Andreas Muller e Veronica Peparini matrimonio a sorpresa: elegantissimi alle nozze

Andreas Muller e Veronica Peparini, matrimonio a sorpresa per i due ex protagonisti di Amici: il look è sensazionale.

Andreas Muller e Veronica Peparini, dopo anni insieme e l’arrivo delle gemelle Ginevra e Penelope, sono sempre più uniti e innamorati. L’arrivo delle bambine che rappresenta il coronamento di un grande amore, nato tra varie lezioni di danza, ha consolidato il rapporto tra il ballerino e la coreografa che, con l’ex allievo di Amici, ha trovato la persona giusta per rimettersi nuovamente in gioco in amore.

Veronica Peparini, infatti, prima di incontrare Andreas, è stata sposata con il coreografo Fabrizio Prolli con cui ha avuto due figli, Daniele e Olivia che, con il tempo, sono riusciti a creare uno splendido rapporto con Andreas Muller il quale, in lei, ha trovato la donna giusta con cui costruire una famiglia. L’annuncio della gravidanza prima e la nascita delle bambine poi ha così riempito il cuore di gioia della coppia che si sta godendo la prima estate con le piccole.

Il sogno dei fan di Veronica Peparini e Andreas Muller è vedere i propri beniamini convolare a notte. Per il momento, tuttavia, il matrimonio non sembrerebbe essere nei progetti della coppia che, però, nelle scorse ore, ha vissuto un momento magico e romantico partecipando al matrimonio di amici. Sereni, sorridenti e innamorati, Veronica e Andreas hanno trascorso una serata meravigliosa: non sono mancati gesti romantici, baci e abbracci.

Andreas Muller e Veronica Peparini: il look da matrimonio fa impazzire il web

“Amore genera amore”, scrive la Peparini condividendo un momento del matrimonio tra le storie del suo profilo Instagram. A colpire i fan, tuttavia, non è solo l’amore che si respira guardando Andreas e Veronica insieme, ma anche il look scelto per l’occasione.

Già in perfetta forma pochi mesi dopo il parto gemellare, Andreas Muller ha scelto di indossare un abito glitterato monospalla completando il look con un’acconciatura semplice lasciando i capelli sciolti e un make up molto naturale. Muller, invece, ha sfoggiato una camicia scura che esalta i muscoli delle braccia, ma anche i pettorali.

Look molto naturali quelli della coreografa e del ballerino che non nascondono la gioia per il matrimonio degli amici e chissà che, prima o poi, non decidano di convolare a loro volta a nozze. Nel frattempo, si godono la grande famiglia che sono riusciti a costruire non senza qualche, piccolo sacrificio.