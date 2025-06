A Shanghai i palazzi si spostano grazie ai robot. Non si tratta di un effetto ottico: un blocco di palazzi dell’inizio del Novecento con un peso totale di 7.500 tonnellate sono in questi giorni in fase di spostamento da circa 432 piccoli robot, che lavorano grazie ad un sistema ad altissima tecnologia simile ad un tapis roulant.

I lavori sono cominciati a metà maggio, per consentire la realizzazione di alcuni lavori nell’area sottostante, e termineranno il prossimo 7 giugno con gli immobili che verranno riposti nuovamente nel luogo originale.

I robot si sono mossi in sincronia e sono stati in grado di far scivolare il blocco di palazzi nella direzione voluta. Lo spostamento massimo quotidiano è stato stabilito dagli ingegneri a circa 10 metri, preferendo di non spingersi oltre vista la complessità dell’operazione.

Il blocco di palazzi è noto ai locali come Shikumen, ossia varco di pietra. Fa parte del patrimonio storico della città essendo caratterizzato da componenti architettoniche tipiche della Cina del 1800. La scelta di utilizzare i robot per spostare il complesso è stato dunque deciso per ridurre al minimo le possibilità di eventuali danni strutturali, preservando in questo modo un elemento culturale rilevante della metropoli cinese.