Weekend sportivo ad alta intensità. Tre sport in copertina: il grande tennis a Parigi, MotoGP in Spagna, il basket a Bologna dove la Virtus gioca sabato sera il match point scudetto (finale col Brescia). Un occhio di riguardo spetta alla Nazionale di Spalletti che dopo la partita ad Oslo contro la Norvegia (un disastro, 0-3, Mondiale lontano, big Luciano sotto accusa) se la vedrà lunedì a Reggio Emilia con la Moldova. Urge la goleada. Un weekend che corona sette giorni di fibrillazioni tra l’eco del Giro d’Italia, il pirotecnico calcio-mercato con il gran ballo delle panchine, le emozioni che le racchette azzurre ci hanno regalato sulla terra rossa francese del Roland Garros (domenica sono in finale anche la coppia Sara Errani e. Jasmine Paolini). Senza dimenticare il “Golden Gala Pietro Mennea” che venerdì sera ha entusiasmato l’Olimpico di Roma con super Nadia Battocletti (migliorato il record italiano dei 5.000), i big USA dello sprint, il ritorno di Tamberi, il talento azzurro del salto in lungo (Mattia Furlani, 20 anni, secondo con 8,13).

Sinner-Alcaraz, finale a Parigi

Jannik ritrova Carlos nella finale di Parigi. Non si tratta della riedizione della gara che un paio di settimane fa ha deciso gli Internazionali d’Italia ma è un incontro che segna anche un nuovo traguardo per l’altoatesino che mai era arrivato così lontano a Parigi. L’azzurro, venerdì sera, ha battuto Djokovic in tre set (6-4, 7-5, 7-6 ) dopo una battaglia di 3h16’; una gara aspra, tesa, intensa, spettacolare, emozionante. E’ piaciuta anche a Dustin Hoffman spettatore concentrato in tribuna. La Volpe Rossa domenica alle 15 affronterà Alcaraz nell’epilogo più atteso del torneo; è la partita dei sogni tra i due dominatori del tennis attuale. I degni eredi della dinastia dorata dei Federer, dei Rafa, dei Nole. Splendido il cammino di Sinner: 6 partite, 6 vittorie, neanche un set concesso agli avversari. Pronostico: sarà una gara difficilissima.

MotoGp in Spagna, il duello Marquez-Bagnaia

Pecco all’attacco dei fratelli Marquez. Sulla pista di Aragon (domenica ore 14), in programma 23 giri e 116,77 km. dopo la Sprint di sabato (11 giri). Pecco cerca ad Aragon la svolta del 2025 sul tracciato della sua prima vittoria in MotoGP. Momento chiave del mondiale: ottava delle 22 prove in calendario. Ducati decisa a riprendersi il successo dopo 2 GP amari.

Match point Virtus a Bologna

Sabato sera Bologna prova a raggiungere Brescia in finale. Ma le semifinali playoff sono in bilico. I campioni dell’Olimpia non possono permettersi altri passi falsi. Giovedì la Virtus Bologna si è imposta sulla EA7 Emporio Armani Milano con un capolavoro: Olimpia battuta in casa 78-68. Il georgiano Shengelia mattatore con 19 punti proprio come Cordinier. La Virtus ha chiuso gara-3 con 19-19 ai liberi. Milano si aggrappa alle sue stelle per pareggiare