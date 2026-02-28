Andrea Bocelli è uno dei cantanti italiani più celebri e amati nel mondo, noto per il suo timbro di tenore e per il suo stile che fonde lirica e musica pop. Nato il 22 settembre 1958 a Lajatico, in Toscana, ha iniziato a studiare musica fin da piccolo e ha superato importanti sfide personali, tra cui la perdita della vista all’età di 12 anni.

La sua carriera ha avuto una spinta decisiva nel 1994, quando vinse la sezione “nuove proposte” del Festival di Sanremo con Il mare calmo della sera. Da allora Bocelli ha pubblicato numerosi album e venduto oltre 90 milioni di dischi in tutto il mondo, conquistando platee diverse grazie alla sua capacità di rendere accessibile anche il repertorio classico.

Tra i suoi successi più riconoscibili c’è Con te partirò, celebre anche nella versione Time to Say Goodbye con Sarah Brightman, e l’album Romanza, tra i più venduti di sempre. Nel corso della carriera ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Un ritorno all’Ariston celebrato

Andrea Bocelli, classe 1958, sarà superospite della serata finale del Festival di Sanremo, in programma sabato 28 febbraio. La sua presenza sul palco dell’Ariston è particolarmente attesa sia per la sua statura internazionale, sia perché rappresenta un omaggio alla storia del Festival stesso: Bocelli è infatti tra gli artisti italiani lanciati proprio dalla kermesse canora.

L’ultima apparizione del tenore sul palco di Sanremo risale al 2019, quando si esibì con successi come Il mare calmo della sera e in duetto con il figlio Matteo Bocelli. Quest’anno, la sua performance alla finale sarà anche una celebrazione del trentennale dell’album Romanza.

Un’icona italiana tra platee globali

Nel corso della sua lunga carriera Bocelli ha portato la tradizione musicale italiana sui palcoscenici di tutto il mondo, esibendosi in contesti prestigiosi come cerimonie olimpiche, concerti internazionali e importanti eventi culturali. La sua voce ha contribuito a diffondere la musica italiana ben oltre i confini nazionali, rendendolo una vera icona culturale globale.

Vita privata, moglie e figli

Andrea Bocelli è sposato con Veronica Berti dal 21 marzo 2014. Veronica, nata nel 1981, è anche la manager del tenore e madre della loro figlia Virginia, nata nel 2012. In precedenza, Bocelli è stato sposato con Enrica Cenzatti dal 1992 al 2002, dalla quale ha avuto due figli, Amos e Matteo.