia di conoscere i nomi dei nuovi tronisti e dei nuovi allievi, intorno ad Affari tuoi, invece, l’attenzione è sicuramente maggiore per l’importante cambio della guardia: Amadeus è stato, infatti, capace di regalare ascolti altissimi alla Rai con la sua conduzione e su Stefano De Martino le aspettative sono davvero tante, ma quando tornano ufficialmente in onda i programmi suddetti?

La data del ritorno in tv di Uomini e Donne, Amici e Affari tuoi

La prima data da segnare sul calendario è il 2 settembre, giorno in cui Stefano De Martino debutterà ufficialmente come conduttore di Affari tuoi raccogliendo la pesantissima eredità di Amadeus. Il format sarà identico a quello delle precedenti edizioni ma con due novità: il ritorno dei pacchi di cartone e il telefono fisso al posto dello smartphone che utilizzava Amadeus per parlare con il dottore.

Le date da ricordare per l’inizio della nuova stagione di Uomini e donne, invece, sono due: la prima è il 28 agosto, giorno della registrazione della prima puntata durante la quale saranno svelati i nomi dei nuovi tronisti e annunciato il destino di Gemma Galgani e Ida Platano; la seconda data da non dimenticare, invece, è il 9 settembre giorno in cui la trasmissione di Maria De Filippi tornerà ufficialmente in onda, alle 14.45, su canale 5.

Occhio, poi, alla data del ritorno in tv di Amici di Maria De Filippi. La prima puntata con l’annuncio dei nomi dei nuovi allievi e dei professori tra cui ci sarà anche un ex allievo che dovrebbe sostituire Raimondo Todaro andrà in onda domenica 15 settembre, alle 14 su canale 5. La scuola più famosa d’Italia, poi, farà compagnia ai telespettatori tutti i giorni con il daytime nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset, probabilmente al termine di Uomini e Donne.

Tutto, dunque, è pronto in casa Mediaset per provare a vincere nuovamente la sfida degli ascolti con la Rai.