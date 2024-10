Angelo Madonia: chi è la sua ex famosa e perchè si sono lasciati

Angelo Madonia, maestro di Ballando con le stelle, ha un’ex davvero molto famosa: ecco perché i due si sono lasciati.

Angelo Madonia è uno dei maestri più amati di Ballando con le stelle che, nell’edizione 2024, sta provando a trasformare in ballerina la regina del nuoto italiano ovvero Federica Pellegrini. Il maestro dello show del sabato sera di Raiuno, però, negli ultimi mesi, è stato al centro del gossip per la storia con Sonia Bruganelli. Dopo essere stati pizzicati più volte insieme, Madonia e Sonia Bruganelli sono usciti allo scoperto ufficializzando la storia.

In tanti, così, si aspettavano di vederli insieme sulla pista del Foro Italico ma per scelta dell’ex moglie di Paolo Bonolis, i due, in gara, sono rivali avendo due partner diversi. Nessuna voglia, dunque, di mescolare lavoro e vita privata come è accaduto in passato per il maestro di Ballando che, proprio sulla pista di Raiuno, aveva trovato l’amore.

Angelo Madonia e la storia con Ema Stokholma: lei svela il motivo della rottura

Dopo aver formato una delle coppie in gara a Ballando con le stelle, Angelo Madonia ed Ema Stokholma sono stati una coppia anche nella vita. I due sono stati insieme un anno e, dopo aver mantenuto il riserbo sulla decisione di mettere un punto alla relazione, a svelare il motivo della rottura è stata la speaker radiofonica. “L’amore bisogna saperlo dare ma anche ricevere”: con queste parole rilasciate ai microfoni di Vanity Fair a febbraio 2024, Ema Stokholma ha scelto di rendere ufficiali i motivi della separazione dal maestro di Ballando con le stelle con cui l’amore era nato a passo di danza.

“Io ho capito che non devi mai cambiare perché qualcuno ti vuole diversa e non gli sta bene se ti metti un pantaloncino corto, se dici una parolaccia o se metti un rossetto troppo acceso. Sicuramente ho provato ad adeguarmi a uno stile di vita molto diverso dal mio. Ma non voglio più cambiare il mio comportamento per compiacere un uomo. Io sono una donna libera e non faccio niente di male”.

Secondo Ema, la gelosia e il possesso rovinano i rapporti e, di fronte a certe parole, lei reagiva facendo esattamente il contrario di ciò che le veniva chiesto. “Io come reagivo a quelle parole? In realtà sono una testa calda, e queste cose le ho sempre combattute. Non va bene come mi vesto? Esco con i pantaloncini ancora più corti. Il rossetto no? Lo metto anche sui denti. Non sta bene dire le parolacce? Ne dico dieci apposta. Insomma, un grandissimo vaffa a queste imposizioni. È difficile mettermi i piedi in testa”, le parole della conduttrice radiofonica che ha così deciso di chiudere la storia dopo un anno intenso.